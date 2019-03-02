Первая родительская суббота в 2019 году выпадает на 2 марта / Фото: lv.sputniknews.ru
В православном календаре есть особые дни для поминания усопших. Такие дни называются родительскими или мясопустными субботами. На 2 марта выпадает первая Вселенская родительская суббота. Рассказываем, что принято делать в такие дни.
Родительская суббота – это день особого поминовения усопших. В православных храмах в этот день совершается особое поминовение умерших православных христиан.
Как сообщает православный журнал "ФОМА", название "родительская", скорее всего пошло от традиции называть покойных "родителями", то есть отошедшими к отцам. Еще одна версия происхождения этого названия заключается в том, что в первую очередь молитвами поминаются почившие родители.
В православном календаре семь дней особого поминовения усопших. Все они имеют переходящую дату.
Среди них выделяют Вселенские, в которые церковь молитвенно поминает всех крещеных христиан. В остальные родительские субботы поминаются дорогие нашему сердцу люди.
- 2 марта – Вселенская (мясопустная) родительская суббота, поминают всех усопших православных – как родителей, так и близких, знакомых, друзей.
- 23 марта, 30 марта и 6 апреля – родительские субботы Великого поста в 2019 году.
- 7 мая – Родительский день, он же Радоница (первая разрешенная церковью дата поминовения после Страстной и Светлой седмиц).
- 9 мая – День поминовения павших воинов в годы Великой Отечественной войны.
- 15 июня – Троицкая родительская суббота, которая также имеет вселенское значение.
- 12 октября – Покровская родительская суббота.
- 2 ноября – Дмитриевская (Димитриевская) родительская суббота.
Во Вселенскую родительскую (мясопустную) субботу в церкви совершаются вселенские или родительские панихиды – заупокойные богослужения, на которых верующие молятся об упокоении умерших, просят для них милосердия и прощения грехов у Бога.
Поминают родителей и близких и дома. Можно прочитать молитву об усопших или читать Псалтырь.
В этот день также принято печь блины и первый блин клался отдельно для усопших.
В этот день запрещается делать следующие вещи:
- нельзя ссориться, сквернословить и плохо говорить о покойном;
- категорически запрещено и считается большим грехом поминать усопших водкой;
- считается, что в этот день нельзя отказывать в милостыне, а также шумно веселиться;
- не нужно оставлять на могилах усопшего предметы из жизни, указывающие на его вредные привычки и пристрастия;
- работать в этот день не запрещено, но священники настаивают на том, чтобы было время на поход в церковь.
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