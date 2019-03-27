Отдых в мае / Фото ok.ru
Двое длинных выходных ждут россиян в мае 2019 года. На "первомай" в этом году выпадает сразу пять выходных: с 1-го по 5-е мая.
- 1 мая – является выходным в честь государственного праздника – Дня труда;
- 2 мая – выходной, перенесенный с 5 января;
- 3 мая – выходной, перенесенный с 6 января;
- 4 мая – суббота, обычный выходной день;
- 5 мая – воскресенье, обычный выходной день.
Следующие длинные выходные продлятся четыре дня: с 9 по 12 мая.
- 9 мая – является выходным днем в честь государственного праздника Дня Победы;
- 10 мая – выходной, перенесенный с 23 февраля;
- 11 мая – суббота, обычный выходной день;
- 12 мая – воскресенье, обычный выходной день.
А если между этими выходными взять в счет отпуска три дня – 6, 7 и 8 мая, получится почти настоящий отпуск, в который можно уже будет отправиться в настоящее путешествие.
Так что планируйте заранее, как будете отдыхать в мае.
Комментарии
с 1 по 12 отдыхаю
написал заявление на 3 дня
успевайте))
Отдыхают чиновники.
95% простых людей работают как обычно.
17-10
Я не чинуша, но работать буду только на саду