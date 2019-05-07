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Как отдыхаем на 9 Мая и когда выходить на работу

, ИА "Амител"
Рассказываем, сколько выходных будет на День Победы

13 выходных дней появилось в мае 2019 года благодаря майским праздникам. Отгуляв 5 праздничных выходных в честь Первомая, многие интересуются, сколько дней будем отдыхать на 9 Мая.

Согласно постановлению правительства о переносе выходных дней в 2019 году, в День Победы у россиян тоже будут длинные выходные, правда, на день меньше, чем на Первомай.

После короткой трехдневной недели с 6 по 8 мая последуют четыре выходных дня с 9 по 12 мая. 8 мая – предпраздничный день, сокращенный на час, на работу выходим в понедельник, 13 мая.

Отметим, что дополнительный выходной в череде майских уикендов появился благодаря переносу на 10 мая праздничного 23 февраля, который выпал на субботу.

Ранее Amic.ru писал, где предпочитают проводить майские праздники жители Алтайского края.

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Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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