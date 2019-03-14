Фото: кадр из фильма "Брат"
Шоумен, актер и музыкант Стас Барецкий приступил к работе над фильмом "Брат-3", который позиционирует как продолжение дилогии "Брат" и "Брат-2" культового режиссера Алексея Балабанова, ушедшего из жизни несколько лет назад. Проект уже вызвал настоящий скандал. Рассказываем, почему.
По его словам, сценарий будущего фильма уже закончен и в настоящее время находится в работе: отсняты некоторые сцены картины. Режиссером выступает сам Барецкий вместе со своим помощником. Шоумен рассказал, что участие в проекте примут Никита Джигурда и Вячеслав Дацик – боец смешанных единоборств, который недавно вышел на свободу после отбывания наказания за побои, хулиганство и проникновение в жилище с угрозой насилия. Кроме того, в проекте могут задействовать Марину Анисину, Виктора Сухорукова, Сергея Шнурова и Ольгу Бузову, которая, по замыслу создателей, должна исполнить песню к фильму и сыграть саму себя в киноленте.
Барецкий также пообещал закрученный сюжет и неожиданный финал картины. По сюжету киллер в исполнении Джигурды будет совершать убийства известных личностей, а главный герой в исполнении Дацика, монах-проповедник, будет ему в этом мешать. Инвесторами фильма выступили представители ритуального бизнеса, которые выделят миллион рублей.
"Это туповатый, простой русский парень, которого любит девушка немного неадекватная. Он такой, даже не может ничего сделать, проездной себе купить не может. Серьезные братки на него наехали, чтобы он ответил за своих двух братьев. А эта девушка будет выполнять их заказы, убивать людей. В итоге они убивает и этих головорезов", – рассказал сюжет фильма продюсер.
По словам шоумена, кинолента будет доступна на "крутых торрентах" и порносайтах. Стас Барецкий заявил, что кинолента выйдет в двух версиях: одна – жестокая с убийствами, другая – с элементами порнографии.
"Балабанов – режиссер фильмов "Брат 1" и "Брат 2", а мы с ним хорошо общались – брал у меня деньги на съемку третьей части "Брата". Он хотел раскрыть ответ на главный вопрос: "В чем сила?". Не лично у меня, а у представителей ритуального бизнеса. А сейчас с меня требуют деньги. Балабанов умер, и все. Ну умер, что такого? Но инвесторы требуют деньги. Поэтому у меня коммерческий интерес – заработать денег", – заявил он.
В роли трансгендера, к слову, в картине сыграет известный блогер Юрий Хованский.
Проект вызвал бурные негативные отклики у россиян, которые уже начали писать петиции против картины. Отец исполнителя главной роли в первых двух частях фильма "Брат" – режиссер Сергей Бодров – назвал идею продолжения дилогии "неудачной" и отказался сотрудничать с его авторами. Его позицию поддержал постоянный продюсер Алексея Балабанова Сергей Cельянов, который назвал проект "хамством, неуважением и глупостью".
Министр культуры РФ Владимир Мединский вообще призвал журналистов не писать про "кино".
"Я призываю ко всем собравшимся просто про это ничего не писать. Вообще. Только этого эти люди и добиваются", – заявил министр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Певица Ирина Салтыкова назвала "бредом" и "тупостью" идею снять фильм "Брат 3". Она заявила, что инициаторы этой затеи проявили неуважение к покойному создателю культовых картин.
"Клоунов хватает в этой жизни, чего удивляться", – сказала Салтыкова. По ее мнению, подобная инициатива является ничем иным как оскорблением Алексея Балабанова. Певица добавила, что такой картины "не может быть никак физически", поскольку уже нет в живых ни режиссера, ни исполнителя главной роли – Сергея Бодрова.
"Даже слышать об этом не хочу, не могу, и знать этих "продолжателей" не желаю. Эта новость мне напоминает бред, глупость, которую даже не знаю, как комментировать", – заявил актер Виктор Сухоруков.
Балабанов – величайший режиссер 90-х годов. Герой ленты – Данила Бодров – портрет эпохи страны, стал манифестом целого поколения людей. Картина включена в список 100 главных русских фильмов по версии журнала "Афиша". Бодров и Балабанов получили гран-при фестиваля "Кинотавр" (1997) как лучший актер и лучший режиссер соответственно.
Комментарии
Шоу умственно отсталых психов. Сосновца с братом еще не хватает.
похоже, деятели культуры безнадежно больны.... голова гниет
Бумер, бригада, брат... "Культовые" фильмы поколения.... Какого поколения? Героизация бандитов? Да, бандитизм был неотъемлемой частью жизни 90-х, но возводить это в культ и провозглашать бандитов героями... Ещё скажите что не они такие, жизнь такая. При этом десятки миллионов в той же жизни бандитами не стали. Так что говорить об опошлении брата нынешними дерьмоплётами некорректно.Это нормальная оценка сих "шедевров".