Почему Анджелина Джоли написала завещание и чем она больна

25 апреля СМИ сообщили о том, что известная голливудская актриса написала завещание, оставив все свое состояние приемному сыну. Рассказываем, почему она лишила наследства остальных детей, и действительно ли Джоли серьезно больна.
Причин, побудивших 43-летнюю Анджелину Джоли написать завещание, может быть несколько. Во-первых, это состояние ее здоровья. Во-вторых – недавний официальный развод с Бредом Питтом.
Супруги так и не договорились об опеке над детьми и разделе имущества, но получили официальный "холостяцкий" статус. Юридически такую процедуру называют бифуркацией. После развода Джоли вернула себе старую фамилию, избавившись от приставки Питт. Эксперты говорили о том, что бывшие супруги торопились с разводом, чтобы начать новую жизнь с другими партнерами. Однако последние новости о здоровье Анджелины говорят о том, что вряд ли личная жизнь сейчас находится у нее в приоритете.
Как сообщили инсайдеры Radar Online, Анджелина Джоли действительно завещала все состояние своему самому старшему приемному сыну Мэддоксу.
"В разводе Мэддокс принял сторону своей матери, и теперь она сделала его главой своей киноимперии", – сообщает источник.
Кроме того, Мэддокс интересуется кино, он принимал участие в съемках драмы "Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи".
Мэддокс Джоли-Питт родился в августе 2001 года в Камбодже, при рождении носил имя Рет Вибол. Анджелина Джоли усыновила его после съемок в фильме "Лара Крофт: расхитительница гробниц" и участия в благотворительной миссии ООН. Мальчику тогда было 11 месяцев, его мать умерла при родах, а об отце ничего не было известно.
Друзья семьи говорят, что Мэддокс всегда был любимцем Джоли, хотя после него она усыновила еще двоих детей (Захару и Пакса) и родила троих собственных детей (Шайло, Нокса и Вивьен). А вот у Бреда Питта, который усыновил мальчика, отношения у Мэддоксом не ладились.
Инсайдеры сообщили, что Бред Питт был ошеломлен новостью о том, что его бывшая жена оставила все наследство приемному сыну, а их общих детей оставила без денег.
"Инсайдеры сказали, что удивительный жест привел в ярость бывшего мужа Энджи – Брэда Питта", – пишет Radar Online.
Комментарии
Какая некрасивая улыбка.