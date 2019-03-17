Вечером 16 марта в больнице скончалась российская певица Юлия Началова. Она имела серьезное заболевание, о котором знала сами и знали её близкое, но смерть оказалась для всех шоком. Рассказываем, что с ней случилось.

В субботу, 16 марта в 19:45 по московскому времени на странице в Инстаграме об этом написала её пиар-директор Анна Исаева:

2

От чего умерла Юлия Началова?

По предварительной информации, причиной смерти певицы стала острая сердечная недостаточность из-за отека легких и мозга. Позже отец певицы Виктор Началов сообщил, что это произошло из-за абсцесса (гнойное воспаление тканей). Врачи до последнего боролись за её жизнь.

В больнице Началова оказалась 11 марта из-за казалось бы незначительного события — ранки на ноге. Но у нее было подагра. Это заболевание, при котором в организме накапливается мочевая кислота. Кристаллы солей мочевой кислоты скапливаются в ткани суставов. Происходит очень болезненное воспаление, место отекает, в дальнейшем там образуется шишка. Причина появления подагры — употребление алкоголя, некоторой пищи, содержащей пурины, а также травмы, стресс, нагрузка на суставы. В случае с Началовой сообщается, что у неё заболевание развилось после неудачной пластической операции.

При поступлении в больницу врачи обнаружили у нее абсцесс. Состояние было настолько тяжелым, что её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. С каждым днем состояние всё осложнялось. Операцию было сложно провести из-за тяжелого состояния певицы. Утром 12 марта Началову ввели в искусственную кому.

В день смерти врачи провели операцию на ноге, которая прошла с серьезными осложнениями в виде сильного кровотечения и обострения состояния.

Умерла Началова в окружении родных и близких, так и не приходя в сознание.