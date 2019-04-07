Благовещение Пресвятой Богородицы – один из самых любимых праздников у православных христиан. Рассказываем, что это за благая весть, причем тут птицы и можно ли работать в этот день.

Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии в народе называют просто Благовещением. Это один из 12 главных православных праздников.Его название происходит от словосочетания "благая весть" — весть архангела Гавриила Деве Марии о зачатии Христа от Святого духа.Когда его отмечают?Каждый год он отмечается в один и тот же день — 7 апреля. В 2019 году это воскресенье.

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Что нельзя делать в Благовещение?

В этот день нежелательные любые роботы по дому, земельные работы: на Благовещение птица гнездо не вьет, девица косы не плетет". Не стоит копаться в огороде и особенно шить, вязать, плести. Но грехом не будет поход на работу, если ваша смена выпадает на Благовещение. Речь скорее о добровольном труде. Есть поверье, что даже грешников в аду перестают мучить и дают им отдых и свободу.

Не принято надевать новую одежду в первый раз — быстро сносится. Одалживать или брать в долг деньги и вещи, даже близким. Считается, что это приведет к потере здоровья, покоя, благополучия.

Не рекомендуется заниматься волосами: мыть голову, стричься, лишний раз расчёсываться.

А ещё на Благовещение нельзя начинать новое дело и ругаться с кем-либо.Не начинают что-то новое. В противном случае успеха в делах не будет.