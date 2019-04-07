Воскресенье, 7 Апрель, 07:14

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,41
€ 73,44
Обь
174см +21

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Вопрос дня



Что нужно и чего нельзя делать в Благовещение

, ИА "Амител"
Можно ли работать в этот день

Фото: ivanteevka.today

Фото: ivanteevka.today


Благовещение Пресвятой Богородицы – один из самых любимых праздников у православных христиан. Рассказываем, что это за благая весть, причем тут птицы и можно ли работать в этот день.

1
Что это за праздник?
Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии в народе называют просто Благовещением. Это один из 12 главных православных праздников.Его название происходит от словосочетания "благая весть" — весть  архангела Гавриила Деве Марии о зачатии Христа от Святого духа.Когда его отмечают?Каждый год он отмечается в один и тот же день — 7 апреля. В 2019 году это воскресенье.
2
Что нельзя делать в Благовещение?
В этот день нежелательные любые роботы по дому, земельные работы: на Благовещение птица гнездо не вьет, девица косы не плетет". Не стоит копаться в огороде и особенно шить, вязать, плести. Но грехом не будет поход на работу, если ваша смена выпадает на Благовещение. Речь скорее о добровольном труде. Есть поверье, что даже грешников в аду перестают мучить и дают им отдых и свободу.
Не принято надевать новую одежду в первый раз — быстро сносится. Одалживать или брать в долг деньги и вещи, даже близким. Считается, что это приведет к потере здоровья, покоя, благополучия.
Не рекомендуется заниматься волосами: мыть голову, стричься, лишний раз расчёсываться.
А ещё на Благовещение нельзя начинать новое дело и ругаться с кем-либо.Не начинают что-то новое. В противном случае успеха в делах не будет.
3
Что можно и нужно делать в этот праздник?

Главное, что нужно делать в этот день православным верующим — сходить в церковь. В храмах выпекают просфоры (пресный церковный хлеб), освещают их и дают пришедшим на службу людям. А ещё освещают воду и соль. Считается, что они обладают особой силой и помогают быстрее выздоравливать при заболеваниях.

Также Благовещение считается днём покоя и свободы. На Руси праздник так и назывался — День покоя. Это к вопросу об ограничении труда и работы. Лучше провести день в гармонии собой и близкими, делать что-то приятное душе, быть смиренным, молчаливым и обратить свои мысли к Богу.

А ещё в этот день принято выпускать из клеток птиц, чаще голубей или жаворонков, чтобы они "попросили" у Бога за тех, кто дал им свободу.Наши предки в этот день зазывали весну: разжигали костры, водили вокруг них хороводы и пели, пекли из теста фигурки птиц.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Великий пост-2019
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
07:03
Только одно коллекторское агентство на Алтае включено в обязательный госреестр 0
06:44
Что нужно и чего нельзя делать в Благовещение 0
06:23
Дожди и мокрый снег обещают в Алтайском крае 7 апреля 0
06:01
Уголь, золото и лечебные грязи: какие полезные ископаемые есть на Алтае 0
23:01
Медведев не увидел необходимости в правках Конституции, ради улучшения кабмина 0
22:58
Второй участник драки с женщинами в маршрутке Бийска записал видео с извинениями 1
22:01
Профессор филологии рассказал, когда феминитивы попадут в словари 0
21:15
Мусоровоз насмерть задавил велосипедиста в Барнауле 5
20:33
Экс-замминистра культуры РФ обвинили в организации преступного сообщества 0
19:01
Скандальную автомойку в историческом центре Барнаула начали демонтировать 4
18:44
От -6 до +9: погода в Алтайском крае на 7 апреля 0
18:13
Сезон весенней охоты стартует в Алтайском крае с 7 апреля 1
17:43
Песков прокомментировал предложение Володина привлечь депутатов к выбору кабмина 2
17:01
Участник драки с женщинами в маршрутке Бийска записал видео с извинениями 4
16:37
Раздетая женщина бегала около дома в Барнауле и предлагала сфотографироваться 6
16:24
Володин предложил внести изменения в Конституцию РФ 1
15:44
Жительница Алтая лишилась денег, покупая решетку радиатора на автомобиль 0
15:01
Путин намерен развеять страхи президента Эстонии о безопасности 2
14:39
Турист спас кота в мешке, которого на алтайской турбазе выбросили в Катунь 8
14:04
Барнаульские полицейские раскрыли кражу велосипеда и дали рекомендации 0
13:51
Названы самые интересные для россиян темы: беременность волнует больше, чем брак 1
13:01
Алтайские полицейские по горячим следам нашли украденных овец 0
12:31
Голый мужчина разбился в Барнауле, выпав из окна на 10 этаже 1
12:09
Автомобиль такси на бок перевернул другую машину в результате ДТП в Барнауле 1
11:41
"Роскосмос" потратит 22 млн рублей на концерт в честь Дня космонавтики 6
11:17
Более половины россиян пользуются интернетом ежедневно 0
10:59
Турист выпил канистру молока на таможне, чтобы не выбрасывать 2
10:49
Песков: Путину понравилась картошка, которую на Новый год подарил Лукашенко 0
09:41
Российского стримера Reeflay избили во время прямого эфира на YouTube 5
09:34
Все о добрых покупках знают в Charity Market 0
09:16
Сергей Лазарев рассказал подробности подготовки к Евровидению 0
08:59
Соловьев объяснил, почему выгнал польского политолога и посоветовал сжечь стул 7
08:53
Орешкин высмеял оправдания после поражения Украины в ВТО 1
07:45
Долгожданные "железные кони": как в Барнауле запускали первые трамваи 3
07:24
Кукольное личико и невероятные мышцы: фото не хрупкой кореянки покорили Интернет 7
07:03
Квартиру в доме, где проживают известные люди, продают в Барнауле за 10,9 млн 5
06:44
Почему в 2019 году отменяется одна из родительских суббот 0
06:23
Первые апрельские выходные в Алтайском крае стартуют с дождя и мокрого снега 0
06:01
Почти 400 млн рублей взыскали с алтайских алиментщиков-должников 0
05:24
Власти Татарстана объяснили сбор информации о детях в хиджабах 0
04:30
Умер депутат Госдумы Николай Ковалев 6
03:59
Два студента обманули Apple на 900 тысяч долларов 1
02:50
В Перу обнаружили останки четвероногого кита 0
01:38
Hyundai может приобрести заводы Ford в России 1
00:59
Зеленский опубликовал итоги теста на наркотики с неверной датой 1
23:59
Группа "Альянс" впервые показала клип, снятый еще в СССР 0
23:45
Пластический хирург без диплома уродовал пациенток в Краснодаре 0
23:22
Инфляция в марте установила максимум 2019 года 1
22:55
Суд закрыл интернет-магазин с выручкой 10 млрд рублей в год 0
22:37
Семья нашла миллионы рублей в 12 тоннах мусора в Тюмени 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.