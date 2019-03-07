Четверг, 7 Март, 16:25

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,84
€ 74,42
255949
Обь
-21см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 8 марта-2019Масленица-2019Мусорная реформа
Вопрос дня



Какие симптомы и осложнения бывают у менингококковой инфекции

, ИА "Амител"
Рассказываем о симптомах, лечении и возможных осложнениях при этом заболевании

Ребенок скончался в Барнауле от менингококковой инфекции / Фото: catracalivre.com.br

Ребенок скончался в Барнауле от менингококковой инфекции / Фото: catracalivre.com.br


Ребенок в Барнауле скончался от менингококковой инфекции. Об этом стало известно сегодня, 7 марта. Рассказываем вам о симптомах заболевания, лечении и возможных осложнениях.

1
Что такое менингококковая инфекция?
Это острое инфекционное заболевание, совмещающее целую группу заболеваний, которые имеют разнообразные клинические проявления: от назофарингита до менингококкового сепсиса и менингита. Объединяет их то, что все они вызываются менингококками, которые переносятся воздушно-капельным путем. Менингококковая инфекция представляет опасность, так как широко распространена, скоротечна, может вызывать тяжелые осложнения и привести к летальному исходу, сообщает krasotaimedicina.ru.
2
Как передается менингококковая инфекция?
Источником инфекции являются больные люди и бактерионосители. Путь передачи – воздушно-капельный, для заражения нужен тесный контакт с больным или бактерионосителем. Восприимчивость к инфекции – всеобщая. Среди больных генерализованными формами большинство составляют дети.
3
Симптомы менингококковой инфекции

Инкубационный период при менингококковой инфекции длится от 1 до 10 дней, в среднем 2-3 дня. По форме развития менингококковая инфекция делится на менингококковый назофарингит, менингококковый менингит, менингококковый сепсис.

Обычно болезнь начинается остро, однако у некоторых больных бывает продромальный период: слабость и потливость, головная боль и небольшое повышение температуры.

Менингококковый назофарингит имеет следующие симптомы:

  • острое начало заболевания;
  • температура до 37,5-38 градусов;
  • головная боль;
  • першение в горле, боль при глотании;
  • заложенность носа;
  • вялость, снижение аппетита;

Менингококковый сепсис имеет следующие симптомы:

  • острое начало заболевания;
  • высокая температура;
  • головная боль;
  • отказ от еды;
  • выраженное недомогание;
  • возможна повторная рвота;
  • симптомы нарастают в течение первых двух суток заболевания.
  • В конце первого или начале второго дня заболевания появляется сыпь – сначала розеолезная или розеолезно-папулезная, различного диаметра, исчезающая при надавливании, располагающаяся по всему телу. Через несколько часов появляются первые геморрагические элементы: багрово-красного цвета с синюшным оттенком, не исчезающие при надавливании, различной формы и размера, возвышающиеся над кожей. Локализуются на нижней части тела: пятки, голени, бедра, ягодицы.

Менингококковый менингит имеет следующие симптомы:

  • острое начало болезни;
  • подъем температуры тела до 39-40 градусов;
  • сильный озноб;
  • сильная головная боль без четкой локализации, которая усиливается при любом движении, повороте головы, при прикосновении к голове, световых и звуковых раздражителях;
  • многократная рвота, не связанная с приемом пищи и не приносящая облегчения.
4
Какие осложнения возникают из-за менингококковой инфекции?

Возможны специфические осложнения в раннем и позднем течении болезни. К ним относятся:

