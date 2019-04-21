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Великий понедельник: что нельзя делать в первый день Страстной недели

, ИА "Амител"
В Великий понедельник верующие начинают готовиться к главному христианскому празднику – Пасхе

Фото: volgogradru.com

Фото: volgogradru.com


Страстная седмица – неделя, предшествующая Пасхе, – начинается с Великого понедельника. Рассказываем, когда будет Великий понедельник в 2019 году, что можно и нельзя делать в этот день, и какие приметы связаны с первым днем Страстной недели.

1
Что такое Великий понедельник?

Великим называют последний понедельник перед Пасхой. А вся неделя, предшествующая главному христианскому празднику, именуется Страстной (или Великой) седмицей. В каждый из дней седмицы верующие вспоминают последние дни Христа на Земле, его страдания и распятие на кресте.

В Синаксаре (сборнике писаний святых отцов) объясняется, что дни Страстной седмицы называют Великими не потому, что они "больше других", а потому, что именно в эти дни совершались "великие и преестественные чудеса и чрезвычайные дела нашего Спасителя".

С окончанием Страстной недели завершается Великий пост, который в 2019 году начался 11 марта.

2
Когда Великий понедельник в 2019 году?
В 2019 году Великий понедельник приходится на 22 апреля. Завершится Страстная седмица Пасхой, которую православные христиане будут отмечать 28 апреля.
3
Какие события из Нового и Ветхого завета вспоминают в Великий понедельник?

В Великий понедельник церковь вспоминает несколько событий из Нового и Ветхого завета. Одно из них – проклятие бесплодной смоковницы. Это единственное чудо Христа, направленное на уничтожение, а не на созидание. История гласит: по пути в Иерусалим Христос проголодался и увидел смоковницу, покрытую листьями. Это значило, что на дереве должны были быть плоды (они появляются раньше листьев). Но плодов на дереве не оказалось, тогда Иисус сказал: "Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек".

Бесплодная смоковница символизирует еврейский народ, внешне благочестивый, но отвергнувший Спасителя. "В богослужении Великого Понедельника и Великого Вторника неплодной смоковницей называется всякий грешник, не приносящий плодов покаяния и доброй жизни во Христе, и потому достойный наказания", – сообщает портал religion.wikireading.ru.

В Великий понедельник также вспоминают притчи о злых виноградарях, о двух сыновьях и пророчества Христа о грядущих страданиях. Историю Ветхозаветного Иосифа трактуют как предсказание страданий и воскрешения Христа. Иосиф был невинно продан и унижен братьями, но после Бог его восстановил.

4
Что нужно делать в Великий понедельник?
Прежде всего, верующие должны посвятить день посещению церкви и чтению Библии. Ограничиваются увеселительные мероприятия. В Великий (чистый) понедельник начинали готовиться к Пасхе: принято было проводить уборку в жилище, мыть полы, белить стены, выбрасывать ненужные вещи. За неделю перед Пасхой нужно починить все, что сломалось, а также разобрать шкафы. В народе про Великий понедельник говорили так: "С великого понедельника до Великого дня целая неделя, по горло бабам дела!"
5
Чего нельзя делать в Великий понедельник?
Всю Страстную неделю нельзя веселиться, развлекаться, ссориться с кем-либо, вспоминать обиды.
6
Что можно и нельзя есть в Великий понедельник?
В Страстную неделю, которая начинается с Великого понедельника, пост усиливается, то есть по-прежнему под запретом мясо, молочные продукты, рыба. Но кроме того благочестивые верующие стараются придерживаться принципа сухоядения (без вареной пищи) и ограничивают себя в растительном масле. Но это именно для тех, кто придерживается канонов веры.
7
Какие приметы есть в Великий понедельник?

Существует несколько примет, связанных с Великим понедельником. Вот, например:

  • Если этот день теплый и солнечный – быть хорошему урожаю.
  • Если опустить в воду золотые или серебряные украшения, а потом умыться этой водой, – будешь молодым и богатым.
Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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