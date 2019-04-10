Законно ли начисление пени за несвоевременную оплату электричества

"Счёт на оплату электроэнергии выставляют до 10-го числа. Если оплата поступила до конца месяца то законно ли начисление пени (процентов) за "несвоевременную" оплату?", — поинтересовался житель Барнаула Максим во время онлайн-конференции на портале Amic.ru со специалистами БГЭС.

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

- Счет на оплату электроэнергии поступает к вам в начале месяца. Сроки оплаты, согласно российскому законодательству, определены до 10 числа. Таким образом, у вас есть 10 дней, чтобы оплатить квартплату и электричество за предыдущий месяц. Так, февральские квитанции вы обязаны оплатить до 10 марта, однако пеня вам начнет начисляться только с 11 апреля, после 31 дня просрочки. Это 9,43% годовых от суммы долга. После трехмесячного долга (91 день просрочки) процент пени возрастет до 22%. Если вы не затягиваете задолженность до указанных сроков и успеваете оплатить все квитанции до конца месяца, начисление пени вам производить не должны.

Вопрос поступил в редакцию Amic.ru во время онлайн-конференции с гендиректором БГЭС. Напомним, такие конференции на портале проходят регулярно. Узнать, о чем спрашивают представителей горэлектросети барнаульцы, и какие ответы они получают, вы можете в нашей рубрике "Онлайн-конференции".