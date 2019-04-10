Среда, 10 Апрель, 07:54

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,78
€ 72,97
Обь
297см +55

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Вопрос дня



Законно ли начисление пени за несвоевременную оплату электричества

, ИА "Амител"
Если счет за электроэнергию пришел до 10 числа, а оплата поступила до конца месяца, насколько правильно начислять пени


"Счёт на оплату электроэнергии выставляют до 10-го числа. Если оплата поступила до конца месяца то законно ли начисление пени (процентов) за "несвоевременную" оплату?", — поинтересовался житель Барнаула Максим во время онлайн-конференции на портале Amic.ru со специалистами БГЭС.

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

- Счет на оплату электроэнергии поступает к вам в начале месяца. Сроки оплаты, согласно российскому законодательству, определены до 10 числа. Таким образом, у вас есть 10 дней, чтобы оплатить квартплату и электричество за предыдущий месяц. Так, февральские квитанции вы обязаны оплатить до 10 марта, однако пеня вам начнет начисляться только с 11 апреля, после 31 дня просрочки. Это 9,43% годовых от суммы долга. После трехмесячного долга (91 день просрочки) процент пени возрастет до 22%. Если вы не затягиваете задолженность до указанных сроков и успеваете оплатить все квитанции до конца месяца, начисление пени вам производить не должны.

Вопрос поступил в редакцию Amic.ru во время онлайн-конференции с гендиректором БГЭС. Напомним, такие конференции на портале проходят регулярно. Узнать, о чем спрашивают представителей горэлектросети барнаульцы, и какие ответы они получают, вы можете в нашей рубрике "Онлайн-конференции".

Материалы по теме

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

10.04.2019 07:46
гость

А если с заявлением в прокуратуру обратиться ! Люди не платят потому что нет денег !

0  0
10.04.2019 07:54
- гость -

ну обратись, потом скажешь куда они тебя послали

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
07:50
Как получить налоговый вычет за покупку квартиры 0
07:34
Новый формат: как и почему в Барнауле становятся востребованны европланировки 0
07:19
"Мне надо еще выжить здесь": интервью с экс-вице-губернатором Юрием Денисовым 0
07:11
Законно ли начисление пени за несвоевременную оплату электричества 1
07:01
Главное событие на строительном рынке Барнаула обещает интересные предложения 0
06:48
Квартиру с элементами из дуба продают в центре Барнаула за 8,75 млн руб. 0
06:32
Малоизвестные, но успешные братья и сестры знаменитостей 0
06:17
Какими вещами нам запомнились 90-е годы 2
06:01
Как изменится работа общественного транспорта на Алтае после введения тахографов 2
04:51
Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам колонии 0
03:59
Штаб Порошенко объяснил предвыборные плакаты с Путиным 3
02:58
"ВКонтакте" запустила сервис изучения ПДД 0
01:45
Ученые смогли улучшить память у пенсионеров с помощью тока 0
00:58
Названы самые популярные марки подержанных авто в России 0
23:57
Путин ответил на вопрос о перспективах визита в США 0
23:39
МЭР подсчитало, когда инфляция снизится до 3,5% 1
23:19
Госдума хочет запретить давать микрозаймы под залог жилья 0
22:59
Путин пошутил над Орешкиным, не ответившим на вопрос 1
22:39
Умерла невестка поэта Сергея Есенина 0
22:19
Открылись обстоятельства гибели вмерзшей в лед озера голой сибирячки 0
21:54
Подросток украл пенсию инвалида в Алтайском крае 0
21:30
Путин рассказал, что будет при падении цен на нефть до $40 2
21:12
Силуанов рассказал, когда ждать эффект от повышения НДС 3
20:51
Лукашенко возмутила реакция на его прогноз выборов на Украине 0
20:22
Матвиенко стала первым полным кавалером высшего ордена РПЦ 1
20:09
"Партизана" запрещенного в России "Правого сектора" задержала ФСБ 0
19:49
Опубликовано видео страшного ДТП с Subaru в Новосибирске 3
19:25
СМИ: на Алтае учитель издевался над ребенком до потери сознания 1
19:08
Коротко о главном: шквал налоговых проверок, ледоход и ленточные боры Алтая
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 9 апреля
18:49
В Алтайском крае построят спорткомплекс и Ледовый дворец 2
18:27
Виновникам тяжких травм, полученных ребенком в бассейне Бийска, вынесли приговор 0
18:05
Алтайские священники ведут противопожарные проповеди 6
17:48
Жителя Бийска судят за убийство соседа, который вступился за женщину 0
17:32
Алтайские борцы доказали свою славу, сразившись на "Кубке Федерации" 0
17:25
Школы и детсады России перевели на йодированную соль 1
17:11
Названы регионы, где дети чаще всего страдают от рака 1
17:02
Клиенты Альфа-Банка могут без комиссии снять наличные в банкоматах "Открытия" 1
16:52
Полиция займется декриминализацией лесопромышленного комплекса на Алтае 3
16:35
Сильное землетрясение произошло к юго-востоку от Горного Алтая 0
16:22
Глава ДНР: "Донбасс идет к воссоединению с Россией" 19
16:05
Четверых детей нашли в захламленной квартире в Мытищах 0
16:02
Жители Алтайского края смогут бесплатно увидеть новый сезон "Игры престолов" 4
15:44
Перевозчика-нелегала оштрафовали в Горном Алтае 0
15:27
Бетонная плита рухнула на пассажирский автобус в Новосибирске 5
15:18
Актера Виктора Сухорукова выписали из больницы 0
15:04
Всемирный банк зафиксировал рекорд по денежным переводам 0
14:54
Алтайский край получил долгожданный статус для ленточных боров 8
14:39
Медведи выходят из зимней спячки в лесах Алтайского края 0
14:21
Суд рассмотрел апелляцию экс-главы Сахалина Хорошавина 2
14:19
В АлтГУ стартовал конкурс инновационных инженерных идей 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.