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В марте 2019 года в силу вступают ряд законов и поправок, которые коснутся многих россиян. Подробнее о них — в нашем обзоре.
С 1 марта обязательной маркировке товаров будет подлежать табачная продукция. Маркировка предполагает присвоение уникального кода каждой единице товара, создание информационной системы маркировки, в которой будет храниться вся информация. Уникальный код позволит получить информацию о передвижении товара (от производства до расчета за него).
Вводится обязательная маркировка для того, чтобы рассчитывать точные суммы акцизов, а также бороться с контрафактной и фальсифицированной продукцией.
В России с 2016 года обязательной маркировке подлежат меховые изделия, а с 2018 году начался эксперимент по внедрению системы помарочного учета алкогольной продукции. Также в 2018 году начался эксперимент по добровольной маркировке обуви.
С 1 марта в России вступает в силу ГОСТ для услуг, которые предоставляются в студенческих общежитиях.
Стандарт, в частности , гласит, что в одной жилой комнате допускается проживание не более четырех человек. На одного человека при этом должно приходиться не менее 6 кв.м, а высота потолков должна быть не менее 2,5 м.
Также стандарт рекомендует проводить уборку санузлов и душевых не реже, чем один раз в день. Постельное белье должно меняться не реже раза в неделю.
Студенты должны быть обеспечены утюгами, гладильными досками и фенами. В общежитии должен быть доступ к аптеке и возможность в любое время вызвать скорую помощь.
С 1 марта лица, занимающиеся перевозкой людей на автобусах вместимостью более восьми человек, должны получить лицензию. Это касается и регулярных маршрутов, и заказных перевозок.
За отсутствие лицензии предусмотрен штраф в размере 50 тыс. рублей для граждан и должностных лиц, в размере 100 тыс. рублей — для ИП, в размере 400 тыс. рублей — для юридических лиц.
За повторное отсутствие лицензии предусмотрены те же штрафы, но с конфискацией транспортного средства, либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
С 1 марта вступает в силу закон на постройку жилых домов. Теперь желающий построить дом на своей земле должен уведомить об этом местную администрацию. Сообщение должно быть оформлено в письменном виде, там должна быть указана информация о начале постройки, завершении и оформлении в собственность.
Если высота строящегося дома не более 20 метров, а количество этажей не превышает трех, то оформляться здание будет в упрощенном порядке.
Раньше для этой процедуры требовался только технический паспорт.
С 1 марта убытки фермеров будут страховать по-другому. Ранее выплаты полагались, если фермер потерял 20% и более урожая. Сейчас этот порог заменен обязательной безусловной франшизой (не покрываемая страховкой часть убытка) в размере от 10 до 50%.
При страховании животных размер франшизы будет зависеть от их вида, пола и возраста. При этом в любом случае размер покрываемого сельскохозяйственным товаропроизводителем убытка не превысит 30% размера страховой суммы.
Комментарии
А где про газификацию? Теперь по новому намного упрощена процедура, и не надо бегать по частникам за согласием, все решается администрацией поселения!
Продала бабулька овощей на 5 тыс. за лето- заплати 120 тыс. налогов! Ну красавы!