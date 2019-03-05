Как узнать свою кредитную историю и можно ли ее исправить?

Кредитная история есть у каждого человека. Фото: TOP-RF.ru
Многие пытаются узнать свою кредитную историю не только из чистого любопытства. Так можно проанализировать собственные ошибки или выяснить, почему банк отказал в выдаче нового кредита. Amic.ru рассказывает, где хранятся данные об истории платежей и можно ли их исправить.
Кредитная история – это сведения о том, как человек исполняет условия кредитного договора: в каком банке берет заем, вовремя ли вносит платежи, допускает ли просрочки. Кредитная история есть у каждого гражданина, независимо от того, оформлял ли он кредит. Если вы не брали денег в долг, ваша история "нулевая".
Данные хранятся в Бюро кредитных историй (БКИ) в течение 10 лет со дня последнего изменения. Запросить информацию может как сам человек, так и банки, микрофинансовые организации, оценивающие его надежность (сделать запрос можно только с согласия гражданина).
Кредитная история состоит из трех частей. В первой (титульной) части указаны фамилия, имя, отчество заемщика, дата, место его рождения и паспортные данные; во второй (основной) – информация о его кредитах, в третьей (дополнительной) – данные о кредиторе и история запросов.
Бюро кредитных историй – это зарегистрированная коммерческая организация, которая формирует, обрабатывает и хранит кредитные истории, а также предоставляет кредитные отчеты. Таких организаций в государственном реестре может быть несколько (по данным на 1 марта 2019 года их 16 — прим. ред.). Сведения о БКИ в реестр вносит Центробанк РФ.
Раньше список Бюро кредитных историй можно было получить на сайте Центрального каталога кредитных историй. Для этого нужен был специальный код (аналог PIN-кода банковской карты), который выдавали при оформлении кредита. Получить код можно было и позднее при наличии кредитной истории. Для этого нужно было обратиться в любую кредитную организацию или любое бюро кредитных историй, эта услуга была платной.
С недавнего времени получить информацию о Бюро кредитных историй можно не выходя из дома и абсолютно бесплатно. Для этого потребуется подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. Необходимо будет заполнить электронное заявление, указав ФИО, номер паспорта и СНИЛС. После этого в личном кабинете появится список Бюро кредитных историй с указанием их контактных данных.
31 января 2019 года вступили в силу изменения в закон "О кредитных историях", которые гарантировали бесплатное получение сведений об операциях с кредитами дважды в год в каждом бюро кредитных историй, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
За остальные запросы придется заплатить: цена и условия зависят от того, какая организация предоставляет историю. В некоторых бюро услугу можно получить на сайте, но для этого потребуется квалифицированная электронная подпись.
После проверки кредитной истории у многих заемщиков возникает желание ее исправить. Но, по словам специалистов, сделать это невозможно. Кредитную историю можно лишь улучшить.
Для этого нужно оформить небольшой потребительский кредит или кредитную карту и аккуратно вносить платежи. Кредитор обратит внимание на последние операции и будет более лоялен к заемщику.
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