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27 февраля народный праздник Кирилл Весноуказчик. Другие названия праздника: Кирилл указчик, Бабьи Взбрыксы, День Взаимоблагодарения. Рассказываем вам о традициях и приметах этого дня.

Кто такой Кирилл?

Святой Кирилл вместе со своим братом Мефодием создал первую славянскую азбуку. По преданию, в 862 году в Константинополь, где жили братья, приехали послы от моравского князя Ростислава с просьбой прислать учителей, которые могли бы объяснить его подданным веру на их родном языке. Выполняли просьбу Кирилл и Мефодий. В дальнейшем братья переводили церковные книги с греческого на славянский, обучали людей чтению, письму и ведению богослужений, holydays.ru.

Кирилл Весноуказчик: народные традиции 27 февраля

Этот день назван весноуказчиком, так как в этот день по погоде судили о весне. Если погода была хорошая, то это предвещало крепкие морозы.

Мужчины в этот день выходили в поле и утаптывали снег для того, чтобы растаяв он напитал почву влагой. После работы в поле мужчин дома ждал сбитень — традиционный славянский горячий сладкий напиток. Предки почитали его за целебные свойства.

Женщины в этот день несли гостинцы повитухам, которые принимали у них роды. Мужчины готовили для жен пиво. оду они брали из семи святых источников и смешивали ее с местной водой и в золотой ступе толкли серебряным пестом. Такое пиво, жёны и относили повитухам. Отсюда и пошло название праздника Бабьи взбрыксы.

Народные приметы 27 февраля