Откуда такое название?

"Первый блин комам, второй блин знакомым, третий блин дальней родне, а четвертый – мне", – вот так раньше говорили. Да-да, не комом, а комам. Комы – это медведи, так их называли наши предки. Тогда это животное считалось царем леса.

Это теперь "первый блин – комом" означает, что что-то не получилось. А тогда первый блин отдавали комам, медведям, чтобы задобрить их, призвать весну.

Ну а блины отдают, потому что это символ солнца, наступления весны.