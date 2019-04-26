В апреле 2019 года в силу вступили изменения в Налоговый кодекс. Они коснулись транспортного, имущественного и земельного налогов как для физических лиц, так и для юридических. Что именно изменилось журналистам рассказали специалисты Управления федеральной налоговой службы по Алтайскому краю.
Изменения коснутся владельцев авто, которые были угнаны (кража).
"Начиная с 2018 года не облагается налогом транспорт, розыск которых прекращен, на период с месяца начала розыска этого транспортного средства до месяца его возврата владельцу. Это значит, что если розыск уже закончился, но транспортное средство владельцу так и не вернули, налогообложение этого ТС не возобновится", – сообщила заместитель начальника отдела налогообложения имущества алтайского УФНС Лариса Летягина.
Например, если машину угнали в апреле 2017 года, а вернули в марте 2019, то налог начислят за январь-март 2017 и март-декабрь 2019 года. В период между ними налог не платится.
В налоговой подчеркнули, что факты угона и возврата транспортного средства должны быть подтверждены документом, выдаваемым уполномоченным правоохранительным органом, где заведено дело об угоне (или осуществлен возврат транспортного средства).
В полиции уже сформировали перечень угнанных транспортных средств. На его основании налоговая установит льготу автоматически. Если в 2019 году владельцам таких авто будет начислен налог, то нужно обратиться в любую налоговую с заявлением и документами, подтверждающими факт угона.
Изменения коснутся многодетных семей, имеющих трех или более несовершеннолетних детей.
"Они имеют право на налоговый вычет в размере кадастровой стоимости шести соток в отношении одного земельного участка. То есть если участок 10 соток – налог рассчитывается только с четырех. Если участок всего 6 соток, то налог платить не придется", – пояснила Лариса Летягина.
В этом году льгота будет предоставлена при расчете земельного налога за 2018 год. В 2019 году налоговая установит льготы автоматически на основании данных Министерства соцзащиты Алтайского края. Если какой-то семьи не окажется в списках, то нужно будет обратиться в налоговую с заявлением и документами.
Появятся льготы для многодетных.
"Льгота уменьшает налог на имущество физических лиц на кадастровую стоимость 5 квадратных метров общей площади квартиры, комнаты или ее части и 7 квадратных метров общей площади жилого дома или его части в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Налоговый вычет предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома)", – пояснили в налоговой.
Но льгота действует только при расчете налога исходя из кадастровой стоимости, а на этот расчет Алтайский край перейдет только в 2020 году. Так что получить вычет многодетные семьи смогут только с 2021 года (за 2020 год).
Сразу отметим, что Алтайский край это изменение коснется только после 2020 года, когда будет проведена массовая переоценка кадастровой стоимости земельных участков.
"Если сумма налога, исчисленная в отношении земельного участка, превышает сумму налога, исчисленную в отношении этого земельного участка за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1, сумма налога подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в размере, равном исчисленной сумме налоге за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1, а также с учетом периода владения и наличия льготы, примененных к налоговому периоду, за который исчисляется сумма налога", – рассказали в налоговой.
Проще говоря, сумма налога вырастет максимум на 10%. Например, земельный участок по кадастровой стоимости стоил 100 тысяч рублей, при ставке налога 0,3% человек платил за участок 300 рублей. С 2018 года кадастровая стоимость выросла до 300 тысяч рублей, налог был бы уже 900 рублей. Но по новому изменению в законе, он составит всего 330 рублей, то есть прошлые 300 рублей плюс 10%.
Ограничение роста в 10% не распространяется на участки, предназначенные для жилищного строительства (в связи с несвоевременной застройкой которых за соответствующий налоговый период для расчета налога применены коэффициенты 2 или 4).
Раньше подать уведомление в налоговую о выбранном земельном участке, в отношении которого будет применяться налоговый вычет, нужно было до 1 ноября. Теперь до 31 декабря. До этого же времени продлен срок представления уведомления о выбранном объекте недвижимости, в отношении которого применяется налоговый вычет.
Новшество позволит реализовать выбор тем, у кого право на участок возникло в течение последних двух месяцев года.
Физлицо перестает платить налог на объект, который был снесен или уничтожен с 1 числа месяца, когда это произошло. Например, дом был снесен 10 мая, а платить налог не надо будет уже с 1 мая.
В налоговую нужно предоставить заявление и документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта.
"Для организаций снижается административная нагрузка в виде избыточной отчетности. "Так, начиная с налогового периода 2020 года для организаций отменили обязанность по представлению налоговых деклараций по транспортному налогу", – сообщила начальник отдела налогообложения имущества Елена Вахрушева.
С 1 января 2021 года налоговые органы будут направлять налогоплательщикам-организациям по месту нахождения принадлежащих им транспортных средств сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах налога. Сообщение составляется на основе документов и иной информации, имеющихся у налогового органа.
Если какие-то данные будут не верные, то налогоплательщику нужно будет предоставить скорректированные данные.
Также с 1 января 2020 года вводится заявительный порядок предоставления документов о налоговой льготе по транспортному налогу. Налогоплательщикам-организациям нужно будет самим подавать эту информацию.
Все то же и по земельному налогу. С 1 января 2021 года организации уже не будут обязаны представлять налоговые декларации, налоговая сама ее сформирует. И с 1 января 2020 года организации смогут сами направлять заявление о предоставлении налоговой льготы по земельному налогу.
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