1 апреля 2019 года в России начал действовать новый порядок присвоения коэффициента "бонус-малус", используемого для расчета стоимости полиса ОСАГО. Amic.ru выяснил, как теперь будут присваивать коэффициент и зачем вообще нужны изменения?
Коэффициент "бонус-малус" используется в системе обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Он показывает, насколько часто водитель становился виновником аварий. Коэффициент "бонус-малус" влияет на стоимость полиса ОСАГО.
Максимальный КБМ составляет 2,45, он увеличивает стоимость полиса ОСАГО в 2,45 раза. Минимальный КБМ равен 0,5, он предоставляет скидку на полис 50%. Узнать свой коэффициент "Бонус-малус" можно на сайте Российского Союза Автосраховщиков.
Если договор страхования заключается впервые, водитель получает начальный 3 класс с КБМ, равным 1. Если водитель будет становиться виновником аварий, в будущем полис ОСАГО для него станет дороже. Если же аварий не будет, полис станет дешевле.
1 апреля 2019 года вступили в силу новые правила присвоения коэффициента "бонус-малус", которые по задумке Центробанка, должны сделать систему более простой и понятной.
Теперь КБМ будет назначаться водителю раз в год. То есть, если в апреле водителю был присвоен определенный коэффициент, а в мае он попал в аварию, то при последующей покупке полиса ОСАГО (например, в августе) будет сохранен КБМ, присвоенный 1 апреля. Если на 1 апреля у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов, то ему присвоят самый низкий из них.
"На сегодняшний день больше всего жалоб от автовладельцев именно на неправильный расчет КБМ. У человека может быть несколько коэффициентов, потому что он может быть вписан в несколько полисов. В итоге его КБМ могут меняться в течение года", — пояснял Autonews партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.
В случае перерыва в страховании история больше не будет "обнуляться", как это было ранее. В Российском Союзе Автостраховщиков так разъясняли причины "обнуления": "Согласно Примечанию 10 к пункту 2 Указания Банка России по тарифам для определения класса учитываются сведения по договорам обязательного страхования, прекратившим свое действие не более, чем за один год до даты начала срока страхования по договору ОСАГО". Благодаря изменениям в порядке присвоения КБМ все накопленные скидки водителя будут сохраняться.
Также по новой системе юрлицам будет присваиваться единый для всех машин в автопарке КБМ. Инициаторы изменений считают, что это существенно упростит проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО.
Тарифы изменились еще в начале 2019 года. Напомним, диапазон ставок базового тарифа в пределах 3,432-4,118 тысячи рублей, который действовал для автомобилей физлиц, расширился до 2,746-4,942 тысячи. Тарифный коридор для владельцев мотоциклов и мотороллеров составил 694-1047 рублей, для легковых автомобилей юрлиц — 2058-2911 рублей, а для таксистов — 4110-7399 рублей.
Также в начале 2019 года изменилась схема расчета коэффициента "возраст-стаж", вместо четверых категорий теперь применяется 58. Наиболее выгодные тарифы теперь предусмотрены для взрослых опытных водителей, наименее выгоднее — для молодых начинающих водителей.
Банк России и Минфин, которые подготовили комплекс изменений в системе ОСАГО, объясняют их необходимостью перехода на справедливые и индивидуальные страховые тарифы.
"Предлагаемые изменения не позволят в полной мере уйти от уравнительного ценообразования в ОСАГО и перейти к индивидуальному тарифу для каждого водителя, поскольку для этого необходимо изменить закон. Но тем не менее они создадут возможности для применения более дифференцированного подхода к установлению тарифов и сделают систему ОСАГО более справедливой", — разъясняет Центробанк.
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