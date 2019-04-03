Почему умер Алексей Булдаков

Алексей Булдаков/Фото: rus.jauns.lv
В ночь на 3 апреля 2019 года СМИ сообщили о смерти известного российского актера, уроженца Алтайского края Алексея Булдакова. 26 марта артисту исполнилось 68 лет. В момент трагедии он был в Монголии. Рассказываем, что случилось.
Предварительной причиной смерти актера называется оторвавшийся тромб. По данным некоторых СМИ, в момент трагедии актер был на съемках в Улан-Баторе.
РБК со ссылкой на Новожилова сообщает, что в Монголии актер находился в качестве туриста. Все произошло ночью. По сообщению ряда СМИ, актер вызвал такси, но не спустился. Когда сотрудники гостинцы постучались в номер к актеру, обнаружили его на полу без сознания. Он умер не приходя в себя.
Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. Окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А.П.Чехова (1969). До 1981 года работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани. В 1985—1992 годах — актер Театра-студии при киностудии "Беларусьфильм". В 1993 году переехал в Москву.
Первую роль в кино сыграл в фильме "Сквозь огонь" в 1982 году. Популярность же ему принесоа роль генерала Михалыча в картинах Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки" (1998) и другие.
Актер был дважды женат. Со второй женой, Людмилой Булдаковой, поженились в 1993 году.
Комментарии
Зато на пенсию в 65. Жалко человека