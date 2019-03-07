Симптомы менингококковой инфекции

Инкубационный период при менингококковой инфекции длится от 1 до 10 дней, в среднем 2-3 дня. По форме развития менингококковая инфекция делится на менингококковый назофарингит, менингококковый менингит, менингококковый сепсис.

Обычно болезнь начинается остро, однако у некоторых больных бывает продромальный период: слабость и потливость, головная боль и небольшое повышение температуры.

Менингококковый назофарингит имеет следующие симптомы:

острое начало заболевания;

температура до 37,5-38 градусов;

головная боль;

першение в горле, боль при глотании;

заложенность носа;

вялость, снижение аппетита;

Менингококковый сепсис имеет следующие симптомы:

острое начало заболевания;

высокая температура;

головная боль;

отказ от еды;

выраженное недомогание;

возможна повторная рвота;

симптомы нарастают в течение первых двух суток заболевания.

В конце первого или начале второго дня заболевания появляется сыпь – сначала розеолезная или розеолезно-папулезная, различного диаметра, исчезающая при надавливании, располагающаяся по всему телу. Через несколько часов появляются первые геморрагические элементы: багрово-красного цвета с синюшным оттенком, не исчезающие при надавливании, различной формы и размера, возвышающиеся над кожей. Локализуются на нижней части тела: пятки, голени, бедра, ягодицы.

Менингококковый менингит имеет следующие симптомы: