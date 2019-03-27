Почему во время поста вместо похудения многие толстеют?

На самом деле ничего необычного в этом нет. Исключая из своего рациона животные белки, постящиеся заменяют их углеводами: картофелем и макаронами. Соответственно, вес начинает расти. Кроме того, многие люди искренне считают, что постная пища априори является диетической и начинают поглощать ее в чрезмерных количествах.

А ведь постные продукты содержат порой калорий больше, чем мясо или молоко.

Например, орехи и даже растительное масло, хотя и постные продукты, но более калорийные, чем то же сливочное масло.