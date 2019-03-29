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Все четко: что нужно сделать барнаульцам, чтобы перейти на цифровое телевещание

, ИА "Амител"
Подробная инструкция как сменить аналоговое телевидение на цифровое и не пропустить любимую программу

Переход на 'цифру' / Фото: gji.tver.ru

Переход на "цифру" / Фото: gji.tver.ru


Барнаул вместе с Алтайским краем с 3 июня 2019 года переходит с аналогового на цифровой формат телевещания. Рассказываем, что нужно сделать барнаульцам, чтобы внезапно не остаться дома без любимых телепередач.

1
Почему нужно переходить с аналогового телевидения на цифровое?
Аналоговое телевещание уже устарело, а потому его дальнейшее развитие не целесообразно ни технически, ни экономически. Основным его недостатком является неустойчивость телесигнала к различным помехам. Цифровой сигнал защищен от этого, что обеспечивает высокое качество изображения и звука. Во многих странах мира аналоговое телевидение уже давно не используется. А потому в России принято решение с 2019 года перевести всю страну на цифровое вещание. Москва переходит на этот формат с 14 апреля, Алтайский край и Барнаул – с 3 июня.
2
И в чем преимущество цифрового вещания?

В цифровом формате используется технология передачи телевизионного изображения и звука по воздуху с применением цифровых методов формирования и передачи сигналов.

В отличие от аналогового телевещания цифровые технологии позволяют передавать изображение и звук в высоком качестве, которое не меняется в зависимости от расстояния от передающей станции до приемника.

В цифровом телевидении помимо самих каналов можно просматривать программу телепередач, а также, что немаловажно, – получать сигналы о чрезвычайных ситуациях.

И еще один очень важный аргумент в пользу цифрового эфирного телевидения – это количество телевизионных каналов. Вместо одного аналогового канала на той же частоте можно будет передавать несколько цифровых. Это означает увеличение количества разнообразных каналов и программ для зрителей. Кроме того, переход на цифровое телевещание в перспективе позволит россиянам смотреть программы высокой четкости (HD-телевидение).

Также важное преимущество цифрового формата – это его доступность. Зрителям цифрового эфирного телевидения не придется платить абонентскую плату за телепросмотр.

Кроме того, в зависимости от модели цифровой приставки или телевизора вам будут доступны дополнительные возможности: телепрограмма, чтение телетекста, запись программ, ограничение просмотра каналов детьми и другие функции.

3
Какие каналы будут доступны после перехода?
Цифровое телевидение будет включать в себя 20 обязательных федеральных каналов: Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, Пятый канал, "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр", РЕН ТВ, "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ".
4
Как настроить цифровое вещание?

В первую очередь нужно выяснить, поддерживает ли ваш телевизор стандарт DVB-T2. Этот стандарт есть во всех телевизорах, которые были выпущены после 2012 года.

Посмотрите техпаспорт своего телевизора, если он утерян, узнать информацию можно на сайте rtrs.ru во вкладке "Поиск информации о ТВ".

Если вы выяснили, что ваш телевизор поддерживает стандарт DVB-T2, то выполните следующие действия:

1. Отключите электропитание телевизора.

2. Подключите антенный кабель к антенному входу.

3. Снова подключите электропитание.

4. Включите телевизор.

5. В меню настроек активируйте работу цифрового тюнера и настройте каналы. Сделать этом можно как в автоматическом режиме, так и в ручном. Для этого нужно ввести частоту или номер телевизионного канала. Узнать его можно на официальном сайте ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" в разделе "Строительство сети цифрового ТВ".

Что делать, если телевизор не поддерживает DVB-T2? Если ваш телевизор не поддерживает формат DVB-T2, вам не нужно покупать новый телевизор, достаточно приобрести ТВ-приставку (ресивер), которая поддерживает цифровой стандарт вещания DVB-T2 и антенну дециметрового диапазона. Продаются они практически в любом магазине электроники. Цена приставки варьируется от 700 рублей и зависит от ее функционала. То есть более дорогие приставки могут записывать программы, читать телетексты, показывать файлы с флешки и пр.

