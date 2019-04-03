Почему умер Алексей Булдаков

Краткая биография Алексея Булдакова

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. Окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А.П.Чехова (1969). До 1981 года работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани. В 1985—1992 годах — актер Театра-студии при киностудии "Беларусьфильм". В 1993 году переехал в Москву.

Первую роль в кино сыграл в фильме "Сквозь огонь" в 1982 году. Популярность же ему принесоа роль генерала Михалыча в картинах Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки" (1998) и другие.

Актер был дважды женат. Со второй женой, Людмилой Булдаковой, поженились в 1993 году.