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Почему сгорел Нотр-Дам-де-Пари и будут ли его восстанавливать

, ИА "Амител"
Рассказываем все, что известно о пожаре в Соборе парижской Богоматери

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари/Кадр из видео

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари/Кадр из видео


5 апреля в Париже сгорел Собор парижской Богоматери — знаменитый на весь мир Нотр-дам-де-Пари. Amic.ru выяснил, почему произошел пожар, и будут ли восстанавливать собор.

1
Когда произошел пожар в Нотр-дам-де-Пари и сколько времени его тушили?

По данным того же издания Cnews, сообщение о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари поступило в 18:50 часов понедельника, 15 апреля. Потушить его удалось лишь ранним утром во вторник, 16 апреля.

Как сообщает Агентство гражданской безопасности Франции, на борьбу с пламенем были направлены все средства, за исключением авиации. Численность пожарных, задействованных в спецоперации, превысила 500 человек, несколько пожарных получили отравления.

Во время тушения пожара парижане пели песнь-обращение к Деве Марии. Очевидцы сообщают, что пожарные приехали на место только спустя около получаса.

2
Кто-нибудь погиб или пострадал во время пожара?
Телеканал France 24 сообщил, что жертв удалось избежать, так как буквально за несколько минут до возгорания собор закрылся для посетителей. Территорию вокруг собора экстренно оцепили, из соседних зданий эвакуировали всех людей.
3
Почему в тушении собора не участвовала авиация?
Как сообщает unian.net, сброс большой массы воды с воздуха (самолеты сбрасывают до 6 тонн воды) мог привести к обрушению стен собора. Поэтому Агентство гражданской безопасности Франции не стало рисковать.
4
Насколько сильно огонь повредил здание Собора парижской Богоматери?

По сообщению Cnews, в результате пожара был уничтожен шпиль и повреждена крыша здания. Основные стены выстояли в огне.

Последний раз серьезные повреждения собор получил еще во времена Французской революции в конце XVIII века. По словам корреспондента Би-би-си Анри Астье, первую и вторую мировые войны собор пережил без повреждений.

Терновый венец, одна из реликвий Страстей Христовых, хранящихся в соборе, не пострадал, пишет rbc.ru. Другие ценности из собора тоже успели вынести.

5
Почему произошел пожар в Нотр-Дам-де-Пари?

Французское издание Cnews со ссылкой на местную пожарную службу сообщает, что пожар в Соборе парижской Богоматери "потенциально связан" с реставрационными работами.

Огонь начал распространяться с чердака по 100-метровым строительным лесам, установленных на крыше.

Точная причина пожара пока не известна. Как сообщили в парижской прокуратуре, возбуждено дело по статье "непреднамеренное уничтожение в результате пожара".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fire engulfs notre dame. Please share!!!! #paris #notredamedeparis #disaster

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6
Собор парижской Богоматери будут восстанавливать?

Экспертам предстоит изучить здание после пожара, чтобы сделать окончательные выводы. Пока же эксперты с осторожностью дают прогнозы на восстановление собора.

По словам профессора архитектуры римского университета Sapienza Орацио Кампо, на восстановление собора уйдет не менее пяти лет. Представитель попечителей, ответственный за реставрацию собора, Мишель Пико считает, что для восстановления понадобится не менее десяти лет.

По мнению пресс-атташе Конференции епископов Франции Оливье Рибадо Дюмы, ответственность за восстановление Нотр-дам-де-Пари лежит на государстве.

7
Чем известен Собор парижской Богоматери?

Нотр-Дам-де-Пари — один из трех главных символов Парижа (наряду с Эйфелевой башней и Монмартром). Это самый узнаваемый образец готики, самый посещаемый памятник во французской столице. В среднем, в будний день здесь бывало от 30 000 до 50 000 человек.

Собор находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1804 году он стал местом коронации Наполеона.

8
Когда был построен Нотр-Дам-де-Пари?

Строительство храма началось в 1163 году (в 2013 году собор отметил 850-летие). На возведение собора Людовик VII выделил 200 фунтов серебра. Строительство продолжалось более 100 лет. Ранее на этом месте стояло несколько христианских религиозных зданий (их останки можно увидеть в археологическом музее "Крипта паперти Нотр-Дам").

Высота Нотр-Дам-де-Пари – 35 м, длина – 130 м, а ширина – 48 км. Колокольни возвышались над Парижем на 69 м.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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