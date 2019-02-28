Табак будут маркировать

С 1 марта обязательной маркировке товаров будет подлежать табачная продукция. Маркировка предполагает присвоение уникального кода каждой единице товара, создание информационной системы маркировки, в которой будет храниться вся информация. Уникальный код позволит получить информацию о передвижении товара (от производства до расчета за него).

Вводится обязательная маркировка для того, чтобы рассчитывать точные суммы акцизов, а также бороться с контрафактной и фальсифицированной продукцией.

В России с 2016 года обязательной маркировке подлежат меховые изделия, а с 2018 году начался эксперимент по внедрению системы помарочного учета алкогольной продукции. Также в 2018 году начался эксперимент по добровольной маркировке обуви.