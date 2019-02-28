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Есть в Алтайском крае "пятизвездочные" отели и как вообще присуждают "звезды"

, ИА "Амител" , Анна Маковеева
Amic.ru разбирался, как проходит обязательная классификация гостиниц и санаториев и зачем она нужна

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


В 2019 году в России начался процесс поэтапного введения обязательной классификации гостиниц. Впрочем не только "звездную" категорию должны будут получить также турбазы, санатории и пр. так называемые "средства размещения". Amic.ru выяснил, сколько организаций Алтайского края уже получили "звезды" и как проходит сама процедура.

1
Какие организации и когда должны будут пройти классификацию?
Процедура классификации в России стала обязательной с 1 января 2019 года. Классификацию должны будут пройти гостиницы, санатории, отели, туристские базы, базы отдыха, мотели, апарт-отели и хостелы.

Не распространяется это требование на детские лагеря, медицинские, физкультурно-спортивные, религиозные организации, а также организации социального обслуживания, общежития, кемпинги и пр. учреждения, в которых не предоставляются гостиничные услуги.
2
Сколько категорий гостиниц будет в России?

Все российские организации, предоставляющие гостиничные услуги, предлагается поделить на шесть категорий:

  • "Без звезд"
  • "Одна звезда"
  • "Две звезды"
  • "Три звезды"
  • "Четыре звезды"
  • "Пять звезд".
3
Сколько гостиниц Алтайского края должны будут пройти классификацию?
Как сообщил Amic.ru начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, в Алтайском крае процедуру классификации должны будут пройти более 700 организаций, оказывающих гостиничные услуги. В 2019 году в первую очередь эту процедуру пройдут учреждения, в которых более 50 номеров. На данный момент в регионе действуют 30 таких организаций.
4
Кто в Алтайском крае уже получил "звезды" и есть ли среди них "пятизвездочные" гостиницы и санатории?

По данным на 22 февраля, в Алтайском крае процедуру классификации прошли 24 организации. 15 из них имеют более 50-ти гостиничных номеров. И, к сожалению, ни одна организация региона, оказывающая гостиничные услуги, пока не получила категорию "Пять звезд".

Категория "Без звезд" присвоена следующим средствам размещения:

  • Санаторий "Обь" (г. Барнаул)
  • Турбаза "Алтан" (Алтайский район)
  • Туристический комплекс "Империя туризма" (Алтайский район, с. Ая)
  • Гостиница "Колос" (г. Барнаул)
  • База отдыха "Лесовичок" (Алтайский район)
  • Турбаза "Иверия" (Алтайский район, с. Ая)
  • Туристическая база "Талда" (Алтайский район, урочище Талда)

"Две звезды" получили:

  • Гостиница "Кучук" (Благовещенский район, р.п. Степное Озеро)
  • Гостиница "Центральная" (г. Бийск)

"Три звезды":

  • Санаторий "Рассия" (1 корпус, г. Белокуриха)
  • Санаторий "Алтай-West" (г. Белокуриха)
  • Санаторий "Аврора" (г. Белокуриха)
  • Лечебно-оздоровительный комплекс "Долина Алтая" (Алтайский район, п. Даниловка)
  • Санаторий Центросоюза (г. Белокуриха)
  • Гостиница "Сибирь" (г. Барнаул)
  • Отель "Александр Хаус" (г. Барнаул)
  • Санаторий "Катунь" (г. Белокуриха)
  • Санаторий "Сибирь" (г. Белокуриха)
  • Санаторий "Белокуриха" (г. Белокуриха)
  • Гостиница "Улитка" (г. Барнаул)

"Четыре звезды":

  • Санаторий "Рассия" (1 корпус, г. Белокуриха)
  • Парк-отель "Алтай Green" (с. Новотырышкино)
  • Средство размещения "Виллы "Долины Алтая" (Алтайский район, п. Даниловка)
  • Туристская база "Ранчо Простоквашино" (c. Новотырышкино)
  • Санаторий "Катунь" (г. Белокуриха)
  • Гостиница ООО " Алтай Пэлас отель" (Алтайский район)
  • Санаторий "Рассия" (2 корпус, г. Белокуриха)
  • Санаторий "Белокуриха", корпус "Южный" АО "Курорт Белокуриха" (г. Белокуриха)
  • Гостиница "Центральная" (г. Барнаул)
  • Курортный отель "Беловодье" (г. Белокуриха)
  • КГБУ "Санаторий "Обь" (г. Барнаул)
5
Кто выдает свидетельство о категории гостиницы?

Классифицировать гостиницы имеют право организации, имеющие действующий аттестат аккредитации, который был выдан Министерством экономического развития РФ. По данным на 27 февраля 2019 года в перечне аккредитованных Управлением Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу организаций три организации, которые имеют право проводить классификацию. Это:

  • ООО "Алтайский центр по сертификации"
  • ООО "Эксперт-Сервис"
  • Алтайская региональная Ассоциация "Алтайское гостеприимство"
6
На какой срок выдаются свидетельство о категории гостиницы и сколько это стоит?
Выданное аккредитованной организацией свидетельство действует три года с даты принятия такого решения. Стоимость услуги для каждой организции рассчитывается индивидуально.
7
По каким параметрам эксперты будут оценивать гостиницы?
Список требований, предъявляемых к гостиницам, достаточно широк и разнообразен в зависимости от вида и категории, на которую претендует гостиница. Полный перечень указан в Положении о классификации гостиниц.

 

8
Что будет, если размещать людей без "звездного" свидетельства?
А будет штраф, причем не маленький. "Предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 1/40 до 1/25 совокупного размера суммы выручки, от реализации услуг за предшествующий выявленному нарушению календарный год", — сообщили Amic.ru в управлении по развитию туризма и курортной деятельности.

 

 

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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