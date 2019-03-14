Четверг, 14 Март, 13:54

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,59
€ 74,02
254028
Обь
-17см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2019Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле
Вопрос дня



Трансгендер, порно и Руки-Базуки: что известно о скандальном "фильме" "Брат 3"

, ИА "Амител"
Все о самом скандальном проекте в российском кино


Фото: кадр из фильма "Брат"

Шоумен, актер и музыкант Стас Барецкий приступил к работе над фильмом "Брат-3", который позиционирует как продолжение дилогии "Брат" и "Брат-2" культового режиссера Алексея Балабанова, ушедшего из жизни несколько лет назад. Проект уже вызвал настоящий скандал. Рассказываем, почему.

1
О чем будет фильм "Брат 3"?

По его словам, сценарий будущего фильма уже закончен и в настоящее время находится в работе: отсняты некоторые сцены картины. Режиссером выступает сам Барецкий вместе со своим помощником. Шоумен рассказал, что участие в проекте примут Никита Джигурда и Вячеслав Дацик – боец смешанных единоборств, который недавно вышел на свободу после отбывания наказания за побои, хулиганство и проникновение в жилище с угрозой насилия. Кроме того, в проекте могут задействовать Марину Анисину, Виктора Сухорукова, Сергея Шнурова и Ольгу Бузову, которая, по замыслу создателей, должна исполнить песню к фильму и сыграть саму себя в киноленте.

Барецкий также пообещал закрученный сюжет и неожиданный финал картины. По сюжету киллер в исполнении Джигурды будет совершать убийства известных личностей, а главный герой в исполнении Дацика, монах-проповедник, будет ему в этом мешать. Инвесторами фильма выступили представители ритуального бизнеса, которые выделят миллион рублей.

"Это туповатый, простой русский парень, которого любит девушка немного неадекватная. Он такой, даже не может ничего сделать, проездной себе купить не может. Серьезные братки на него наехали, чтобы он ответил за своих двух братьев. А эта девушка будет выполнять их заказы, убивать людей. В итоге они убивает и этих головорезов", – рассказал сюжет фильма продюсер.

2
Почему это будет порнофильм?

По словам шоумена, кинолента будет доступна на "крутых торрентах" и порносайтах. Стас Барецкий заявил, что кинолента выйдет в двух версиях: одна – жестокая с убийствами, другая – с элементами порнографии.

"Балабанов – режиссер фильмов "Брат 1" и "Брат 2", а мы с ним хорошо общались – брал у меня деньги на съемку третьей части "Брата". Он хотел раскрыть ответ на главный вопрос: "В чем сила?". Не лично у меня, а у представителей ритуального бизнеса. А сейчас с меня требуют деньги. Балабанов умер, и все. Ну умер, что такого? Но инвесторы требуют деньги. Поэтому у меня коммерческий интерес – заработать денег", – заявил он.

В роли трансгендера, к слову, в картине сыграет известный блогер Юрий Хованский.

3
Кто должен играть главную роль?
Изначально ожидалось, что роль сына героя Данилы Бодрова сыграет блогер Кирилл Терешин, более известный как Руки-Базуки. После пресс-конференции Стаса Барецкого, который заявил, что в "Брате 3" будут сцены секса и насилия, отказался от роли. Сам Барецкий сообщил, что договорится с актером.
4
Почему съемки фильма "Брат 3" вызвали скандал?

Проект вызвал бурные негативные отклики у россиян, которые уже начали писать петиции против картины. Отец исполнителя главной роли в первых двух частях фильма "Брат" – режиссер Сергей Бодров – назвал идею продолжения дилогии "неудачной" и отказался сотрудничать с его авторами. Его позицию поддержал постоянный продюсер Алексея Балабанова Сергей Cельянов, который назвал проект "хамством, неуважением и глупостью".

Министр культуры РФ Владимир Мединский вообще призвал журналистов не писать про "кино".

"Я призываю ко всем собравшимся просто про это ничего не писать. Вообще. Только этого эти люди и добиваются", – заявил министр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Певица Ирина Салтыкова назвала "бредом" и "тупостью" идею снять фильм "Брат 3". Она заявила, что инициаторы этой затеи проявили неуважение к покойному создателю культовых картин.

"Клоунов хватает в этой жизни, чего удивляться", – сказала Салтыкова. По ее мнению, подобная инициатива является ничем иным как оскорблением Алексея Балабанова. Певица добавила, что такой картины "не может быть никак физически", поскольку уже нет в живых ни режиссера, ни исполнителя главной роли – Сергея Бодрова.

"Даже слышать об этом не хочу, не могу, и знать этих "продолжателей" не желаю. Эта новость мне напоминает бред, глупость, которую даже не знаю, как комментировать", – заявил актер Виктор Сухоруков.

5
Почему дилогия "Брат" Алексея Балабанова великое кино?

Балабанов – величайший режиссер 90-х годов. Герой ленты – Данила Бодров – портрет эпохи страны, стал манифестом целого поколения людей. Картина включена в список 100 главных русских фильмов по версии журнала "Афиша". Бодров и Балабанов получили гран-при фестиваля "Кинотавр" (1997) как лучший актер и лучший режиссер соответственно.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

14.03.2019 13:17
- гость -

Шоу умственно отсталых психов. Сосновца с братом еще не хватает.

