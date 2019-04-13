Электросчетчик / Фото: ugkh.org

"Неоднократно мои знакомые сталкивались с ситуацией, что после поездки на долгий срок они возвращались домой, видели вскрытый щиток счетчика, а потом сталкивались с тем, что у них огромная плата за свет? Кто в этом случае должен отвечать?" – задал вопрос читатель Алексей во время онлайн-конференции с представителями БГЭС на сайте Amic.ru.

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

– Нормативные акты содержат подробное разъяснение по этому вопросу. Так, согласно пункту 81 "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденных постановлением правительства РФ от 06.05.2011 N 354, оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения.



Часть 3 пункта 145 "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", утвержденными постановлением правительства РФ № 442 от 04.05.2012, также возлагает на собственника обязанность по обеспечению эксплуатации установленного и допущенного в эксплуатацию прибора учета, сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, снятию и хранению его показаний, своевременной замене.



Соответственно, ответственность за сохранность прибора учета несет собственник жилого/нежилого помещения. Приборы учета могут размещаться в секциях, коридорах или лестничных площадках, где для их сохранности предусмотрены специальные щиты, запирающиеся на замок.



Ответственность за сохранность щитов лежит на УК или ТСЖ, которые обслуживают дом. В свою очередь, жители должны требовать, чтобы щиты были заперты и ключи должны находиться в УК по аналогии с чердаками и подвалами. Это необходимо в целях обеспечения пожарной безопасности. Кроме того, незакрытый щит может быть использован для несанкционированного подключения к электросети. В случае возникновения проблемной ситуации вопросы нужно адресовать УК. Оптимальная схема, когда житель и управляющая компания вместе заинтересованы в сохранности электросчетчика.