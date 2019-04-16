Зачем хотят ввести платные перекрестки и где они появятся

Фото: onkazan.ru
Платные перекрестки могут появиться в российских городах. По мнению экспертов, они помогут бороться с пробками. Amic.ru выяснил, в каких городах проведут эксперимент, и как именно нововведение отразится на дорожном движении.
По мнению авторов идеи, платные перекрестки позволят перераспределить автомобильный поток. Те водители, которые пожелают сэкономить, вынуждены будут выбирать другой маршрут – как правило, более протяженный и неудобный, но зато бесплатный. По предварительным оценкам, альтернативный путь домой и на работу выберут около 10% водителей. Это должно положительно повлиять на дорожное движение.
Идея основана на эксперименте, который провели в Стокгольме в 2006 году. После введения платных перекрестков пробки там сократились на 22%, а ДТП – на 10%.
Внедрить платные перекрестки в России предложили представители "Автонета". "Автонет" занимается разработкой национальных технологических инициатив, в процессе задействованы проектные команды, технологические компании, исследовательские центры, университеты, деловые объединения и экспертные сообщества.
Вся эта команда выясняет, с какими задачами Россия столкнется в ближайшие десятилетия, и какие решения потребуются, для того чтобы обеспечить качество жизни людей.
Комментарии
У нас в городе повадились за счет тротуаров создавать парковки для автомобилей. А если в подобном месте стоит еще остановочный павильон и пассажиры, ожидающие автобус, то просто с трудом протискиваешься. Предлагаю ввести оплату за проход, это обязательно решит проблему!
Налога на воздух не хватает.
Решит проблему второй ярус.
На фото к заметке - момент сбора денег за проезд перекрестка. Может, даже на покупку светофоров.
от перекрестков нужно избавляться путем внедрения развязок многоуровневых
Ага, сделают на новом рынке перед мостом и на павловском после строителей.
Можно ещё сделать платные лестницы в подъездах
Одно я знаю точно! Что если в одном месте убыло, то в другом месте неприменно прибыло!!! И не вам переписывать законы жизни. Разгрузив одни дороги получите заторы на других, а это не решение.
Весеннее обострение у депутатов
Бедные, уже не знают как еще срубить бабла.
Платим и так налоги, которые должны идти в том числе на ремонт и развитие транспортной сети, а что получаем? разбитые дороги и обещания расшириьт трассы на въезде в гоорд? а теперь нашелся умник, который высказал, зачем расширять, когда можно бабла срубить - пусть платят.
Куда катимся....да понятно куда...