Переход на "цифру" / Фото: gji.tver.ru
Барнаул вместе с Алтайским краем с 3 июня 2019 года переходит с аналогового на цифровой формат телевещания. Рассказываем, что нужно сделать барнаульцам, чтобы внезапно не остаться дома без любимых телепередач.
В цифровом формате используется технология передачи телевизионного изображения и звука по воздуху с применением цифровых методов формирования и передачи сигналов.
В отличие от аналогового телевещания цифровые технологии позволяют передавать изображение и звук в высоком качестве, которое не меняется в зависимости от расстояния от передающей станции до приемника.
В цифровом телевидении помимо самих каналов можно просматривать программу телепередач, а также, что немаловажно, – получать сигналы о чрезвычайных ситуациях.
И еще один очень важный аргумент в пользу цифрового эфирного телевидения – это количество телевизионных каналов. Вместо одного аналогового канала на той же частоте можно будет передавать несколько цифровых. Это означает увеличение количества разнообразных каналов и программ для зрителей. Кроме того, переход на цифровое телевещание в перспективе позволит россиянам смотреть программы высокой четкости (HD-телевидение).
Также важное преимущество цифрового формата – это его доступность. Зрителям цифрового эфирного телевидения не придется платить абонентскую плату за телепросмотр.
Кроме того, в зависимости от модели цифровой приставки или телевизора вам будут доступны дополнительные возможности: телепрограмма, чтение телетекста, запись программ, ограничение просмотра каналов детьми и другие функции.
В первую очередь нужно выяснить, поддерживает ли ваш телевизор стандарт DVB-T2. Этот стандарт есть во всех телевизорах, которые были выпущены после 2012 года.
Посмотрите техпаспорт своего телевизора, если он утерян, узнать информацию можно на сайте rtrs.ru во вкладке "Поиск информации о ТВ".
Если вы выяснили, что ваш телевизор поддерживает стандарт DVB-T2, то выполните следующие действия:
1. Отключите электропитание телевизора.
2. Подключите антенный кабель к антенному входу.
3. Снова подключите электропитание.
4. Включите телевизор.
5. В меню настроек активируйте работу цифрового тюнера и настройте каналы. Сделать этом можно как в автоматическом режиме, так и в ручном. Для этого нужно ввести частоту или номер телевизионного канала. Узнать его можно на официальном сайте ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" в разделе "Строительство сети цифрового ТВ".
Что делать, если телевизор не поддерживает DVB-T2? Если ваш телевизор не поддерживает формат DVB-T2, вам не нужно покупать новый телевизор, достаточно приобрести ТВ-приставку (ресивер), которая поддерживает цифровой стандарт вещания DVB-T2 и антенну дециметрового диапазона. Продаются они практически в любом магазине электроники. Цена приставки варьируется от 700 рублей и зависит от ее функционала. То есть более дорогие приставки могут записывать программы, читать телетексты, показывать файлы с флешки и пр.
Важно: цифровые приставки и телевизоры стандарта DVB-T не принимают новый стандарт DVB-T2. А потому будьте бдительны и приобретайте телевизоры и цифровые приставки, поддерживающие стандарт именно DVB-T2.
Это очень просто и займет всего несколько минут. Следуйте инструкции:
1. Отключите электропитание телевизора.
2. Подключите антенный кабель к антенному входу ресивера.
3. Соедините телевизор и приставку аудио- и видеокабелями (наиболее высокое качество изображения появится при использовании кабеля HDMI; он покупается отдельно).
4. Подключите электропитание, включите телевизор и выберите источник сигнала в зависимости от используемого кабеля (HDMI, AV, SCART).
5. Настройте цифровые каналы (автоматически или вручную).
Да, в Барнауле пройдут обучающие семинары по подключению к цифровому вещанию для председателей ТСЖ и руководителей органов территориального общественного самоуправления. Предполагается, что после обучения они проведут общие собрания населения и передадут информацию.
Кроме того, уже прошли обучение волонтеры, и помимо помощи ветеранам в уборке квартиры и придомовой территории они оказывают содействие в настройке цифровых приставок и спутникового оборудования.
Заявки на оказание адресной помощи ветеранам принимаются в комитете по социальной поддержке населения города Барнаула по телефонам: (3852) 371-795, 371-796, с 08:00 до 17:00, а также в комплексном центре социального обслуживания населения города Барнаула по телефону: (3852) 55-20-31.
Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС в Алтайском крае готовы ответить на вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как правильно выбрать и подключить приемное оборудование.
Центр консультационной поддержки филиала РТРС "Алтайский КРТПЦ"
г. Барнаул, 3меиногорский тракт, 29а, тел.: 8 (3852) 22-66-11, e-mail: сkр-altaу@rtrn.ru
График работы: пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 16:00,
суббота и воскресенье – выходные дни.
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать также по номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002 (звонок по России бесплатный).
Подробную информацию можно найти на специализированном сайте РТРС: http://altai.rtrs.ru/
Кроме того, любую информацию о цифровом телевидении можно найти на сайте "Алтайкомсвязи" – http://inform22.ru/proekty/tsifrovoe-tv/#ctv
Комментарии
Лучше напишите, куда подевалось инфо на 11-20 каналах. И когда снова появится.
ну вот
мошенники в бой
сейчас будет всплеск ходоков по пенсионерам:
" ... мы из вгтрк ... вы уже приобрели приставку цифровое ТВ бла бла бла .... с вас пять тыщ ... вот справка зайдете в исполком вам вернут на карту"