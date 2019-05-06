Как произошла посадка и почему самолет загорелся?

По данным "Интерфакса", при заходе на посадку в самолет ударила молния, пропала связь, поэтому пилоты действовали самостоятельно, без помощи диспетчеров. Как ранее сообщал Amic.ru, командир воздушного судна Денис Евдокимов рассказал, что связь действительно пропала после удара молнии, но ее удалось восстановить через аварийную частоту.

"Она была кратковременной и прерывистой. Диспетчеры нам оказали помощь, задавали курсы для вывода на полосу. Скорость была небольшая для посадки. Подходили к земле плавно, с уменьшением вертикальной скорости к моменту касания", – рассказал Денис Евдокимов.

Он не смог пояснить, почему именно самолет ударился о землю (судно находилось в режиме прямого управления).

Как рассказала "Известиям" сотрудница аэропорта, она видела, что лайнер сел не с первого раза: "Он опять взлетел, чтобы сбросить топливо и не загореться. Когда он вторично взлетал, его траектория пересеклась с самолетом авиакомпании "Северный ветер", поэтому Superjet "Аэрофлота" в воздух взмыл почти вертикально". Лайнер жестко приземлился, хвостовая часть была полностью разрушена, шасси пробило топливный отсек, начался пожар.

В 18:32 к самолету прибыли спасатели и медики. При нормативе эвакуации 90 секунд пассажиры покинули самолет за 55 секунд. Один из находившихся на борту – Дмитрий Хлебушкин – рассказал, что стюардессы вытаскивали пассажиров из отсеков, где из-за дыма ничего не было видно. 41 человека не удалось спасти. Есть информация, что многие погибли из-за отравления угарным газом, потому что пытались спасти ручную кладь. В Мурманской области из-за гибели пассажиров объявили траур.