Что такое Комоедица? / Фото: slavyane-sibiri.ru
Был у наших предков такой праздник – Комоедица. Как и многие другие языческие праздники он был искоренен из жизни народа, однако остался в ней видоизмененным. Рассказываем, что это за праздник такой.
Комоедица – это славянский праздник в честь Дня весеннего равноденствия (20 марта). И кстати, весеннее и осеннее равноденствие являются астрономическим началом времен года.
Но отмечался этот праздник в течение двух недель: за неделю до и неделю после равноденствия. Главное событие – победа над чучелом зимы – Мареной. Ее помещали в "крепость" – место, которое охраняли ряженые девушки. А мужчины должны были покорить эту крепость и сжечь зиму. Чучело при этом было с закрытыми глазами, ибо такой взгляд был не к добру.
"Первый блин комам, второй блин знакомым, третий блин дальней родне, а четвертый – мне", – вот так раньше говорили. Да-да, не комом, а комам. Комы – это медведи, так их называли наши предки. Тогда это животное считалось царем леса.
Это теперь "первый блин – комом" означает, что что-то не получилось. А тогда первый блин отдавали комам, медведям, чтобы задобрить их, призвать весну.
Ну а блины отдают, потому что это символ солнца, наступления весны.
Масленица – это бывший праздник Комоедица, но с другими смыслами и обрядами. Масленицей "медвежий праздник" стал после крещения Руси. Тогда канули в Лету многие языческие праздники. Кроме изменения названия поменялась и суть. Комоедицей славяне встречали весну и задабривали духов.
Масленица же вписана в православный календарь. Масленичная неделя приходится на последнюю неделю перед Великим постом и восьмую неделю перед пасхой. Заканчивается Прощеным воскресеньем. Хотя по большей части, Масленица с ее шумными гуляньями, ряжеными, проводами зимы в виде сжигания чучела это все же светский, народный праздник.
И празднуются они в разное время. Например, Масленица в 2019 году была с 4 по 10 марта, то есть целую неделю. А Комоедица, напомним, приходится на 20 марта.
Так что это теперь уже два разных праздника.
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