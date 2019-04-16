Почему развелись Анджелина Джоли и Брэд Питт и с кем остались дети

Анджелина Джоли и Брэд Питт в 2007 году / Фото: Википедия
12 апреля Анджелина Джоли и Брэд Питт официально получили "холостяцкий" статус. Бракоразводный процесс растянулся на два с лишним года, но бывшим супругам еще предстоит уладить часть вопросов, касающихся воспитания детей и раздела имущества. Amic.ru выяснил все, что известно разводе звездной пары на этот момент.
43-летняя Анджелина Джоли и 55-летний Брэд Питт могут официально называть себя свободными, однако бракоразводный процесс еще не завершен. Чета так и не договорилась об опеке над детьми и разделе имущества, эти вопросы будут рассматривать на отдельных судебных заседаниях.
Таким образом, суд принял решение лишь по семейному статусу супругов. Этот процесс в юридической среде называют бифуркацией.
Специалист по семейному праву Стив Миндель считает, что Джоли и Питт согласились на такой вариант по нескольким причинам, пишет spletnik.ru. Во-первых, они захотели официально получить статус свободных людей и начать новую жизнь с другими партнерами. Во-вторых, к этому могли подтолкнуть деловые и финансовые вопросы (некоторые источники сообщают, что речь идет о тонкостях налогообложения).
Скромная свадьба Анджелины Джоли и Бреда Питта состоялась в августе 2014 года на юге Франции в Шато Мираваль. К тому моменту пара состояла в отношениях более 10 лет и имела шестерых детей (трое из них – приемные).
Старшие сыновья, Пакс и Мэддокс, вели маму под венец, Нокс и Шило несли кольца, а Вивьен и Закери осыпали дорогу лепестками. На свадьбе присутствовало всего около 20 гостей.
В июне 2018 года суд постановил, что Брэд Питт может стать опекуном собственных детей наравне с матерью. Был составлен график свиданий с детьми (для Мэддокса в силу возраста сделали исключение: он мог сам решать, когда видеться с отцом). Питта не устраивал этот вариант и в ноябре 2018 года он добился еще большего послабления.
Джоли разрешила ему видеться с детьми за рамками установленного графика.
Тогда же супруги попросили судью продлить дело о разводе до 31 декабря 2019 года. Это прошение породило ряд слухов о том, что пара пошла на примирение.
Когда пара попросила отложить дело о разводе до конца 2019 года, таблоиды стали писать о том, что отношения супругов налаживаются.
"К удивлению многих, их общение заметно улучшилось. Сейчас они оба полностью посвящают себя воспитанию детей. Официальный график общения избавил их от многих проблем: теперь дети поровну проводят время с родителями, и все чувствуют себя счастливыми", – рассказывал инсайдер об отношениях звездной пары.
Однако друзья актера утверждали, что он поддерживает дружеские отношения с экс-супругой ради детей и для того чтобы поскорее уладить все формальности.
Комментарии
Вчера смотрел по каналу СТС фильм "Мистер и мисс Смит" и весь сеанс проплакал (
ну вот теперь Брэд Питт снова холостой красавчик, и завидный жених, а Джоли обычная рсп-ха