  • токсико-инфекционный шок;
  • острая почечная недостаточность;
  • желудочно-кишечное и маточное кровотечение;
  • острое набухание и отек головного мозга;
  • церебральная гипотензия;
  • отек легких;
  • параличи и парезы;
  • гормональная дисфункция;
  • эпилепсия.
5
Как лечится менингококковая инфекция?
При менингококковой инфекции необходима ранняя госпитализация в специализированные отделения инфекционной больницы. При развитии осложнений больных определяют в отделение реанимации. В случаях выраженной интоксикации, лихорадки назначают антибиотики. В тяжелых случаях проводят противошоковые мероприятия, дегидратационную и дезинтоксикационную, противосудорожную терапию. Назначают анальгетики, применяют кортикостероиды, оксигенотерапию, искусственную вентиляцию легких и другие средства.
6
Как не заболеть менингококковой инфекцией?
Самыми простыми гигиеническими мерами, способными снизить опасность заражения, станут мытье рук, пользование своей посудой, ограничение контактов с предполагаемым носителем вируса. В целях профилактики делают прививку от менингококковой инфекции. Вакцина от менингококковой инфекции не является обязательной. Вакцинация показана следующие группам пациентов:
  • дети, которые родились недоношенными;
  • дети и взрослые, которые имеют частые респираторные сезонные инфекции;
  • дети младше двух лет;
  • пациенты с запущенными стоматологическими патологиями;
  • наличие рецидивирующих бронхитов, пневмоний, отитов, гайморитов в анамнезе;
  • медицинские сотрудники и персонал лабораторий;
  • ВИЧ-инфицированные и онкобольные;
  • призывники и студенты, которые будут проживать в общежитии;
  • люди с выраженными сердечно-сосудистыми патологиями;
  • путешественники и туристы, которые отправляются в регионы с высокой вероятностью инфицирования;
  • люди, которые контактировали с инфицированными пациентами или носителями менингококковой инфекции, гемофильной палочки.
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
16:23
На Павловском ДОКе произвели подачу пара на систему размола щепы 0
16:21
Глава Барнаула Сергей Дугин назвал жизнь современных женщин многогранной 0
16:04
Какие симптомы и осложнения бывают у менингококковой инфекции 0
15:49
От -20 до +5: какая погода ждет жителей Алтайского края на длинных выходных 0
15:34
Сайты с данными о способах хищения энергоресурсов заблокировали на Алтае 0
15:21
Роскачество дало советы, как выбрать шоколад 0
15:04
Перехват самолета-разведчика США над Балтийским морем попал на видео 1
14:48
Названы самые желанные подарки на 8 Марта 1
14:33
Жители Алтайского края стали самыми "скупыми" по тратам на культуру 4
14:22
Власти: ситуация в Алтайском крае, где произошел взрыв, на контроле 1
14:09
Ребенок в Барнауле скончался от менингококковой инфекции 5
13:47
В России могут узаконить обработку продуктов радиацией 3
13:33
Пожар после хлопка газовоздушной смеси унес жизни двоих человек на Алтае 0
13:21
Нашествие фальшивок: в Барнауле выявили полтора десятка поддельных купюр 0
13:05
Застройщики и риелторы предрекли ажиотаж на вторичном рынке жилья в Барнауле 13
12:48
Только не пылесос: что не стоит дарить женщинам на 8 Марта 3
12:33
Алтайские единороссы и молодогвардейцы проведут флешмоб к 8 Марта 5
12:25
Депутат извинился за "алкашей" с пенсией 8 тысяч 8
12:13
Часть Сибирской долины осталась без воды: в поселке монтируют новый насос 5
12:02
Полиция поймала водителя, насмерть сбившего пешехода в Горно-Алтайске 1
11:49
СМИ: МТС выплатит $850 млн по "узбекскому делу" 7
11:41
Восьмилетняя барнаульская журналистка на день выкупила трамвайный вагон 19
11:33
"Почту России" и "Марию-Ра" обвинили в отказе от уборки снега в городах Алтая 5
11:21
21 ребенок отравился в детском саду Дагестана 0
11:12
Из прошлого с любовью: советские открытки к 8 Марта 4
11:02
Самые дешевые блины на Масленицу пекут в Алтайском крае 4
10:50
Названы самые пьющие регионы России 4
10:32
Названа причина провала асфальта на улице Трактовой в Барнауле 0
10:23
В Новосибирске третий день ищут без вести пропавшую школьницу 0
10:14
"У вас утечка!": как лжегазовики зарабатывают на доверчивых домовладельцах 7
10:02
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за февраль 2019 года 0
09:57
Чего хочет женщина: проект удачного 8 Марта 0
09:48
Томенко обратился к "Промсвязьбанку" из-за ситуации на "Иткульском спиртзаводе" 3
09:46
АГМУ покоряет вершины. В том числе и в Интернет-пространстве 6
09:33
Житель Барнаула продает коллекцию из 260 неваляшек 1
09:21
Очевидцы: девушку-пешехода сбили на улице Юрина в Барнауле 21
09:13
Лавров назвал условие размещения ракет в любой точке мира 0
09:06
Путин подписал закон о запрете смартфонов и соцсетей военным 11
09:02
Порядок предоставления займов ломбардами: о чем важно помнить каждому 0
08:49
7 марта семилетний барнаулец выступит на шоу "Голос. Дети" 3
08:34
В Барнауле на перекрестке образовалась глубокая яма 3
08:22
"Разгуляй": что принято делать в четвертый день масленичной недели 0
08:17
Попасть в сказку всей семьей: в Барнауле разыгрывается путевка в Диснейленд 4
08:06
Какие модные вещи не стоит покупать весной 2019 года: советы стилиста 0
07:50
Быть Стэнли Кубриком: какие шедевры снял один из главных режиссеров ХХ века 15
07:34
Это космос: волонтер из Барнаула рассказала о работе на Универсиаде 2
07:19
Неприличные модницы: первые мини-шорты как образ бунтарства 5
07:03
Дизайнерскую квартиру с панорамными окнами и сауной продают в центре Барнаула 3
06:48
Ответственность за плохую уборку снега и наледи хотят ввести в Алтайском крае 5
06:32
Фигуры из блинов: как необычно украсить стол на Масленицу 1
06:17
"Легкий" минус и небольшой снег обещают в Алтайском крае 7 марта 0
06:01
Живу в бабьем царстве: алтайские политики рассказали о роли женщин в жизни 3
05:59
Пенсионеры, не получившие надбавки к пенсии с 1 января, получат доплату к июню 0
04:59
Оговорка и выдернули из контекста: чиновница объяснила слова о питании в школе 7
03:56
Цены на валидол продолжают расти в России 1
02:34
Список автомобилей, подпадающих "под налог на роскошь", расширен 0
01:23
Низкоуглеводные диеты назвали опасными для здоровья сердца 0
00:14
Ученые рассказали о новой опасности сладких газировок 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.