Как принято отмечать этот праздник?

Наши предки в этот день зазывали весну, торопили прилет перелетных птиц. А для этого пекли особые булочки в виде птиц (обязательно 40 штук), обычно жаворонков. Поскольку этот день выпадает на Великий пост, то булочки пекли из пресного теста.

Птичек усаживали на подоконники и отдавали детям, которые прикрепляли их к шестам и пытались поднять как можно выше, "кликая весну" и призывая птиц из теплых стран.

Девушки в этот день исполняли обряд замыкания зимы и размыкания весны. Они разрывали сорок веревочек или разламывали сорок палочек. Считалось, что эти действия разрывали путы злых духов, сковывающих землю зимой, и способствовали наступлению весны. Затем начинались массовые гулянья.