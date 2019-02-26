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Когда в России начнут действовать электронные водительские права

, ИА "Амител"
Рассказываем, что известно о нововведении к этому моменту

Водительские права можно будет забывать дома/ Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Водительские права можно будет забывать дома/ Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru


В России заработает система электронных водительских документов. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников. Рассказываем, что уже известно об этом нововведении и как это отразится на водителях.

1
Когда начнут оформлять электронные права?
Электронные права могут начать оформлять уже в 2020 году.
2
Готовы ли к изменениям в ГИБДД?

Техническая система для введения электронных прав готова.

"ГИБДД еще в прошлом году вышло с предложением перейти на электронный вид водительского удостоверения. У нас практически уже есть оцифрованная база. Мы ее ведем с 2011 года", — сказал Черников.

3
Как это будет работать?
Как заявил Михаил Черников, если вы получали водительское удостоверение, то сотрудник ГИБДД может просто просканировать лицо водителя с помощью, к примеру, смартфона, и база данных сразу выдаст всю информацию о водителе. С поддельными правами ездить не получится, так как это "идентификация очень высокого уровня".
4
В чем плюсы электронных прав?

Получается, что после введения таких прав автомобилисты смогут не носить с собой бумажную версию документа, а также свидетельство о регистрации автомобиля.

"Раньше – да, это было актуально, когда не было электронных баз данных и водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем", — сказал глава ГИБДД в интервью.

5
Для чего нужны нововведения?
Права в электронном виде помогут бороться с поддельными водительскими удостоверениями. Кроме того, это не позволит пользоваться одними правами нескольким людям.
6
А что изменится для водителей?
Ничего. Водительские удостоверения, которые есть у автовладельца, будут по-прежнему действительны.
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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