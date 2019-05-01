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Выплаты ветеранам и мини-знаки: что изменится в жизни россиян с мая 2019 года

, ИА "Амител"
Уменьшенные дорожные знаки, быстрая паллиативная помощь, пособия на карту "Мир" – одни из главных нововведений мая
Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru


С 1 мая 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила, которые коснутся многих россиян. Подробнее о них – в подборке Amic.ru.

1

Дополнительные выплаты ветеранам

С 2019 года инвалиды и участники Великой Отечественной войны будут ежегодно получать денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. Получат выплату ветераны, проживающие не только в России, но и в Прибалтике (Латвия, Эстония, Литва). Начнутся выплаты вместе с майской пенсией. Происходить выплаты будут ежегодно.

2

Дорожные знаки станут меньше

С 1 мая в России начнет действовать новый стандарт на дорожные знаки. Согласно новому ГОСТу, разрешается снизить минимальный размер таблички с 60х60 см до 50х50 см, а в некоторых случаях и до 40х40 см.

Новый формат дорожных знаков добровольный и для применения необязательный. В основном новый формат будет применяться для центра городов и кварталов исторической застройки, чтобы помочь сохранить архитектурный облик города. Предполагается, что уменьшенные знаки будут также заметны на дорогах и при движении автомобиля 60 км/ч. Уменьшенные знаки уже показали себя в действии в ходе эксперимента, который сначала проводился с 2017 года в Москве, а позже распространился на Санкт-Петербург, Саратов, Владимир и Калининград. К слову, эксперимент не вызвал негодования московских водителей, многие даже не заметили перемен. Практически не повлияли новые знаки и на процент водительских ошибок.

3

Исключения на эскроу-счета

С мая 2019 года вступает в силу постановление, согласно которому надежных застройщиков освободят от необходимости использовать эскроу-счета. Исключение сделают для тех застройщиков, готовность домов у которых составляет не менее 30%, притом, что долевые договоры покрывают менее 10% от общего количества помещений в строящемся объекте. Если застройщик проводит комплексное освоение территории, то для нее порог готовности объектов будет снижен до 15%. Напомним, что с 1 июля 2019 года на использование эскроу-счетов должны будут перейти все застройщики.

4

"Миру" добавят пособий

С мая 2019 года вступает в силу еще одно постановление правительства, согласно которому пять видов пособий будут зачислять только на карту "Мир". Это пособие по временной нетрудоспособности (только в отношении граждан, подвергшихся воздействию радиации), пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

5

Быстрая паллиативная помощь

С 1 мая сократится срок предоставления помощи гражданам, которые нуждаются в паллиативном медицинском обслуживании. Теперь предоставлять средства реабилитации (в том числе и предметы ежедневного использования: противопролежневые матрасы и подушки, абсорбирующее белье) нуждающемуся необходимо будет в течение семи дней. Раньше предоставить необходимое оборудование и препараты могли в течение 30 дней.

6

Курсы валют перейдут внутрь помещений

С 24 мая банки должны будут перенести табло с курсами валют внутрь помещений. Изменения не касаются публикации курсов валют в СМИ, интернете и в мобильных приложениях банков.

Банки, в свою очередь, будут устанавливать курсы с помощью специальной автоматизированной системы. Перед обменом кассир будет обязан уведомить клиента о действующем курсе и получить согласие на операцию.

7

Коста-Рика без виз

С 25 мая россияне могут поехать на отдых в Коста-Рику без визы. Находиться в этой стране без визы можно будет не более 90 дней.
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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