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Благовещение Пресвятой Богородицы – один из самых любимых праздников у православных христиан. Рассказываем, что это за благая весть, причем тут птицы и можно ли работать в этот день.
Главное, что нужно делать в этот день православным верующим — сходить в церковь. В храмах выпекают просфоры (пресный церковный хлеб), освещают их и дают пришедшим на службу людям. А ещё освещают воду и соль. Считается, что они обладают особой силой и помогают быстрее выздоравливать при заболеваниях.
Также Благовещение считается днём покоя и свободы. На Руси праздник так и назывался — День покоя. Это к вопросу об ограничении труда и работы. Лучше провести день в гармонии собой и близкими, делать что-то приятное душе, быть смиренным, молчаливым и обратить свои мысли к Богу.
А ещё в этот день принято выпускать из клеток птиц, чаще голубей или жаворонков, чтобы они "попросили" у Бога за тех, кто дал им свободу.Наши предки в этот день зазывали весну: разжигали костры, водили вокруг них хороводы и пели, пекли из теста фигурки птиц.
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