Как узнать свою кредитную историю и можно ли ее исправить?

Что такое кредитная история и кто ее может узнать?

Кредитная история – это сведения о том, как человек исполняет условия кредитного договора: в каком банке берет заем, вовремя ли вносит платежи, допускает ли просрочки. Кредитная история есть у каждого гражданина, независимо от того, оформлял ли он кредит. Если вы не брали денег в долг, ваша история "нулевая".

Данные хранятся в Бюро кредитных историй (БКИ) в течение 10 лет со дня последнего изменения. Запросить информацию может как сам человек, так и банки, микрофинансовые организации, оценивающие его надежность (сделать запрос можно только с согласия гражданина).

Кредитная история состоит из трех частей. В первой (титульной) части указаны фамилия, имя, отчество заемщика, дата, место его рождения и паспортные данные; во второй (основной) – информация о его кредитах, в третьей (дополнительной) – данные о кредиторе и история запросов.