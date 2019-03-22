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Как 22 марта предсказать погоду и почему в этот день нужно печь "жаворонков"

, ИА "Амител"
22 марта – один из самых больших народных праздников в году


22 марта в России отмечается народный праздник Сороки. Есть у него и второе название – Жаворонки. В народе этот день считался днем второй встречи весны (первая была на Сретение, третью ждали на Благовещение), одним из самых больших праздников в году. Что это за праздники, с чем они связаны и почему в этот день обязательно надо испечь "жаворонков", читайте в нашем материале.

1
Почему праздник называется Сороки?
На самом деле изначально этот праздник не имеет никакого отношения к птице сороке, а посвящен памяти сорока мучеников Севастийских. 40 воинов-христиан были жестоко замучены своими же однополчанами-римлянами в Турции. Полководец потребовал от своих воинов, чтобы они принесли жертву языческим богам, а воины-христиане отказались. Их пытали, а потом раздетыми заставили стоять всю ночь в ледяном озере. Но воины не предали свою веру, и их вновь пытали, а затем казнили.

Что касается птицы сороки, то в народе считается, что именно в этот день сорока празднует свои именины. Кстати, к этой пернатой в народе относились с уважением, хотя и посмеивались над ней. Считалось, что эта птица выступает оберегом дома, около которого живет.
2
Почему праздник называется Жаворонки?

Потому что сразу после равноденствия славяне ждали наступления весны. Жаворонков же в народе как раз считают предвестниками этого времени года. Часто они прилетают с зимовки, когда в полях еще лежит снег. И увидеть жаворонка означает, что теплая весна уже близко. Также считается, что кроме жаворонков в этот день домой возвращаются 40 перелетных птиц.

3
Как принято отмечать этот праздник?

Наши предки в этот день зазывали весну, торопили прилет перелетных птиц. А для этого пекли особые булочки в виде птиц (обязательно 40 штук), обычно жаворонков. Поскольку этот день выпадает на Великий пост, то булочки пекли из пресного теста.

Птичек усаживали на подоконники и отдавали детям, которые прикрепляли их к шестам и пытались поднять как можно выше, "кликая весну" и призывая птиц из теплых стран.

Девушки в этот день исполняли обряд замыкания зимы и размыкания весны. Они разрывали сорок веревочек или разламывали сорок палочек. Считалось, что эти действия разрывали путы злых духов, сковывающих землю зимой, и способствовали наступлению весны. Затем начинались массовые гулянья.

4
Как на Сороки и Жаворонки погоду предсказывают
  • Считалось, что если утро 22 марта будет морозным, то год будет урожайным.
  • Какая погода на Сороки, такой она будет еще сорок дней.
  • Если в этот день прогремит первый гром, то год будет голодным.
  • Теплый ветер в этот день обещал дождливое лето.
  • Если в этот день много галок и сорок, то совсем скоро будет тепло.


 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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