Электропроводка / Фото: http://strousam.com

"В квартире часто выбивает автоматы в счетчике. Даже когда в розетку включен только холодильник и включаем электрический чайник. Два дня назад погас свет – вызвали аварийную службу. Приехавший электрик сказал, что в электрическом щитке на площадке (5-ти этажная "хрущевка") что-то напутано с проводкой, и вся нагрузка с четырех квартир на площадке идет на нашу квартиру. Итог – сгоревшие автоматы пришлось менять. Каким образом можно решить эту проблему?", – поинтересовалась читательница портала Amic Ольга во время очередной онлайн-конференции с представителями БГЭС.

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

Внутридомовые сети многоквартирного дома обслуживает жилищная организация. Это может быть управляющая компания, ТСЖ, ТСН. Обращаться нужно к ним. Следует написать заявление, УК бесплатно пришлет электрика, который будет разбираться в ситуации с проводкой. Если ответная реакция будет другой, то следует обратиться с жалобой в Жилищную инспекцию Алтайского края.



При непосредственном управлении многоквартирного дома, скорее всего вам самой за свой счет придется искать специалиста для устранения проблемы. Отмечу, что автоматы и счетчик являются имуществом гражданина. Это вы в любом случае приобретаете за свой счет.

Вопрос поступил в редакцию Amic.ru во время онлайн-конференции с гендиректором БГЭС. Напомним, такие конференции на портале проходят регулярно. Узнать, о чем спрашивают представителей горэлектросети барнаульцы, и какие ответы они получают, вы можете в нашей рубрике "Онлайн-конференции".