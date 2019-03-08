Матрона Димитриевна Никонова родилась в 1885 году в селе Себино Тульской губернии. Девочка появилась на свет без глаз и всю жизнь прожила слепой. Но ей была уготована особая роль. Семья ее родителей была бедной и многодетной, новорожденную хотели отдать в приют, но будущей маме приснился сон про белую птицу, и малышку оставили.

Особенной Матрона, названная так при крещении в честь преподобной Матроны Константинопольской, была с детства. Она лечила больных, чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия.

С годами молва о даре девочки разошлась по всей округе и к ней стало приезжать множество людей со своими проблемами. Она никому не отказывала, всех принимала. Матрона не перестала помогать людям даже после того, как в 17 лет у нее отнялись ноги, и она до конца жизни не могла ходить. Она никогда не жаловалась на свою непростую жизнь. Люди приносили еду и подарки, но за свою помощь она просила только одного – усердно молиться и бороться со своими грехами.

Однако еще в молодости ей пришлось покинуть родной дом, так как поток людей стал слишком большим. Она перебралась в Москву, где жила до конца свой дней постоянно скитаясь.