0  0
14.03.2019 13:25
- гость -

похоже, деятели культуры безнадежно больны.... голова гниет

0  0
14.03.2019 13:38
- гость -

Бумер, бригада, брат... "Культовые" фильмы поколения.... Какого поколения? Героизация бандитов? Да, бандитизм был неотъемлемой частью жизни 90-х, но возводить это в культ и провозглашать бандитов героями... Ещё скажите что не они такие, жизнь такая. При этом десятки миллионов в той же жизни бандитами не стали. Так что говорить об опошлении брата нынешними дерьмоплётами некорректно.Это нормальная оценка сих "шедевров".

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
13:52
Россияне из-за ипотеки исключают для себя летний отпуск 0
13:40
Путешествие по Марсу: удивительные панорамы с красной планеты 0
13:34
Рост заболеваемости раком в России связали с увеличением продолжительности жизни 4
13:21
Опекуншу семерых детей в Алтайском крае будут судить за истязания 0
13:11
Дороги не уплывут: как Алтайский край готовят к весеннему паводку 0
13:02
Трансгендер, порно и Руки-Базуки: что известно о скандальном "фильме" "Брат 3" 3
12:50
Что на самом деле происходит с Юлией Началовой 1
12:41
Первая краевая спартакиада предпринимателей пройдет в Барнауле 0
12:34
Ярмольник раскритиковал КВН и назвал его несмешным 5
12:25
Аферисты навязывают электросчетчики доверчивым барнаульцам 1
12:14
Мастер спорта по боксу ударил ногой женщину в клубе и идет под суд в Барнауле 6
12:03
Профессию охранника назвали дефицитной в крупных городах 0
11:51
Вена в десятый раз стала самым комфортным городом мира 1
11:33
Россиян, которые начинают "доживать" с 59 лет, назвали быстро стареющей нацией 1
11:22
"Сирийский перелом": трофейное оружие террористов покажут на выставке в Барнауле 3
11:13
Ученые назвали привидения галлюцинациями от черной плесени 0
11:01
Крыши домов в Барнауле хотят подогревать для борьбы с наледью и сосульками 11
10:48
Лидер "Справедливой России" Миронов предложил заморозить мусорную реформу 0
10:36
Парень и три девушки попали в больницу после ДТП с грузовиком в Барнауле 2
10:23
Шахтерам на пенсии и с печкой в доме могут вернуть "угольный паек" 3
10:15
Мужчины щедрее: как россияне тратятся на подарки к 23 Февраля и 8 Марта 0
10:12
Хоккейный "Алтай" выиграл у "Мордовии" 4:2 0
10:03
Это бывает лишь раз в году: получи выгоду до 350 тысяч рублей на легенды Toyota 0
10:02
Французский депутат сравнил возвращение Крыма с объединением ФРГ и ГДР 0
09:49
Госдума объявит благодарность Минздраву и Роспотребнадзору за прививки населению 2
09:32
Оплатить долг, пока не забрали машину: АО "Алтайэнергосбыт" и операция "Должник" 3
09:21
Алтайский депутат Госдумы посоветовал диабетикам похудеть, чтобы вылечиться 22
09:11
Масштабный сбой произошел в работе Instagram, Facebook и WhatsApp 2
09:03
"Билайн" значительно расширил сеть LTE в Барнауле и Алтайском крае 0
08:53
Запрет на заем: кого из россиян ограничат в получении кредитов 2
08:45
Forbes назвал самых богатых российских женихов 4
08:38
Начал работу сайт национального проекта "Цифровая экономика" 0
08:26
Белый снег с черными блохами выпал в Сызрани 2
08:15
На Алтае талантливые дети ищут средства на развитие 6
08:04
Гендиректор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев
Барнаульцы могут задать вопросы руководителю БГЭС по любой тематике, которая касается деятельности компании
08:02
Выгода до 510 000 рублей: обмен вашего авто на новый Mitsubishi в Автоцентре АНТ 5
07:50
Выгодный момент для покупки Polo 0
07:34
Как теперь туристам уведомлять спасателей о маршрутах в горах 0
07:19
Загадочный гений: семь интересных фактов об Эйнштейне ко дню его рождения 11
07:03
"Двушку" в 110 "квадратов" с бронированной дверью продают в Барнауле за 8,5 млн 15
06:48
Здание школы, за которое боролись жители Новоалтайска, выставили на продажу 3
06:32
"Селфи" девушек середины прошлого века 5
06:17
Потепление до +13 и порывистый ветер обещают в Алтайском крае 14 марта 0
06:01
Минус еще одно: в центре Барнаула снесут усадьбу начала ХХ века 32
05:55
Российские фильмы в 2018 году собрали более $40 млн в международном прокате 2
04:55
Российский горнолыжник погиб во французских Альпах 0
03:25
Изгнание бесов из покупателя в Реутове попало на видео 5
02:16
Загрязнение воздуха назвали главной причиной сердечных болезней 0
01:25
Российские ученые создали препарат, который лечит людей с травмами спины 0
00:14
Британские ученые предупредили об опасности долгой жизни 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.