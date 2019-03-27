Диета / Фото: Vybratpravilno.ru
В народе считают, что пост помогает похудеть. Отчасти именно этим объясняется такое большое количество желающих соблюдать Великий пост. Ведь скоро лето, короткие юбочки и пляж. Однако очень многие постящиеся с удивлением замечают, что не только не теряют вес, но начинают его стремительно набирать. Почему так происходит и как этого избежать, Роскачеству рассказала доктор медицинских наук Марият Мухина. Amic публикует советы диетолога, которые помогут сбалансированно питаться во время Великого поста и "держать вес в узде".
На самом деле ничего необычного в этом нет. Исключая из своего рациона животные белки, постящиеся заменяют их углеводами: картофелем и макаронами. Соответственно, вес начинает расти. Кроме того, многие люди искренне считают, что постная пища априори является диетической и начинают поглощать ее в чрезмерных количествах.
А ведь постные продукты содержат порой калорий больше, чем мясо или молоко.
Например, орехи и даже растительное масло, хотя и постные продукты, но более калорийные, чем то же сливочное масло.
Дело в том, что белок – единственный пластический материал для построения всех клеток человеческого организма. Дефицит животного белка вызывает снижение синтеза гемоглобина, выработку гормонов, мембран и даже антител.
Продукты, которые содержат много растительного белка:
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Орехи. Лидером по содержанию белка является грецкий орех, меньше всего белка в миндале. Кроме того, орехи содержат минералы и витамины А и Е. Однако увлекаться орехами не стоит – они весьма калорийны. В день достаточно 4-5 штук (или небольшой горсти).
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Грибы. Их можно употреблять в любом виде: вареном, жареном или маринованном. Но грибы трудно перевариваются, поэтому излишествовать тоже не стоит. Употреблять их в пищу лучше не чаще, чем раз в неделю.
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Бобовые: фасоль, соя, чечевица, чина, нут, горох и прочее. При этом белок этих растений усваивается организмом практически весь. Больше всего белка содержит соя.
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Крупы. Особенно много белка в гречке. А кроме него греча содержит еще и железо, микроэлементы и витамины.
Также не стоит отказываться от морепродуктов и рыбы в дни поста, когда эти продукты разрешены.
Увы, нет. А потому не стоит перед постом или в дни поста, когда это разрешено, есть мясо и рыбу килограммами, "про запас". Организм никакого "белкового запаса" не создаст, а вот жировые отложения на вашем теле вполне могут увеличиться.
Если энергия, поступающая в организм вместе с едой, богатой углеводами, не расходуется, то она идет на синтез жира, начинается набор веса.
Этого делать не только не нужно, но и весьма опасно. Ведь именно жиры дают организму тепловую энергию и позволяют вести трудовую, умственную, физическую и другую деятельность. Кроме того, витамины A, D, K, E усваиваются нашим организмом только благодаря жирным кислотам.
Организму человека необходимо потреблять 20-25% жиров от дневной нормы калорий. Причем входить в это число должны и жирные кислоты Омега-3 (семена льна, рыбий жир), и жиры животные. Оптимально, если 40% от потребляемых жиров приходится на животные жиры (молочная продукция, мясо и пр.).
Это тоже опасно. Дело в том, что углеводы, как и белки, и жиры участвуют в выработке энергии. Хорошо, когда 50% от дневного размера калорий приходится на углеводы.
Но при этом нужно выбирать продукты с низким гликемическим индексом (ГИ). Этот показатель говорит о скорости усвоения продукта и повышения после него сахара в крови.
Так, в белом хлебе ГИ очень высокий и составляет 100, в вареном картофеле – 85, в белом рисе и сахаре – 70.
В гречке и длиннозерном рисе ГИ уже 60, а в овощах и ягодах – от 5 до 25.
Да, есть овощи, которые активируют синтез жира. Лидером является любимый всеми картофель. Его во время поста едят чаще всего, забывая, что он содержит много крахмала, который как раз и активирует синтез жира.
Равны картофелю по индексу гликемичности отварные свекла и морковь.
Если хотите похудеть, замените эти овощи кабачками и капустой. Их можно есть в неограниченных количествах. Безвредны для талии также репа и тыква.
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