Водительские права можно будет забывать дома/ Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
В России заработает система электронных водительских документов. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников. Рассказываем, что уже известно об этом нововведении и как это отразится на водителях.
Техническая система для введения электронных прав готова.
"ГИБДД еще в прошлом году вышло с предложением перейти на электронный вид водительского удостоверения. У нас практически уже есть оцифрованная база. Мы ее ведем с 2011 года", — сказал Черников.
Получается, что после введения таких прав автомобилисты смогут не носить с собой бумажную версию документа, а также свидетельство о регистрации автомобиля.
"Раньше – да, это было актуально, когда не было электронных баз данных и водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем", — сказал глава ГИБДД в интервью.
Комментарии