Отдых в мае / Фото ok.ru

Двое длинных выходных ждут россиян в мае 2019 года. На "первомай" в этом году выпадает сразу пять выходных: с 1-го по 5-е мая.

1 мая – является выходным в честь государственного праздника – Дня труда;

2 мая – выходной, перенесенный с 5 января;

3 мая – выходной, перенесенный с 6 января;

4 мая – суббота, обычный выходной день;

5 мая – воскресенье, обычный выходной день.

Следующие длинные выходные продлятся четыре дня: с 9 по 12 мая.

9 мая – является выходным днем в честь государственного праздника Дня Победы;

10 мая – выходной, перенесенный с 23 февраля;

11 мая – суббота, обычный выходной день;

12 мая – воскресенье, обычный выходной день.

А если между этими выходными взять в счет отпуска три дня – 6, 7 и 8 мая, получится почти настоящий отпуск, в который можно уже будет отправиться в настоящее путешествие.

Так что планируйте заранее, как будете отдыхать в мае.