Метеорологическая весна в Алтайском крае наступит в конце марта-начале апреля, сообщает алтайский ЦГМС. Как отмечают специалисты, именно в этот период среднесуточная температура воздуха в регионе устойчиво переходит от отрицательных к положительным значениям.

Согласно многолетним наблюдениям, метеорологическая весна в Алтайском крае начинается в период с 30 марта по 7 апреля. Раньше всего весна приходит в Локтевский район, позже всех заглядывает в Тальменский и Хабарский районы. В Барнауле весна начинается в даты, близкие к 4 апреля.

Впрочем, иногда метеорологическая весна начинается раньше или позже указанных дат. Например в 2014 году в Барнауле по-весеннему тепло стало уже с 15 марта, а в 1984 г. весны дождались в с 20 апреля.

Самый холодный день в марте в Алтайском крае выпал на 10 марта 1912 года, когда температура воздуха опустилась до −41°С. Самым жарким днем оказалось 30 марта 19889 года, когда воздух прогрелся до +16,4°С.

Самый тёплый март был зафиксирован в 2002 году. Средняя температура воздуха в этом месяце оказалась −0,7°С. А самый холодный март жители региона пережили в 1898 году, когда средняя температура воздуха была −17,7°С.

Что касается марта-2019 года, то уже начало месяца обрадовало жителей края своим теплом. В целом, по данным синоптиков отдела долгосрочных прогнозов Западно-Сибирского УГМС, март 2019 г. в Алтайском крае ожидается на 1-2ºС теплее нормы. При этом месячное количество осадков предполагается меньше нормы, по западу края в пределах нормы (8-25 мм, в предгорных районах 28-47 мм).