Важно: цифровые приставки и телевизоры стандарта DVB-T не принимают новый стандарт DVB-T2. А потому будьте бдительны и приобретайте телевизоры и цифровые приставки, поддерживающие стандарт именно DVB-T2.

5
А если нет денег?
Малоимущим гражданам и семьям будет предоставлена частичная компенсация стоимости приобретенного пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного телевизионного вещания. Компенсация предоставляется в соответствии с приказом Минтрудсоцзащиты Алтайского края от 05.10.2017 № 430 "Об утверждении Порядка рассмотрения обращений малоимущих граждан и семей, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, о предоставлении материальной помощи".
6
Как подключить приставку к телевизору?

Это очень просто и займет всего несколько минут. Следуйте инструкции:

1. Отключите электропитание телевизора.

2. Подключите антенный кабель к антенному входу ресивера.

3. Соедините телевизор и приставку аудио- и видеокабелями (наиболее высокое качество изображения появится при использовании кабеля HDMI; он покупается отдельно).

4. Подключите электропитание, включите телевизор и выберите источник сигнала в зависимости от используемого кабеля (HDMI, AV, SCART).

5. Настройте цифровые каналы (автоматически или вручную).

7
А антенну покупать обязательно?
Для четкого изображения антенна необходима. Но она может быть как личная, так и коллективная. Для сокращения расходов населения в Барнауле в ближайшее время проведут собрания собственников жилья для обсуждения вопроса целесообразности восстановления антенного хозяйства для приема "цифры". А также будет проведена проверка состояния антенного хозяйства. Так что вполне возможно, что вы договоритесь с соседями установить коллективную антенну и тогда не придется каждому приобретать отдельную.
8
Боюсь, что все напутаю, мне кто-нибудь поможет подключиться?

Да, в Барнауле пройдут обучающие семинары по подключению к цифровому вещанию для председателей ТСЖ и руководителей органов территориального общественного самоуправления. Предполагается, что после обучения они проведут общие собрания населения и передадут информацию.

Кроме того, уже прошли обучение волонтеры, и помимо помощи ветеранам в уборке квартиры и придомовой территории они оказывают содействие в настройке цифровых приставок и спутникового оборудования.

Заявки на оказание адресной помощи ветеранам принимаются в комитете по социальной поддержке населения города Барнаула по телефонам: (3852) 371-795, 371-796, с 08:00 до 17:00, а также в комплексном центре социального обслуживания населения города Барнаула по телефону: (3852) 55-20-31.

9
Куда можно обратиться, если возникли вопросы по подключению к цифровому вещанию?

Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС в Алтайском крае готовы ответить на вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как правильно выбрать и подключить приемное оборудование.

Центр консультационной поддержки филиала РТРС "Алтайский КРТПЦ"

г. Барнаул, 3меиногорский тракт, 29а, тел.: 8 (3852) 22-66-11, e-mail: сkр-altaу@rtrn.ru

График работы: пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 16:00,

суббота и воскресенье – выходные дни.

Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать также по номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002 (звонок по России бесплатный).

Подробную информацию можно найти на специализированном сайте РТРС: http://altai.rtrs.ru/

Кроме того, любую информацию о цифровом телевидении можно найти на сайте "Алтайкомсвязи" – http://inform22.ru/proekty/tsifrovoe-tv/#ctv

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.03.2019 14:56
- гость -

Лучше напишите, куда подевалось инфо на 11-20 каналах. И когда снова появится.

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29.03.2019 15:57
- гость -

ну вот
мошенники в бой

сейчас будет всплеск ходоков по пенсионерам:
" ... мы из вгтрк ... вы уже приобрели приставку цифровое ТВ бла бла бла .... с вас пять тыщ ... вот справка зайдете в исполком вам вернут на карту"

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