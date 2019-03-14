О чем будет фильм "Брат 3"?

По его словам, сценарий будущего фильма уже закончен и в настоящее время находится в работе: отсняты некоторые сцены картины. Режиссером выступает сам Барецкий вместе со своим помощником. Шоумен рассказал, что участие в проекте примут Никита Джигурда и Вячеслав Дацик – боец смешанных единоборств, который недавно вышел на свободу после отбывания наказания за побои, хулиганство и проникновение в жилище с угрозой насилия. Кроме того, в проекте могут задействовать Марину Анисину, Виктора Сухорукова, Сергея Шнурова и Ольгу Бузову, которая, по замыслу создателей, должна исполнить песню к фильму и сыграть саму себя в киноленте.

Барецкий также пообещал закрученный сюжет и неожиданный финал картины. По сюжету киллер в исполнении Джигурды будет совершать убийства известных личностей, а главный герой в исполнении Дацика, монах-проповедник, будет ему в этом мешать. Инвесторами фильма выступили представители ритуального бизнеса, которые выделят миллион рублей.

"Это туповатый, простой русский парень, которого любит девушка немного неадекватная. Он такой, даже не может ничего сделать, проездной себе купить не может. Серьезные братки на него наехали, чтобы он ответил за своих двух братьев. А эта девушка будет выполнять их заказы, убивать людей. В итоге они убивает и этих головорезов", – рассказал сюжет фильма продюсер.