Когда произошло обретение мощей Матроны Московской / Фото: newstracker.ru
8 марта 1998 года стал особенным днем для Русской православной церкви – были обретены мощи одной из самых почитаемых в России святых – Матроны Московской. Рассказываем, как это было.
Кто такая Матрона?
Матрона Димитриевна Никонова родилась в 1885 году в селе Себино Тульской губернии. Девочка появилась на свет без глаз и всю жизнь прожила слепой. Но ей была уготована особая роль. Семья ее родителей была бедной и многодетной, новорожденную хотели отдать в приют, но будущей маме приснился сон про белую птицу, и малышку оставили.
Особенной Матрона, названная так при крещении в честь преподобной Матроны Константинопольской, была с детства. Она лечила больных, чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия.
С годами молва о даре девочки разошлась по всей округе и к ней стало приезжать множество людей со своими проблемами. Она никому не отказывала, всех принимала. Матрона не перестала помогать людям даже после того, как в 17 лет у нее отнялись ноги, и она до конца жизни не могла ходить. Она никогда не жаловалась на свою непростую жизнь. Люди приносили еду и подарки, но за свою помощь она просила только одного – усердно молиться и бороться со своими грехами.
Однако еще в молодости ей пришлось покинуть родной дом, так как поток людей стал слишком большим. Она перебралась в Москву, где жила до конца свой дней постоянно скитаясь.
Как Матрона стала святой?
Матрона умерла 2 мая 1952 года в Москве. Ее похоронили на Даниловском кладбище. Через три десятилетия ее могила стала одной из самых посещаемых. Вот что сказала Матрона перед своей смертью:
"Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам".
Блаженная старица Матрона была канонизирована Русской православной церковью в лике местночтимых святых Московской епархии в 1999 году.
Когда и как произошло обретение мощей блаженной Матроны Московской?
В 1998 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Даниловском кладбище были обретены честные останки блаженной старицы Матроны. Иными словами, ее гроб был вскрыт и оттуда взяты ее мощи. Они были перенесены в московский Покровский монастырь. И теперь массовое паломничество происходит там.
Святой Матроне молятся об излечении от болезней, о здоровье близких, о решении проблем. Почти в любой день в монастыре огромные очереди к мощам святой и к ее иконе. Люди стоят по несколько часов.
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