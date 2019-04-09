Вторник, 9 Апрель, 08:05

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,35
€ 73,36
Обь
242см +43

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Вопрос дня



Напутано с проводкой: что делать, если часто выбивает автоматы в счетчике

, ИА "Амител"
Читатель Amic пожаловался, что на его квартиру ложится вся электронагрузка с четырех квартир на площадке

Электропроводка / Фото: http://strousam.com

Электропроводка / Фото: http://strousam.com


"В квартире часто выбивает автоматы в счетчике. Даже когда в розетку включен только холодильник и включаем электрический чайник. Два дня назад погас свет – вызвали аварийную службу. Приехавший электрик сказал, что в электрическом щитке на площадке (5-ти этажная "хрущевка") что-то напутано с проводкой, и вся нагрузка с четырех квартир на площадке идет на нашу квартиру. Итог – сгоревшие автоматы пришлось менять. Каким образом можно решить эту проблему?", – поинтересовалась читательница портала Amic Ольга во время очередной онлайн-конференции с представителями БГЭС.

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

Внутридомовые сети многоквартирного дома обслуживает жилищная организация. Это может быть управляющая компания, ТСЖ, ТСН. Обращаться нужно к ним. Следует написать заявление, УК бесплатно пришлет электрика, который будет разбираться в ситуации с проводкой. Если ответная реакция будет другой, то следует обратиться с жалобой в Жилищную инспекцию Алтайского края.

При непосредственном управлении многоквартирного дома, скорее всего вам самой за свой счет придется искать специалиста для устранения проблемы. Отмечу, что автоматы и счетчик являются имуществом гражданина. Это вы в любом случае приобретаете за свой счет.

Вопрос поступил в редакцию Amic.ru во время онлайн-конференции с гендиректором БГЭС. Напомним, такие конференции на портале проходят регулярно. Узнать, о чем спрашивают представителей горэлектросети барнаульцы, и какие ответы они получают, вы можете в нашей рубрике "Онлайн-конференции".

Материалы по теме

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

9.04.2019 07:39
могиканин

так они все из под его учета были подключены?

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
08:03
Ужесточение закона для застройщиков: что изменится для барнаульцев 0
08:02
Зачем нужна банковская гарантия и как ее получить: инфографика 0
07:50
Нужно ли платить транспортный налог за весельную лодку 0
07:40
Добро, как панацея: для сотен людей региона закупают жизненно важные лекарства 1
07:34
Алтайский бизнес жалуется на шквал налоговых проверок, налоговая отвечает 1
07:22
На "елочке" – по лужам: как рисунок протектора влияет на свойства шин 0
07:15
Напутано с проводкой: что делать, если часто выбивает автоматы в счетчике 1
07:03
Двухэтажную квартиру с камином и теплыми полами продают в Барнауле за 14,7 млн 0
06:48
"Я буду вас ждать, если не умру": как "Марафон Победы" помогает ветеранам жить 0
06:32
Пришел на урок в одних трусах: подборка записей из школьных дневников 6
06:23
"В харизме надо родиться": 25 афоризмов от Виктора Черномырдина 27
06:14
Тепло под +20 градусов обещают в Алтайском крае 9 апреля 0
06:01
Газон, как в Европе: мэрия Барнаула планирует озеленить Нагорный парк 4
05:44
Макгрегор напал на мужчину за фразу "Русские избили тебя" 0
04:25
Фильм Лунгина "Братство" выйдет в прокат 9 мая 0
03:09
Ростех создает 3D-принтер для печати ракетных двигателей 1
02:35
Ученые: пищевая добавка Е319 может ослабить иммунитет 0
01:52
Россияне стали чаще выбирать отечественные автомобили 1
00:30
Иран включил ВС США в список террористических организаций 0
23:43
Российскую фигуристку дисквалифицировали за допинг 0
23:27
Российских школьников хотят тестировать на наркотики с 13 лет 2
23:06
Водителей-новичков после ДТП могут отправить на переобучение 1
22:44
Лукашенко предсказал результат выборов на Украине 0
22:21
Прокуратура требует отставки мэра Оби 0
22:09
В Алтайском биосферном заповеднике просыпаются от спячки медведи 0
21:42
В Барнауле будут судить мужчину за обман 12 покупателей электроники 0
21:22
Стоимость проезда по трем платным дорогам России повысят 0
21:09
В пользу государства изъяли имущество Шестуна на 10 млрд рублей 3
20:49
Порошенко не смог уволить губернатора Одесской области 0
20:27
Суд постановил снести тайно построенный ТЦ в Новосибирске 1
20:06
"Жизни детей дороже": в Бийске отменили открытие бассейна 0
19:40
Песков оценил готовность Путина к диалогу с Зеленским 1
19:20
Крым отложил введение курортного сбора на два года 1
19:08
Коротко о главном: ледоход, "Старый базар" и дорогой отдых на Алтае
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 8 апреля
18:48
Глава Приморья: "узников китовой тюрьмы" отпустят на свободу 0
18:24
В Конгрессе США заявили об усталости от санкций против РФ 0
18:01
Неполадки в "Сбербанке онлайн" прокомментировали в банке 2
17:48
Троих жителей Алтайского края судят за похищение и избиение подростка 0
17:31
Нового прокурора Алтайского края Александра Руднева представили коллективу 4
17:23
Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт 4
17:12
Рыбак под Барнаулом задел удочкой провода и погиб от удара током 10
17:05
Названы причины отмены рэп-концертов в городах России 1
16:50
360 жителей Алтайского края уже прошли независимую оценку квалификации 0
16:34
Девятикилометровый участок проспекта Ленина отремонтируют в Барнауле 12
16:22
Режиссера Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста 2
16:13
Путин выступил за свободу интернета 5
16:02
Ледоход на Оби в Барнауле: трансляция 0
15:48
Житель Горного Алтая на пикапе слетел с трассы и врезался в дерево 3
15:33
Сторонников алтайской "Единой России" возглавил депутат Сергей Писарев 12
15:22
Камеры военных будут фиксировать нарушения ПДД россиянами 7

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.