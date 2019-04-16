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Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

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Зачем хотят ввести платные перекрестки и где они появятся

, ИА "Амител" , Анна Маковеева
Рассказываем о новой инициативе, которая должна помочь избавить город от пробок

Фото: onkazan.ru

Фото: onkazan.ru


Платные перекрестки могут появиться в российских городах. По мнению экспертов, они помогут бороться с пробками. Amic.ru выяснил, в каких городах проведут эксперимент, и как именно нововведение отразится на дорожном движении.

1
Какие именно перекрестки предлагают сделать платными?
Речь не идет о том, чтобы сделать все перекрестки платными. Проезд за деньги предлагают сделать только на узких участках улиц и лишь в определенные часы. Как правило в часы пик, когда на дорогах скапливается большое число транспорта.
2
Когда и в каких городах будут проводить эксперимент?
Внедрить платные перекрестки и посмотреть, что из этого выйдет, планируют уже в 2020 году. "Известия" сообщают, что предположительно в эксперименте примут участие Ульяновск, Липецк или Нижний Новгород.
3
Как платные перекрестки избавят города от пробок?

По мнению авторов идеи, платные перекрестки позволят перераспределить автомобильный поток. Те водители, которые пожелают сэкономить, вынуждены будут выбирать другой маршрут – как правило, более протяженный и неудобный, но зато бесплатный. По предварительным оценкам, альтернативный путь домой и на работу выберут около 10% водителей. Это должно положительно повлиять на дорожное движение.

Идея основана на эксперименте, который провели в Стокгольме в 2006 году. После введения платных перекрестков пробки там сократились на 22%, а ДТП – на 10%.

4
Кто придумал ввести платные перекрестки?

Внедрить платные перекрестки в России предложили представители "Автонета". "Автонет" занимается разработкой национальных технологических инициатив, в процессе задействованы проектные команды, технологические компании, исследовательские центры, университеты, деловые объединения и экспертные сообщества.

Вся эта команда выясняет, с какими задачами Россия столкнется в ближайшие десятилетия, и какие решения потребуются, для того чтобы обеспечить качество жизни людей.

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Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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Комментарии

16.04.2019 13:43
Гость

У нас в городе повадились за счет тротуаров создавать парковки для автомобилей. А если в подобном месте стоит еще остановочный павильон и пассажиры, ожидающие автобус, то просто с трудом протискиваешься. Предлагаю ввести оплату за проход, это обязательно решит проблему!

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16.04.2019 13:45
- гость -

Налога на воздух не хватает.

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16.04.2019 13:48
Гость

Решит проблему второй ярус.

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16.04.2019 13:52
Гость

На фото к заметке - момент сбора денег за проезд перекрестка. Может, даже на покупку светофоров.

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16.04.2019 14:02
- гость -

от перекрестков нужно избавляться путем внедрения развязок многоуровневых

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16.04.2019 14:10
Трутень

Ага, сделают на новом рынке перед мостом и на павловском после строителей.

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16.04.2019 14:16
- гость -

Можно ещё сделать платные лестницы в подъездах

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16.04.2019 14:25
Менделеев

Одно я знаю точно! Что если в одном месте убыло, то в другом месте неприменно прибыло!!! И не вам переписывать законы жизни. Разгрузив одни дороги получите заторы на других, а это не решение.

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16.04.2019 14:31
Дядька

Весеннее обострение у депутатов

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16.04.2019 14:31
krash

Бедные, уже не знают как еще срубить бабла.
Платим и так налоги, которые должны идти в том числе на ремонт и развитие транспортной сети, а что получаем? разбитые дороги и обещания расшириьт трассы на въезде в гоорд? а теперь нашелся умник, который высказал, зачем расширять, когда можно бабла срубить - пусть платят.
Куда катимся....да понятно куда...

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