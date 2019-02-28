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В 2019 году в России начался процесс поэтапного введения обязательной классификации гостиниц. Впрочем не только "звездную" категорию должны будут получить также турбазы, санатории и пр. так называемые "средства размещения". Amic.ru выяснил, сколько организаций Алтайского края уже получили "звезды" и как проходит сама процедура.

1 Какие организации и когда должны будут пройти классификацию? Процедура классификации в России стала обязательной с 1 января 2019 года. Классификацию должны будут пройти гостиницы, санатории, отели, туристские базы, базы отдыха, мотели, апарт-отели и хостелы.



Не распространяется это требование на детские лагеря, медицинские, физкультурно-спортивные, религиозные организации, а также организации социального обслуживания, общежития, кемпинги и пр. учреждения, в которых не предоставляются гостиничные услуги.

3 Сколько гостиниц Алтайского края должны будут пройти классификацию? Евгений Дешевых, в Алтайском крае процедуру классификации должны будут пройти более 700 организаций, оказывающих гостиничные услуги. В 2019 году в первую очередь эту процедуру пройдут учреждения, в которых более 50 номеров. На данный момент в регионе действуют 30 таких организаций. Как сообщил Amic.ru начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности, в Алтайском крае процедуру классификации должны будут пройти более 700 организаций, оказывающих гостиничные услуги. В 2019 году в первую очередь эту процедуру пройдут учреждения, в которых более 50 номеров. На данный момент в регионе действуют 30 таких организаций.

4 Кто в Алтайском крае уже получил "звезды" и есть ли среди них "пятизвездочные" гостиницы и санатории? По данным на 22 февраля, в Алтайском крае процедуру классификации прошли 24 организации. 15 из них имеют более 50-ти гостиничных номеров. И, к сожалению, ни одна организация региона, оказывающая гостиничные услуги, пока не получила категорию "Пять звезд". Категория "Без звезд" присвоена следующим средствам размещения: Санаторий "Обь" (г. Барнаул)

Турбаза "Алтан" (Алтайский район)

Туристический комплекс "Империя туризма" (Алтайский район, с. Ая)

Гостиница "Колос" (г. Барнаул)

База отдыха "Лесовичок" (Алтайский район)

Турбаза "Иверия" (Алтайский район, с. Ая)

Туристическая база "Талда" (Алтайский район, урочище Талда) "Две звезды" получили: Гостиница "Кучук" (Благовещенский район, р.п. Степное Озеро)

Гостиница "Центральная" (г. Бийск) "Три звезды": Санаторий "Рассия" (1 корпус, г. Белокуриха)

Санаторий "Алтай-West" (г. Белокуриха)

Санаторий "Аврора" (г. Белокуриха)

Лечебно-оздоровительный комплекс "Долина Алтая" (Алтайский район, п. Даниловка)

Санаторий Центросоюза (г. Белокуриха)

Гостиница "Сибирь" (г. Барнаул)

Отель "Александр Хаус" (г. Барнаул)

Санаторий "Катунь" (г. Белокуриха)

Санаторий "Сибирь" (г. Белокуриха)

Санаторий "Белокуриха" (г. Белокуриха)

Гостиница "Улитка" (г. Барнаул) "Четыре звезды": Санаторий "Рассия" (1 корпус, г. Белокуриха)

Парк-отель "Алтай Green" (с. Новотырышкино)

Средство размещения "Виллы "Долины Алтая" (Алтайский район, п. Даниловка)

Туристская база "Ранчо Простоквашино" (c. Новотырышкино)

Санаторий "Катунь" (г. Белокуриха)

Гостиница ООО " Алтай Пэлас отель" (Алтайский район)

Санаторий "Рассия" (2 корпус, г. Белокуриха)

Санаторий "Белокуриха", корпус "Южный" АО "Курорт Белокуриха" (г. Белокуриха)

Гостиница "Центральная" (г. Барнаул)

Курортный отель "Беловодье" (г. Белокуриха)

КГБУ "Санаторий "Обь" (г. Барнаул)

5 Кто выдает свидетельство о категории гостиницы? Классифицировать гостиницы имеют право организации, имеющие действующий аттестат аккредитации, который был выдан Министерством экономического развития РФ. По данным на 27 февраля 2019 года в перечне аккредитованных Управлением Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу организаций три организации, которые имеют право проводить классификацию. Это: ООО "Алтайский центр по сертификации"

ООО "Эксперт-Сервис"

Алтайская региональная Ассоциация "Алтайское гостеприимство"

6 На какой срок выдаются свидетельство о категории гостиницы и сколько это стоит? Выданное аккредитованной организацией свидетельство действует три года с даты принятия такого решения. Стоимость услуги для каждой организции рассчитывается индивидуально.

7 По каким параметрам эксперты будут оценивать гостиницы? Список требований, предъявляемых к гостиницам, достаточно широк и разнообразен в зависимости от вида и категории, на которую претендует гостиница. Полный перечень указан в Положении о классификации гостиниц