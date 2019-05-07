12 июня в стране будет праздноваться День России. Один из самых молодых праздников страны подарит россиянам дополнительный выходной. Рассказываем, как мы будем отдыхать в этот праздник.
В 2019 году 12 июня выпадает на среду. В этот день россиян ждет официальный выходной.
Итак, на День России жители страны будут отдыхать следующим образом:
- 11 июня, вторник – сокращенный рабочий день;
- 12 июня, среда – День России, выходной день;
- 13 июня, четверг – рабочий день.
Согласно производственному календарю, в июне 2019 года 19 рабочих и 11 выходных дней.
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