В ток-шоу на ТВ сейчас стало очень модным рассказывать о семьях, где требуется установить родство с помощью ДНК-теста. Всем обывателям давно известно, что только с помощью этого исследования можно узнать кто отец ребенка. Но с помощью изучения генетики узнать можно намного больше. Ровно 66 лет назад мир узнал много секретов ДНК от ученых Джеймса Уотсона и Френсиса Крика, которые описали его структуру. Итак, с помощью теста ДНК можно установить:
Родство
Кроме того, что вы все знаете, добавим, что сегодня с помощью ДНК-теста можно узнать кто родитель малыша, даже если он еще в утробе матери.
Предрасположенность к заболеваниям
ДНК несет информацию о нашем цвете глаз, волос, чертах лица, оттенке кожи, предрасположенности к некоторым заболеваниям. Зная, что за информация содержится в ДНК, можно определить, какие у человека есть генетические неполадки и когда они дадут о себе знать. Это касается не только наследственных заболеваний, но и новых для семьи болезней.
Непереносимость лекарств
У некоторых людей есть генетическая непереносимость некоторых лекарственных препаратов. Это может быть важно для определения склонности к аллергии на лекарства.
Осложнения при беременности и риск невынашивания
Уже сейчас гематологи назначают беременным и только планирующим беременность анализы, которые позволяют увидеть, есть ли отклонения в генах, которые мешают усвояемости некоторых важнейших для плода витаминов и макроэлементов, способности организма женщины нормально выносить беременность и наличие отклонений, которые могут привести к выкидышу или неприживаемости эмбриона.
Склонность к алкоголизму или наркомании
Да-да, ученые могут выявить гены, которые отвечают за синтез ферментов, способных расщеплять алкоголь и другие соединения. То есть по вашему ДНК можно определить, насколько ваш организм способен реагировать на вредные привычки.
Риски при высоких физических нагрузках
Такое исследование иногда делают профессиональные спортсмены. Также с помощью этого исследования можно понять, к каким видам спорта предрасположен человек.
Найти человека
Исследование ДНК-материала давно используется в криминалистике. Эксперты могут определить принадлежность разных материалов одному человеку. Например, сравнить следы биоматериала с анализами подозреваемого.
Кстати, один раз сделанный тест ДНК будет актуален всю жизнь, генетическая информация у человека никогда не меняется.
Комментарии
"Кстати, один раз сделанный тест ДНК будет актуален всю жизнь, генетическая информация у человека никогда не меняется."
Противники ГМО с этим в корне не согласны, да?