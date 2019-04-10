Как получить налоговый вычет за покупку квартиры

Сколько денег поможет вернуть имущественный вычет?

Вычет в размере 13% можно получить как со стоимости купленного жилья, так и с процентов по ипотеке. При этом максимальная стоимость жилья, с которой делают вычет, составляет 2 млн рублей, а расходы на уплату процентов по ипотеке – 3 млн рублей.

Кроме того, размер вычета зависит от официальной зарплаты за год. Он не может превышать 13% от этой суммы. При этом остаток неиспользованного имущественного вычета переносится на следующий налоговый период.

"То есть если стоимость приобретенной квартиры 2 млн рублей, а годовой доход заявителя составляет, к примеру, 700 000 рублей, то в первый год вычет на 700 000 рублей вернет 91 000 рублей, во второй год вычет рассчитают снова на 700 000 рублей, и в третий – на оставшиеся 600 000 рублей", – разъяснили в УФНС по Алтайскому краю.

Можно получить и всю сумму имущественного налога, но тогда сумма дохода с момента подтверждения права на вычет и до конца года должна быть не меньше, чем стоимость квартиры.