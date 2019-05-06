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Подробности крушения самолета в Шереметьево: как это было и кто виноват

, ИА "Амител"
Рассказываем все, что известно о крушении самолета Москва – Мурманск на данный момент
Пожар в аэропорту Шереметьево/ Фото: кадр Пятый канал

Пожар в аэропорту Шереметьево/ Фото: кадр Пятый канал


41 человек, в том числе двое детей, погибли 5 мая в результате жесткой посадки самолета в аэропорту Шереметьево. Amic.ru восстановил хронику событий и собрал всю информацию, которая известна о ЧП на данный момент.

1
Откуда летел самолет и сколько человек было на борту?
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100-95 выполнял рейс SU1492 Москва – Мурманск. По данным Следственного комитета России, на борту вместе с членами экипажа находилось 78 человек. По последним данным, погиб 41 человек, включая двоих детей.
2
Почему самолет вернулся в аэропорт Шереметьево?
Самолет подал сигнал бедствия почти сразу после взлета. По данным источника "Интерфакса", у воздушного судна возникли серьезные технические проблемы, предположительно, из-за отказа механизации. Пилоты приняли решение заходить на посадку с полными баками топлива, так как кружить над Москвой с такими неисправностями было еще опаснее.
3
Сколько времени прошло с момента вылета до жесткой посадки?
По данным онлайн-табло международного аэропорта Шереметьево, Sukhoi Superjet 100-95, выполнявший рейс SU1492, вылетел в 18:02 по московскому времени. Он должен был провести в пути около двух часов и приземлиться в Мурманске в 20:35 по местному времени. Однако, по данным FlightRadar, самолет вернулся в аэропорт в 18:30. Таким образом, судно пробыло в воздухе всего 28 минут.
4
Как произошла посадка и почему самолет загорелся?

По данным "Интерфакса", при заходе на посадку в самолет ударила молния, пропала связь, поэтому пилоты действовали самостоятельно, без помощи диспетчеров. Как ранее сообщал Amic.ru, командир воздушного судна Денис Евдокимов рассказал, что связь действительно пропала после удара молнии, но ее удалось восстановить через аварийную частоту.

"Она была кратковременной и прерывистой. Диспетчеры нам оказали помощь, задавали курсы для вывода на полосу. Скорость была небольшая для посадки. Подходили к земле плавно, с уменьшением вертикальной скорости к моменту касания", – рассказал Денис Евдокимов.

Он не смог пояснить, почему именно самолет ударился о землю (судно находилось в режиме прямого управления).

Как рассказала "Известиям" сотрудница аэропорта, она видела, что лайнер сел не с первого раза: "Он опять взлетел, чтобы сбросить топливо и не загореться. Когда он вторично взлетал, его траектория пересеклась с самолетом авиакомпании "Северный ветер", поэтому Superjet "Аэрофлота" в воздух взмыл почти вертикально". Лайнер жестко приземлился, хвостовая часть была полностью разрушена, шасси пробило топливный отсек, начался пожар.

В 18:32 к самолету прибыли спасатели и медики. При нормативе эвакуации 90 секунд пассажиры покинули самолет за 55 секунд. Один из находившихся на борту – Дмитрий Хлебушкин – рассказал, что стюардессы вытаскивали пассажиров из отсеков, где из-за дыма ничего не было видно. 41 человека не удалось спасти. Есть информация, что многие погибли из-за отравления угарным газом, потому что пытались спасти ручную кладь. В Мурманской области из-за гибели пассажиров объявили траур.

5
Сколько человек выжило в авиакатастрофе?

В терминале аэропорта Шереметьево для пассажиров и их родных создали специальный штаб, в котором работали медики и психологи МЧС. "Аэрофлот" опубликовал список выживших:

  1. Аксенов Юрий Александрович
  2. Афанасьев Виктор Юрьевич
  3. Бабаев Кирилл Сергеевич
  4. Ветчинкин Сергей Александрович
  5. Гончаров Владимир Леонидович
  6. Гринберг Татьяна Леонидовна
  7. Гущина Галина Ивановна
  8. Деркунская Елена Петровна
  9. Евменьков Владимир Васильевич
  10. Егоров Петр Викторович
  11. Егорова Наталья Борисовна
  12. Зимницкий Дмитрий Валерьевич
  13. Киселев Василий Александрович
  14. Климов Евгений Александрович
  15. Ключникова Екатерина Владимировна
  16. Ковба Алексей Михайлович
  17. Марченков Александр Сергеевич
  18. Марченкова Юлия Игоревна
  19. Молчанов Олег Николаевич
  20. Молчанова Юлия Александровна
  21. Прищенко Валерий Дмитриевич
  22. Прищенко Денис Валерьевич
  23. Савченко Михаил Михайлович
  24. Ситникова Марина Владимировна
  25. Тихонова Людмила Николаевна
  26. Харинин Дмитрий Юрьевич
  27. Хлебушкин Дмитрий Вячеславович
  28. Цицилин Вадим Александрович

"Известия" сообщили, что один из выживших пассажиров – мэр города Североморска Мурманской области Владимир Евменьков.

Пять человек, по данным "Аэрофлота", были госпитализированы:

  1. Белик Татьяна Леонидовна
  2. Конник Марина Михайловна
  3. Кузнецов Сергей Владимирович
  4. Печников Василий Сергеевич
  5. Шилов Антон Валентинович

По данным "Известий", часть пострадавших находится в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России. Директор центра Амиран Ревишвили сообщил, что пациенты находятся в тяжелом состоянии, у них серьезные ожоги. Медик воздержался от прогнозов развития осложнений.

6
Как ЧП сказалось на работе аэропорта?
Пожар потушили в 18:48, аэропорт продолжил работу с одной взлетно-посадочной полосой. 20 самолетов направили на посадку в Нижний Новгород. По словам очевидцев, паники в аэропорту не было, некоторые пассажиры и вовсе не заметили, что произошло.
7
Кто расследует причины жесткой посадки самолета?

Расследованием причин жесткой посадки самолета занимаются несколько ведомств и комиссий. Так, СКР расследует уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", дело передано в центральный аппарат СКР, в Главное управление по расследованию особо важных дел.

Также создана госкомиссия по расследованию причин ЧП, ее возглавил министр транспорта Евгений Дитрих. Пилоты самолета выжили, их и других свидетелей происшествия, допрашивают следователи.

Ространснадзор проверит на соблюдение законодательства о безопасности полетов авиакомпанию "Аэрофлот", аэропорт Шереметьево и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации".

8
Какие есть версии произошедшего?

Источники в авиаотрасли называют возможные причины жесткой посадки самолета. Так, заслуженный пилот России, бывший летный директор "Внуковских авиалиний" Юрий Сытник считает, что удар молнии не мог привести к таким последствиям.

По его мнению, у самолета отказал или загорелся двигатель. "После отказа всей электроники пилоты не смогли посадить самолет: садились с большим весом и экипаж оказался не готов к такой ситуации", – сказал Юрий Сытник, пояснив, что у этого лайнера не предусмотрен аварийный сброс топлива.

Другой эксперт, который захотел остаться анонимным, сообщил, что у самолета отказали бортовые электросистемы, "сбой не дал полностью выпустить механизацию крыла". Именно поэтому самолет подскочил и дважды ударился о взлетно-посадочную полосу. Летчик-испытатель Олег Смирнов считает реальной версию об отказе электроники из-за удара молнии, это могло привести к вынужденной посадке с полными баками (в штатной ситуации инструкция запрещает это делать).

Читайте также в сюжете: Трагедия в Шереметьево
Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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