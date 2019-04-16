Почему сгорел Нотр-Дам-де-Пари и будут ли его восстанавливать

Когда произошел пожар в Нотр-дам-де-Пари и сколько времени его тушили?

По данным того же издания Cnews, сообщение о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари поступило в 18:50 часов понедельника, 15 апреля. Потушить его удалось лишь ранним утром во вторник, 16 апреля.

Как сообщает Агентство гражданской безопасности Франции, на борьбу с пламенем были направлены все средства, за исключением авиации. Численность пожарных, задействованных в спецоперации, превысила 500 человек, несколько пожарных получили отравления.

Во время тушения пожара парижане пели песнь-обращение к Деве Марии. Очевидцы сообщают, что пожарные приехали на место только спустя около получаса.