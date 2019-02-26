В чем плюсы электронных прав?

Получается, что после введения таких прав автомобилисты смогут не носить с собой бумажную версию документа, а также свидетельство о регистрации автомобиля.

"Раньше – да, это было актуально, когда не было электронных баз данных и водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем", — сказал глава ГИБДД в интервью.