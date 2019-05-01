С 1 мая 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила, которые коснутся многих россиян. Подробнее о них – в подборке Amic.ru.
Дополнительные выплаты ветеранам
С 2019 года инвалиды и участники Великой Отечественной войны будут ежегодно получать денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. Получат выплату ветераны, проживающие не только в России, но и в Прибалтике (Латвия, Эстония, Литва). Начнутся выплаты вместе с майской пенсией. Происходить выплаты будут ежегодно.
Дорожные знаки станут меньше
С 1 мая в России начнет действовать новый стандарт на дорожные знаки. Согласно новому ГОСТу, разрешается снизить минимальный размер таблички с 60х60 см до 50х50 см, а в некоторых случаях и до 40х40 см.
Новый формат дорожных знаков добровольный и для применения необязательный. В основном новый формат будет применяться для центра городов и кварталов исторической застройки, чтобы помочь сохранить архитектурный облик города. Предполагается, что уменьшенные знаки будут также заметны на дорогах и при движении автомобиля 60 км/ч. Уменьшенные знаки уже показали себя в действии в ходе эксперимента, который сначала проводился с 2017 года в Москве, а позже распространился на Санкт-Петербург, Саратов, Владимир и Калининград. К слову, эксперимент не вызвал негодования московских водителей, многие даже не заметили перемен. Практически не повлияли новые знаки и на процент водительских ошибок.
Исключения на эскроу-счета
С мая 2019 года вступает в силу постановление, согласно которому надежных застройщиков освободят от необходимости использовать эскроу-счета. Исключение сделают для тех застройщиков, готовность домов у которых составляет не менее 30%, притом, что долевые договоры покрывают менее 10% от общего количества помещений в строящемся объекте. Если застройщик проводит комплексное освоение территории, то для нее порог готовности объектов будет снижен до 15%. Напомним, что с 1 июля 2019 года на использование эскроу-счетов должны будут перейти все застройщики.
"Миру" добавят пособий
С мая 2019 года вступает в силу еще одно постановление правительства, согласно которому пять видов пособий будут зачислять только на карту "Мир". Это пособие по временной нетрудоспособности (только в отношении граждан, подвергшихся воздействию радиации), пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Быстрая паллиативная помощь
С 1 мая сократится срок предоставления помощи гражданам, которые нуждаются в паллиативном медицинском обслуживании. Теперь предоставлять средства реабилитации (в том числе и предметы ежедневного использования: противопролежневые матрасы и подушки, абсорбирующее белье) нуждающемуся необходимо будет в течение семи дней. Раньше предоставить необходимое оборудование и препараты могли в течение 30 дней.
Курсы валют перейдут внутрь помещений
С 24 мая банки должны будут перенести табло с курсами валют внутрь помещений. Изменения не касаются публикации курсов валют в СМИ, интернете и в мобильных приложениях банков.
Банки, в свою очередь, будут устанавливать курсы с помощью специальной автоматизированной системы. Перед обменом кассир будет обязан уведомить клиента о действующем курсе и получить согласие на операцию.
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