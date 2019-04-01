С 1 апреля 2019 года изменилась система присвоения коэффициента "бонус-малус"?

1 апреля 2019 года вступили в силу новые правила присвоения коэффициента "бонус-малус", которые по задумке Центробанка, должны сделать систему более простой и понятной.

Теперь КБМ будет назначаться водителю раз в год. То есть, если в апреле водителю был присвоен определенный коэффициент, а в мае он попал в аварию, то при последующей покупке полиса ОСАГО (например, в августе) будет сохранен КБМ, присвоенный 1 апреля. Если на 1 апреля у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов, то ему присвоят самый низкий из них.

"На сегодняшний день больше всего жалоб от автовладельцев именно на неправильный расчет КБМ. У человека может быть несколько коэффициентов, потому что он может быть вписан в несколько полисов. В итоге его КБМ могут меняться в течение года", — пояснял Autonews партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

В случае перерыва в страховании история больше не будет "обнуляться", как это было ранее. В Российском Союзе Автостраховщиков так разъясняли причины "обнуления": "Согласно Примечанию 10 к пункту 2 Указания Банка России по тарифам для определения класса учитываются сведения по договорам обязательного страхования, прекратившим свое действие не более, чем за один год до даты начала срока страхования по договору ОСАГО". Благодаря изменениям в порядке присвоения КБМ все накопленные скидки водителя будут сохраняться.

Также по новой системе юрлицам будет присваиваться единый для всех машин в автопарке КБМ. Инициаторы изменений считают, что это существенно упростит проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО.