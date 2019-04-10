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Как получить налоговый вычет за покупку квартиры

, ИА "Амител"
Рассказываем, на какую сумму можно рассчитывать и какие документы потребуются

Фото: listik-uc.ru

Фото: listik-uc.ru


Покупка собственного жилья – пожалуй, главная и самая значимая статья расходов современного человека. Однако, потратив на квартиру несколько миллионов рублей, можно вернуть в семейный бюджет 13% от стоимости. Государство позволяет получить налоговый вычет за покупку жилья, и, как показывает практика, многие охотно пользуются этой возможностью. По данным регионального управления ФНС, имущественный вычет – самый популярный вид налогового вычета в Алтайском крае: в 2018 году право на него заявили 65,5 тысячи жителей края. В результате они смогли вернуть из бюджета порядка 2 млрд рублей. Хотите получить имущественный вычет, но не знаете, как это сделать? Тогда читайте материал Amic.ru. Мы выяснили, кто может вернуть часть вложенных в жилье средств и как это сделать.

1
На что распространяется имущественный вычет?

Имущественный вычет делают на покупку земли под строительство, покупку квартиры или дома, на строительство дома, на погашение процентов по ипотеке.

Также вычет можно получить на достройку и отделку жилья (дома, квартиры или комнаты), если в договоре указано, что гражданин приобрел жилье без отделки или объект незавершенного строительства.

2
Кто может получить налоговый вычет?

Налоговый вычет может получить граждан России, который работает официально и платит в казну подоходный налог 13%.

Подоходный налог отчисляется с зарплаты сотрудника, с вознаграждения по гражданско-правовым договорам за оказание услуг или сдачу жилья в аренду, с доходов от продажи имущества, которым человек владел менее трех лет.

3
Кто не может получить налоговый вычет?

Если гражданин купил жилье у близкого родственника (к которым относят родителей, детей, братьев и сестер, опекунов и подопечных) или у мужа/жены, то он не сможет получить налоговый вычет.

Также имущественный вычет не делают, когда жилье купили или построили за счет средств материнского капитала, за счет бюджета или за счет работодателя.

4
Сколько денег поможет вернуть имущественный вычет?

Вычет в размере 13% можно получить как со стоимости купленного жилья, так и с процентов по ипотеке. При этом максимальная стоимость жилья, с которой делают вычет, составляет 2 млн рублей, а расходы на уплату процентов по ипотеке – 3 млн рублей.

Кроме того, размер вычета зависит от официальной зарплаты за год. Он не может превышать 13% от этой суммы. При этом остаток неиспользованного имущественного вычета переносится на следующий налоговый период.

"То есть если стоимость приобретенной квартиры 2 млн рублей, а годовой доход заявителя составляет, к примеру, 700 000 рублей, то в первый год вычет на 700 000 рублей вернет 91 000 рублей, во второй год вычет рассчитают снова на 700 000 рублей, и в третий – на оставшиеся 600 000 рублей", – разъяснили в УФНС по Алтайскому краю.

Можно получить и всю сумму имущественного налога, но тогда сумма дохода с момента подтверждения права на вычет и до конца года должна быть не меньше, чем стоимость квартиры.

5
Если я купил квартиру несколько лет назад, я смогу получить вычет?

Налоговый вычет на покупку жилья возможен в течение трех лет. То есть, если квартира была куплена в 2016, 2017 или в 2018 годах, в 2019 году можно подать в налоговую декларацию формы 3-НДФЛ и получить вычет.

Если квартира куплена в текущем году, получить вычет за нее можно будет только в следующем отчетном периоде (календарном году).

6
Какие документы потребуются для получения налогового вычета?

– Справка из бухгалтерии по месту работы по форме 2-НДФЛ.

– Копии документов, подтверждающих право на жилье или землю. Так как с 2016 года свидетельства о регистрации права собственности не выдают, можно предоставить выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).

– Кредитный договор, договор займа или ипотечный договор, график погашения кредита (для погашения процентов по ипотеке).

– Копии документов, подтверждающих расходы на покупку имущества (банковские выписки, товарные и кассовые чеки, квитанции к приходным ордерам и т. п.)

– Копии документов, подтверждающих уплату процентов по целевому кредитному договору или договору займа, ипотечному договору (можно предоставить выписки из лицевых счетов налогоплательщика или справки от кредитора).

– Копия свидетельства о браке и соглашение участников сделки о распределении имущественного вычета между мужем и женой (при покупке жилья в совместную собственность).

7
Что сделать для получения вычета?

Нужно заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Это можно сделать с помощью специальной программы "Декларация" (есть на сайте ФНС России). Те, кто пользуется личным кабинетом налогоплательщика, могут заполнить декларацию и отправить все необходимые документы в электронном виде.

Чтобы воспользоваться "личным кабинетом", нужно получить пароль в налоговой или авторизоваться с помощью портала госуслуг.

8
Долго рассматривают документы?

Налоговая рассматривает документы около трех месяцев, после завершения камеральной проверки деньги на счет перечисляют в течение месяца.

9
Имущественный вычет можно получить у работодателя?
Налоговый вычет можно получить и на рабочем месте, для этого нужно до окончания налогового периода написать заявление работодателю. Тогда с зарплаты не будут удерживать НДФЛ.
Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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