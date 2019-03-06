Насыщенные трехдневные выходные ожидают барнаульцев / Фото: АвтоBEST

Приближающиеся выходные в Барнауле будут по-настоящему насыщены различными мероприятиями: в эти дни будут отмечаться сразу два праздника: Международный женский день и Масленица. Рассказываем, как можно нескучно провести эти длинные праздничные выходные с 8 по 10 марта.

Автосоревнования для девушек

9 марта в Барнауле пройдут автосоревнования для девушек. Участвовать смогут все девушки и женщины Алтайского края. Единственное условие – автомобиль участницы должен быть полноприводным. Пройдут соревнования на трассе за Новым мостом (слева от "Леруа Мерлен"), где будет организовано небольшое кольцо, по которому нужно будет проехать как можно быстрее.

Организаторы наградят занявших первые 10 мест, но призы будут ждать всех участниц.

Посмотреть на соревнования также зовут зрителей и болельщиков. Проехать к месту старта можно на любых автомобилях.

Регистрация участниц начнется с 10:00, старт в 12:00! Подробная информация по тел.: 8-983-170-2023, 8-902-998-6621.

Чемпионат по бодибилдингу

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу состоится 9 марта в ДК Моторостроителей. Чемпионат – это масштабное соревнование, сильные и красивые соперники, интрига до последних секунд и просто незабываемое зрелище, которое стоит увидеть вживую.

В 2019 году на чемпионате появилась новая номинация – пляжный бодибилдинг (без весовых ограничений). В этом направлении бодибилдеры не стремятся к наращиванию огромных мышечных объемов, но обладают эстетически красивым развитым телом с рельефной умеренной мускулатурой. Также впервые в России на чемпионате Алтайского края введена новая номинация среди мужчин – Men’s Classic Physique ("Классик физик").

Начало в 17:00.

Весенний бал

9 марта в музее ГМИЛИКА состоится бал в стилистике XIX века. Цветы в прическах, платья из легких тканей, яркие платки и жилеты, нежные мелодии и любимые танцы – на этом весеннем танцевальном вечере захочется побыть подольше, обещают организаторы. Гости мероприятия разучат несложные танцы XIX века, поиграют в бальные игры, сделают элегантные фотографии и вдоволь пообщаются. Начало в 16:00.

Также в этот день все желающие могут прийти в ГМИЛИКА на программу выходного дня "Всей семьей идем в музей". С 13:00 до 16:00 здесь пройдет мастер-класс "Оригами: цветы из бумаги" из цикла "Сказочные превращения бумажного листа".

Самая русская Масленица

Все выходные в Барнауле и в Алтайском крае будут проходить широкие масленичные гулянья. Насыщенная программа ждет барнаульцев в Парке спорта, парке Центрального района, Барнаульской крепости, Барнаульском зоопарке и на экоярмарке ВДНХ. Желающих отпраздновать проводы зимы ждет куча блинов, сожжение чучела Масленицы, различные конкурсы, соревнования, мастер-классы, хороводы и главное – отличное настроение. Подробнее о мероприятиях на Масленицу в Барнауле мы писали здесь: "Прощай, зима: где отметить Масленицу в Алтайском крае".

Выходные в планетарии

8 марта в Барнаульском планетарии можно посетить мультимедийную программу "Приключения небесной принцессы" (5+). Это история о всемогущем короле с королевой, чьими детьми были разноцветные звезды и далекие планеты. Их любимой дочкой была веселая, озорная небесная принцесса Комета. Начало в 11:00.

Еще она мультимедийная полнокупольная программа "Удивительное путешествие по Солнечной системе" (10+) начнется в 13:00. Во время программы ее посетители узнают, есть ли жизнь на Марсе, почему Венера самая горячая планета и что происходит на окраинах Солнечной системы.

9 марта первому российскому космонавту Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. В честь его дня рождения в Барнаульском планетарии презентуют экспозицию "Сын Земли и звезд" и предложат познакомиться посетителям программ с материалами ретровыставки "Они первые!". В этот день три сеанса под куполом планетария будут посвящены космосу: в 11:00 – программа "Гришка-космонавт", в 13:00 – "Космонавтика для детей" и в 15:00 – "От Земли до Вселенной".

Киновыходные

Вы можете скрасить эти выходные походом в кино. Любители киновселенной Marvel могут посмотреть в кинотеатрах Барнаула экшн "Капитан Марвел" (16+). Также в кино будут показывать знаменитый фильм ужасов "Чужой" (18+) режиссера Ридли Скотта. Отреставрированную версию 4К покажут на английском языке с русскими субтитрами по случаю 40-летнего юбилея фильма.

Также на этой неделе в барнаульских кинотеатрах будут показывать комедию "Лови момент" (16+), мультфильм "Гурвинек. Волшебная игра" (6+), драму "Ван Гоги" (16+), драму "Вокс Люкс" (16+) и драму "Юморист" (16+).