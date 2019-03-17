Вечером 16 марта в больнице скончалась российская певица Юлия Началова. Она имела серьезное заболевание, о котором знала сами и знали её близкое, но смерть оказалась для всех шоком. Рассказываем, что с ней случилось.
Кто сообщил о её смерти?
В субботу, 16 марта в 19:45 по московскому времени на странице в Инстаграме об этом написала её пиар-директор Анна Исаева:
"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", — сказано в посте.
Официальное время смерти — 18:20 по Москве, сообщает Mash.
От чего умерла Юлия Началова?
По предварительной информации, причиной смерти певицы стала острая сердечная недостаточность из-за отека легких и мозга. Позже отец певицы Виктор Началов сообщил, что это произошло из-за абсцесса (гнойное воспаление тканей). Врачи до последнего боролись за её жизнь.
В больнице Началова оказалась 11 марта из-за казалось бы незначительного события — ранки на ноге. Но у нее было подагра. Это заболевание, при котором в организме накапливается мочевая кислота. Кристаллы солей мочевой кислоты скапливаются в ткани суставов. Происходит очень болезненное воспаление, место отекает, в дальнейшем там образуется шишка. Причина появления подагры — употребление алкоголя, некоторой пищи, содержащей пурины, а также травмы, стресс, нагрузка на суставы. В случае с Началовой сообщается, что у неё заболевание развилось после неудачной пластической операции.
При поступлении в больницу врачи обнаружили у нее абсцесс. Состояние было настолько тяжелым, что её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. С каждым днем состояние всё осложнялось. Операцию было сложно провести из-за тяжелого состояния певицы. Утром 12 марта Началову ввели в искусственную кому.
В день смерти врачи провели операцию на ноге, которая прошла с серьезными осложнениями в виде сильного кровотечения и обострения состояния.
Умерла Началова в окружении родных и близких, так и не приходя в сознание.
Знала ли Началова о своей болезни?
Знала и давно. Она не раз признавалась в интервью, что больная подагрой. С этим она боролась восемь лет. Юлия Началова запустила болезнь, о чем также сама рассказала. Коллегам она жаловалась, что не может носить каблуки.
Так и теперь, поранив ногу, она долго не обращалась в больницу. Но именно из-за этого певица так скоропостижно скончалась.
А причем тут мистика?
О мистическом подтексте пишет газета "Московский комсомолец
". И дело тут в участии в шоу "Последний герой". Уже несколько участников программы разных годов преждевременно покинули этот мир. Это Юлия Началова (2019 год), Децл (2019), Крис Кельми (2019), Вера Глаголева (2017), Жанна Фриске (2015), Сергей Бодров-младший (2002). Все они были участниками шоу.
А ведь у Началовой осталась маленькая дочка?
Да, 10-летняя Вера. Девочка родилась в браке Началовой и футболиста Евгения Алдонина, который просуществовал с 2006 по 2011 годы. Стало известно, что теперь девочка будет жить с отцом.
Что говорят о её смерти известные люди?
Одним из первых соболезнования высказал первый муж певицы, музыкант Дмитрий Ланской. "Я только эту информацию узнал. Соболезнования родным, близким. Конечно, это большое горе для всех. Для меня это шок", – цитирует радио "Говорит Москва
".
Певица Наталья Подольская сказала, что Юлия была светлой, веселой и чистой девочкой, которая даже о проблемах говорила без уныния.
"Это очень светлый человек, хороший, талантливый, это так несправедливо, и не могло прийти в голову, что такое случится. Я с ней знакома давно, когда она только начинала. Она чудесная, она была маленькой девочкой, потом выросла в такую красивую женщину. Мне очень жаль, я соболезную семье, дочери, родителям, это огромная потеря", - сказала ТАСС певица Алёна Свиридова.
Коллега по сцене Александр Понайотов был Началовой другом. Он признался, что это была крепкая, искренняя, честная дружба.
"Тяжело все это говорить… Мне очень тяжело. Как-то не укладывается. Вот, недавно общались. При этом у меня дома корзина цветов. Она же тоже водолей, как и я. Она мне подарила корзину цветов на 10 февраля. Мне надо будет их выбрасывать, потому что цветы уже все… Мне страшно… Я не знаю, как сделать это", — цитирует слова артиста Сергея Пенкина Пятый канал.
Певец Филипп Киркоров в своем инстаграме назвал её ангелом.
"Больно. Несправедливо. Рано. Почему Бог забирает именно таких и так рано, неужели там не хватает ангелов. Прощай, ангел по имени Юля", — написал Киркоров.
Соболезнования выразили также Кристина Орбакайте, Ольга Бузова, Дима Билан, Анфиса Чехова, Анастасия Волочкова, Яна Рудковская, Ксения Собчак, Алла Пугачева, Сергей Лазарев, Лолита Милявская и многие другие.
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