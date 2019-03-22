22 марта в России отмечается народный праздник Сороки. Есть у него и второе название – Жаворонки. В народе этот день считался днем второй встречи весны (первая была на Сретение, третью ждали на Благовещение), одним из самых больших праздников в году. Что это за праздники, с чем они связаны и почему в этот день обязательно надо испечь "жаворонков", читайте в нашем материале.
Что касается птицы сороки, то в народе считается, что именно в этот день сорока празднует свои именины. Кстати, к этой пернатой в народе относились с уважением, хотя и посмеивались над ней. Считалось, что эта птица выступает оберегом дома, около которого живет.
Потому что сразу после равноденствия славяне ждали наступления весны. Жаворонков же в народе как раз считают предвестниками этого времени года. Часто они прилетают с зимовки, когда в полях еще лежит снег. И увидеть жаворонка означает, что теплая весна уже близко. Также считается, что кроме жаворонков в этот день домой возвращаются 40 перелетных птиц.
Наши предки в этот день зазывали весну, торопили прилет перелетных птиц. А для этого пекли особые булочки в виде птиц (обязательно 40 штук), обычно жаворонков. Поскольку этот день выпадает на Великий пост, то булочки пекли из пресного теста.
Птичек усаживали на подоконники и отдавали детям, которые прикрепляли их к шестам и пытались поднять как можно выше, "кликая весну" и призывая птиц из теплых стран.
Девушки в этот день исполняли обряд замыкания зимы и размыкания весны. Они разрывали сорок веревочек или разламывали сорок палочек. Считалось, что эти действия разрывали путы злых духов, сковывающих землю зимой, и способствовали наступлению весны. Затем начинались массовые гулянья.
- Считалось, что если утро 22 марта будет морозным, то год будет урожайным.
- Какая погода на Сороки, такой она будет еще сорок дней.
- Если в этот день прогремит первый гром, то год будет голодным.
- Теплый ветер в этот день обещал дождливое лето.
- Если в этот день много галок и сорок, то совсем скоро будет тепло.
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