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Прощеное воскресенье в 2019 году: когда и как нужно просить прощения

, ИА "Амител"
У кого нужно просить прощения и как лучше это сделать, читайте в нашем материале

Ежегодно Прощеное воскресенье приходится на разные дни / Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Ежегодно Прощеное воскресенье приходится на разные дни / Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru


Каждый год дата Прощеного воскресенья меняется. Наступает этот праздник прямо перед Великим постом. В 2019 году Прощеное воскресенье выпадает на 10 марта.

1
История Прощеного воскресенья

Обычай уходит корнями в историю Древнего Египта, где местные монахи во время поста вели затворнический образ жизни. На время Великого поста монахи уходили в пустыню, и перед уходом каждый приносил свои извинения за причиненные обиды, так как уверенности в том, что они вернутся обратно из опасной пустыни, не было.

Чуть позже традицию переняли христиане на Руси, но от походов в пустыню они отказались.

Иногда в Прощеное воскресенье завершались даже затянувшиеся ссоры, родственники приезжали друг к другу с разных уголков страны.

2
Что принято делать в Прощеное воскресенье?

В Прощеное воскресенье в храмах проводятся богослужения. А вечером в храме совершается особая служба, в конце которой священнослужители и прихожане также просят друг у друга прощения. После окончания службы принято давать милостыню нуждающимся.

Обязательно нужно попросить прощения у тех, кого вы обидели или с кем поссорились. Попросить прощения нужно также у всех, с кем вы общаетесь в этот день.

Гастрономический пост принято начинать с полуночи. Но первый шаг Великого поста – прощение ближних – уже сделан.

3
У кого нужно просить прощения в Прощеное воскресенье?

В первую очередь прощения нужно просить у тех, кого вы действительно чем-то обидели, сообщает православный журнал "ФОМА". Однако согласно церковной традиции прощения нужно попросить у всех.

Если в этот день у вас просит прощения человек, который ничем вас не обидел, все равно ответьте ему словами "Бог простит, и я прощаю". Это дает человеку понять, что любую обиду можно простить.

4
Как нужно просить прощения в Прощеное воскресенье?
Просить прощения за осознанные и неосознанные обиды нужно от чистого сердца. Прощать следует открыто и осознанно, со словами "Бог простит".
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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Комментарии

5.03.2019 07:19
Борис

Гастрономический пост принято начинать с полуночи. Но первый шаг Великого поста – прощение ближних – уже сделан.
----------
У меня пост начался с первого января, после того, как все взлетело. И никто, кто это сделал не попросил прощения, только еще лихорадочно придумывают способы, как очистить окончательно

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