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В 2019 году в России начался процесс поэтапного введения обязательной классификации гостиниц. Впрочем не только "звездную" категорию должны будут получить также турбазы, санатории и пр. так называемые "средства размещения". Amic.ru выяснил, сколько организаций Алтайского края уже получили "звезды" и как проходит сама процедура.
Не распространяется это требование на детские лагеря, медицинские, физкультурно-спортивные, религиозные организации, а также организации социального обслуживания, общежития, кемпинги и пр. учреждения, в которых не предоставляются гостиничные услуги.
Все российские организации, предоставляющие гостиничные услуги, предлагается поделить на шесть категорий:
- "Без звезд"
- "Одна звезда"
- "Две звезды"
- "Три звезды"
- "Четыре звезды"
- "Пять звезд".
По данным на 22 февраля, в Алтайском крае процедуру классификации прошли 24 организации. 15 из них имеют более 50-ти гостиничных номеров. И, к сожалению, ни одна организация региона, оказывающая гостиничные услуги, пока не получила категорию "Пять звезд".
Категория "Без звезд" присвоена следующим средствам размещения:
- Санаторий "Обь" (г. Барнаул)
- Турбаза "Алтан" (Алтайский район)
- Туристический комплекс "Империя туризма" (Алтайский район, с. Ая)
- Гостиница "Колос" (г. Барнаул)
- База отдыха "Лесовичок" (Алтайский район)
- Турбаза "Иверия" (Алтайский район, с. Ая)
- Туристическая база "Талда" (Алтайский район, урочище Талда)
"Две звезды" получили:
- Гостиница "Кучук" (Благовещенский район, р.п. Степное Озеро)
- Гостиница "Центральная" (г. Бийск)
"Три звезды":
- Санаторий "Рассия" (1 корпус, г. Белокуриха)
- Санаторий "Алтай-West" (г. Белокуриха)
- Санаторий "Аврора" (г. Белокуриха)
- Лечебно-оздоровительный комплекс "Долина Алтая" (Алтайский район, п. Даниловка)
- Санаторий Центросоюза (г. Белокуриха)
- Гостиница "Сибирь" (г. Барнаул)
- Отель "Александр Хаус" (г. Барнаул)
- Санаторий "Катунь" (г. Белокуриха)
- Санаторий "Сибирь" (г. Белокуриха)
- Санаторий "Белокуриха" (г. Белокуриха)
- Гостиница "Улитка" (г. Барнаул)
"Четыре звезды":
- Санаторий "Рассия" (1 корпус, г. Белокуриха)
- Парк-отель "Алтай Green" (с. Новотырышкино)
- Средство размещения "Виллы "Долины Алтая" (Алтайский район, п. Даниловка)
- Туристская база "Ранчо Простоквашино" (c. Новотырышкино)
- Санаторий "Катунь" (г. Белокуриха)
- Гостиница ООО " Алтай Пэлас отель" (Алтайский район)
- Санаторий "Рассия" (2 корпус, г. Белокуриха)
- Санаторий "Белокуриха", корпус "Южный" АО "Курорт Белокуриха" (г. Белокуриха)
- Гостиница "Центральная" (г. Барнаул)
- Курортный отель "Беловодье" (г. Белокуриха)
- КГБУ "Санаторий "Обь" (г. Барнаул)
Классифицировать гостиницы имеют право организации, имеющие действующий аттестат аккредитации, который был выдан Министерством экономического развития РФ. По данным на 27 февраля 2019 года в перечне аккредитованных Управлением Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу организаций три организации, которые имеют право проводить классификацию. Это:
- ООО "Алтайский центр по сертификации"
- ООО "Эксперт-Сервис"
- Алтайская региональная Ассоциация "Алтайское гостеприимство"
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