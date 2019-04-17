Детский лагерь / Фото из архива Amic.ru
В Барнауле продлили заявочную компанию на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря Алтайского края. Это означает, что больше детей смогут отдохнуть и весело провести каникулы. А у их родителей не будет болеть голова о ребенке, который вынужден страдать от скуки в душном городе. Рассказываем, как и до какого времени можно оформить путевку в лагеря.
Для заполнения заявки на приобретение путевки необходимо на официальном интернет-сайте МАУ "ЦОО "Каникулы" (http://22kanikuli.ru/) заполнить информацию, пройдя по ссылке в разделе "Заказать отрывной талон".
Вам следует указать данные о ребенке, его родителях (законных представителях), выбрать загородный лагерь и смену, где планируется отдых.
Напомним, в Алтайском крае в 2019 году действует информационная система, которая автоматически регистрирует и ведет учет заявок, поступивших от родителей. Это позволяет в режиме реального времени контролировать реализацию путевок.
Ждать уведомления с указанием порядкового номера заявки. Оно придет на указанную вами электронную почту в тот же день, когда вы заполнили заявку.
После того как вы получите это уведомление, вам необходимо в течение 30 дней предоставить в офис выбранного загородного лагеря заявление и необходимые документы, чтобы заключить договор по оказанию услуги отдыха и оздоровления ребенка.
В 2019 году мера поддержки из средств краевого бюджета предоставляется:
1. Всем гражданам Алтайского края, которые являются родителями (законными представителями) детей школьного возраста, обучающихся в образовательных организациях региона. Также поддержка полагается и родителям выпускников дошкольных образовательных организаций региона. Размер компенсации для этой категории граждан составит 6000 рублей.
2. Дополнительно гражданам, являющимся сотрудниками органов государственной власти Алтайского края, краевых государственных учреждений, положена компенсация в размере 4200 рублей.
Сотрудникам муниципальных учреждений мера поддержки предоставляется из средств муниципальных бюджетов, ее размер устанавливается муниципальными правовыми актами. В Барнауле сумма компенсации составляет также 4200 рублей.
3. Поддержка положена многодетным семьям, направившим на отдых в загородные лагеря Алтайского края троих и более детей в возрасте до 15 лет (включительно). При этом компенсация на третьего и каждого последующего ребенка положена в размере 14400 рублей. На первых двух детей – по 6000 рублей (или по 10200 – сотрудникам бюджетной сферы) на каждого.
Чтобы получить эту меру поддержки, нужно предоставить справку о составе семьи, копии путевок на первого и второго ребенка.
Важно: для получения меры поддержки заявителю необходимо в течение 10 дней с момента получения договора оплатить родительскую долю путевки.
Если в течение 40 дней после направления заявки на меру поддержки вы не предоставили в загородный лагерь заявление на путевку и документы для заключения договора или не оплатили родительскую долю путевки, то заявка на меру поддержки автоматически аннулируется.
Но вы имеете право повторно оформить заявку. Правда при этом вашей заявке будет присвоен новый порядковый номер, соответствующий номеру очереди.
В 2019 году в пригороде Барнаула работают семь загородных лагерей разной тематики и направленности.
Лагерь "Дружных" – одна из старейших детских баз отдыха в Барнауле, ровесница Алтайского края, находится по адресу: г. Барнаул, шоссе Ленточный бор, 24. Подробности о лагере можно узнать по телефону 8 (3852) 50-05-97, либо в группе в соцсети "ВКонтакте": https://vk.com/drugnyh
Лагерь "Звездный" – бывший пионерский лагерь "Дзержинец", принадлежавший Главному управлению внутренних дел Алтайского края. До сих пор лагерь курирует БЮИ и отряд мобильного особого назначения "ОМОН". По итогам смены каждый участник получает сертификат о прохождении курса молодого бойца, заслуженную медаль бойца звездного десанта. Располагается лагерь в Павловском районе, в поселке Новые Зори. Группа в соцсети "ВКонтакте": https://vk.com/lozvezd22.
Лагерь "Маяк" – находится в п. Стуково Павловского района среди живописнейшего соснового бора. Каждое лето здесь тренируются и отдыхают участники спортивных объединений г. Барнаула, действующие и будущие призеры российского и международного спорта.
Лагерь "Медвежонок" – лето, отдых, сосны, бассейн и солнце – это именно то, что нужно детям, чтобы полноценно зарядится витаминами и здоровьем на следующий учебный год. Лагерь находится по адресу: Первомайский район, поселок Казачий. Есть своя группа в соцсети "ВКонтакте": https://vk.com/dolmedvezhonok
Лагерь "Парус" – здесь у ребят расписана каждая минута: творческие марафоны, спортивные состязания, декоративно-прикладные занятия, захватывающие квесты, зажигательные дискотеки и многое другое. Находится: село Власиха, ул. Пионерская Долина, 17. Группа в соцсети "ВКонтакте": https://vk.com/parus_auroru
Лагерь "Соснячок" – находится в самой чаще хвойного леса. Вековые сосны склоняются над головой и тем самым создают атмосферу таинственности и волшебства. Чистейший воздух, невероятный аромат свежести, и все это – в черте города. Здесь ежегодно отдыхают дети в возрасте от шести с половиной до 12 лет. Лагерь располагается по адресу: г. Барнаул, Центральный район, шоссе Ленточный бор, 16. Группа в соцсети "ВКонтакте": https://vk.com/doolsnk22
Лагерь "Спутник-2" – один из самых больших действующих лагерей городского округа. Здесь есть все, чтобы в течение одной лагерной смены летних каникул дети смогли отдохнуть от городской суеты, школьных занятий и увезти с собой незабываемые впечатления и новые знакомства. Адрес: Алтайский край, Центральный район г. Барнаула, поселок Борзовая Заимка, ул. Пионерская Долина, 6. Группа в соцсети "ВКонтакте": www.vk.com/dolsputnik2
Подробная информация находится на сайте МАУ "ЦОО "Каникулы".
Подробнее на ваши вопросы по поводу путевок в детские оздоровительные лагеря готовы ответить в МАУ "ЦОО "Каникулы" по адресу: пр. Строителей, 22, тел. 50-05-97.
Также вы можете обратиться в комитет по образованию города Барнаула по телефону 56-90-25.
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