Что такое родительская суббота?

Родительская суббота – это день особого поминовения усопших. В православных храмах в этот день совершается особое поминовение умерших православных христиан.

Как сообщает православный журнал "ФОМА", название "родительская", скорее всего пошло от традиции называть покойных "родителями", то есть отошедшими к отцам. Еще одна версия происхождения этого названия заключается в том, что в первую очередь молитвами поминаются почившие родители.