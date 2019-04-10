Как получить налоговый вычет за покупку квартиры

Фото: listik-uc.ru
Покупка собственного жилья – пожалуй, главная и самая значимая статья расходов современного человека. Однако, потратив на квартиру несколько миллионов рублей, можно вернуть в семейный бюджет 13% от стоимости. Государство позволяет получить налоговый вычет за покупку жилья, и, как показывает практика, многие охотно пользуются этой возможностью. По данным регионального управления ФНС, имущественный вычет – самый популярный вид налогового вычета в Алтайском крае: в 2018 году право на него заявили 65,5 тысячи жителей края. В результате они смогли вернуть из бюджета порядка 2 млрд рублей. Хотите получить имущественный вычет, но не знаете, как это сделать? Тогда читайте материал Amic.ru. Мы выяснили, кто может вернуть часть вложенных в жилье средств и как это сделать.
Имущественный вычет делают на покупку земли под строительство, покупку квартиры или дома, на строительство дома, на погашение процентов по ипотеке.
Также вычет можно получить на достройку и отделку жилья (дома, квартиры или комнаты), если в договоре указано, что гражданин приобрел жилье без отделки или объект незавершенного строительства.
Налоговый вычет может получить граждан России, который работает официально и платит в казну подоходный налог 13%.
Подоходный налог отчисляется с зарплаты сотрудника, с вознаграждения по гражданско-правовым договорам за оказание услуг или сдачу жилья в аренду, с доходов от продажи имущества, которым человек владел менее трех лет.
Если гражданин купил жилье у близкого родственника (к которым относят родителей, детей, братьев и сестер, опекунов и подопечных) или у мужа/жены, то он не сможет получить налоговый вычет.
Также имущественный вычет не делают, когда жилье купили или построили за счет средств материнского капитала, за счет бюджета или за счет работодателя.
Вычет в размере 13% можно получить как со стоимости купленного жилья, так и с процентов по ипотеке. При этом максимальная стоимость жилья, с которой делают вычет, составляет 2 млн рублей, а расходы на уплату процентов по ипотеке – 3 млн рублей.
Кроме того, размер вычета зависит от официальной зарплаты за год. Он не может превышать 13% от этой суммы. При этом остаток неиспользованного имущественного вычета переносится на следующий налоговый период.
"То есть если стоимость приобретенной квартиры 2 млн рублей, а годовой доход заявителя составляет, к примеру, 700 000 рублей, то в первый год вычет на 700 000 рублей вернет 91 000 рублей, во второй год вычет рассчитают снова на 700 000 рублей, и в третий – на оставшиеся 600 000 рублей", – разъяснили в УФНС по Алтайскому краю.
Можно получить и всю сумму имущественного налога, но тогда сумма дохода с момента подтверждения права на вычет и до конца года должна быть не меньше, чем стоимость квартиры.
Налоговый вычет на покупку жилья возможен в течение трех лет. То есть, если квартира была куплена в 2016, 2017 или в 2018 годах, в 2019 году можно подать в налоговую декларацию формы 3-НДФЛ и получить вычет.
Если квартира куплена в текущем году, получить вычет за нее можно будет только в следующем отчетном периоде (календарном году).
– Справка из бухгалтерии по месту работы по форме 2-НДФЛ.
– Копии документов, подтверждающих право на жилье или землю. Так как с 2016 года свидетельства о регистрации права собственности не выдают, можно предоставить выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).
– Кредитный договор, договор займа или ипотечный договор, график погашения кредита (для погашения процентов по ипотеке).
– Копии документов, подтверждающих расходы на покупку имущества (банковские выписки, товарные и кассовые чеки, квитанции к приходным ордерам и т. п.)
– Копии документов, подтверждающих уплату процентов по целевому кредитному договору или договору займа, ипотечному договору (можно предоставить выписки из лицевых счетов налогоплательщика или справки от кредитора).
– Копия свидетельства о браке и соглашение участников сделки о распределении имущественного вычета между мужем и женой (при покупке жилья в совместную собственность).
Нужно заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Это можно сделать с помощью специальной программы "Декларация" (есть на сайте ФНС России). Те, кто пользуется личным кабинетом налогоплательщика, могут заполнить декларацию и отправить все необходимые документы в электронном виде.
Чтобы воспользоваться "личным кабинетом", нужно получить пароль в налоговой или авторизоваться с помощью портала госуслуг.
Налоговая рассматривает документы около трех месяцев, после завершения камеральной проверки деньги на счет перечисляют в течение месяца.
Комментарии