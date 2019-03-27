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Почему люди толстеют во время поста и как этого избежать: советы диетолога

, ИА "Амител"
Некоторые всеми любимые овощи способствуют набору веса

Диета / Фото: Vybratpravilno.ru

Диета / Фото: Vybratpravilno.ru


В народе считают, что пост помогает похудеть. Отчасти именно этим объясняется такое большое количество желающих соблюдать Великий пост. Ведь скоро лето, короткие юбочки и пляж. Однако очень многие постящиеся с удивлением замечают, что не только не теряют вес, но начинают его стремительно набирать. Почему так происходит и как этого избежать, Роскачеству рассказала доктор медицинских наук Марият Мухина. Amic публикует советы диетолога, которые помогут сбалансированно питаться во время Великого поста и "держать вес в узде".

1
Почему во время поста вместо похудения многие толстеют?

На самом деле ничего необычного в этом нет. Исключая из своего рациона животные белки, постящиеся заменяют их углеводами: картофелем и макаронами. Соответственно, вес начинает расти. Кроме того, многие люди искренне считают, что постная пища априори является диетической и начинают поглощать ее в чрезмерных количествах.

А ведь постные продукты содержат порой калорий больше, чем мясо или молоко.

Например, орехи и даже растительное масло, хотя и постные продукты, но более калорийные, чем то же сливочное масло.

2
Почему животные белки так важны для человека и чем их заменить во время поста?

Дело в том, что белок – единственный пластический материал для построения всех клеток человеческого организма. Дефицит животного белка вызывает снижение синтеза гемоглобина, выработку гормонов, мембран и даже антител.

Продукты, которые содержат много растительного белка:

  • Орехи. Лидером по содержанию белка является грецкий орех, меньше всего белка в миндале. Кроме того, орехи содержат минералы и витамины А и Е. Однако увлекаться орехами не стоит – они весьма калорийны. В день достаточно 4-5 штук (или небольшой горсти).

  • Грибы. Их можно употреблять в любом виде: вареном, жареном или маринованном. Но грибы трудно перевариваются, поэтому излишествовать тоже не стоит. Употреблять их в пищу лучше не чаще, чем раз в неделю.

  • Бобовые: фасоль, соя, чечевица, чина, нут, горох и прочее. При этом белок этих растений усваивается организмом практически весь. Больше всего белка содержит соя.

  • Крупы. Особенно много белка в гречке. А кроме него греча содержит еще и железо, микроэлементы и витамины.

Также не стоит отказываться от морепродуктов и рыбы в дни поста, когда эти продукты разрешены.

3
Можно ли создать запас белка в организме?

Увы, нет. А потому не стоит перед постом или в дни поста, когда это разрешено, есть мясо и рыбу килограммами, "про запас". Организм никакого "белкового запаса" не создаст, а вот жировые отложения на вашем теле вполне могут увеличиться.

Если энергия, поступающая в организм вместе с едой, богатой углеводами, не расходуется, то она идет на синтез жира, начинается набор веса.

4
А если совсем отказаться от жиров во время поста?

Этого делать не только не нужно, но и весьма опасно. Ведь именно жиры дают организму тепловую энергию и позволяют вести трудовую, умственную, физическую и другую деятельность. Кроме того, витамины A, D, K, E усваиваются нашим организмом только благодаря жирным кислотам.

Организму человека необходимо потреблять 20-25% жиров от дневной нормы калорий. Причем входить в это число должны и жирные кислоты Омега-3 (семена льна, рыбий жир), и жиры животные. Оптимально, если 40% от потребляемых жиров приходится на животные жиры (молочная продукция, мясо и пр.).

5
А если во время поста отказаться от углеводов?

Это тоже опасно. Дело в том, что углеводы, как и белки, и жиры участвуют в выработке энергии. Хорошо, когда 50% от дневного размера калорий приходится на углеводы.

Но при этом нужно выбирать продукты с низким гликемическим индексом (ГИ). Этот показатель говорит о скорости усвоения продукта и повышения после него сахара в крови.

Так, в белом хлебе ГИ очень высокий и составляет 100, в вареном картофеле – 85, в белом рисе и сахаре – 70.

В гречке и длиннозерном рисе ГИ уже 60, а в овощах и ягодах – от 5 до 25.

6
Какие овощи способствуют набору веса

Да, есть овощи, которые активируют синтез жира. Лидером является любимый всеми картофель. Его во время поста едят чаще всего, забывая, что он содержит много крахмала, который как раз и активирует синтез жира.

Равны картофелю по индексу гликемичности отварные свекла и морковь.

Если хотите похудеть, замените эти овощи кабачками и капустой. Их можно есть в неограниченных количествах. Безвредны для талии также репа и тыква.

Читайте также в сюжете: Великий пост-2019
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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