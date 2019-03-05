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Масленичная неделя набирает обороты: 5 марта, второй день масленичной недели, носит название "Заигрыш". Рассказываем, что нужно делать в этот день.

Во второй день масленичной недели начинаются масленичные гулянья: народ катается с горок, на санях, на всевозможных качелях и каруселях. На площади в балаганах устраивали комичные представления с Петрушкой и Масленичным дедом. А по домам с веселыми песнями и сценками разъезжали ряженые в козьих масках и соломенных шапках с голым веником на длинном шесте. К прутьям этого веника можно было привязать ленточку с наговором от недугов и прочих невзгод: уйдут ряженые и унесут вместе с веником все горести.

Вечером родственники и гости собирались дома за ужином. В масленичную неделю запрещено есть мясо, но его отсутствие компенсировалось обилием сладостей с различными начинками.

Но большинство обрядов в этот день сводилось к сватовству: молодые люди ходили на смотрины и выбирали себе вторую половинку. Парни приглашали понравившихся девушек и их родителей кататься с ледяных горок. В такой непринужденной обстановке молодые и их родственники лучше узнавали друг друга. И если в Заигрыш удавалось договориться о помолвке, то свадьбу назначали на Красную горку – праздник, отмечаемый через неделю после Пасхи.

В этот день приветствовались любые любовные заигрывания и проявления симпатии. Молодые могли прилюдно целоваться на улице. Супруги, которые сыграли свадьбу незадолго до Масленицы, шли кататься с горки. Эта традиция обеспечивала семье счастье и изобилие. Засидевшиеся же в холостяках мужчины в этот день становились объектами шуток и насмешек, намекающих им, что пора заводить семью.