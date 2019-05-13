Как в России по-новому будут выплачивать детские пособия

В мае 2019 года в России изменился порядок выплаты детских пособий. О том, какие именно изменения появились в федеральном законодательстве, – в материале Amic.ru.
Раньше оформлять детские пособия можно было только по месту прописки. Но так как миграция населения внутри страны довольно распространена, депутаты решили сделать послабления и разрешить оформление пособий на первого и второго ребенка в любом городе, а не только в том, где зарегистрированы родители. Сейчас для оформления документов не потребуется даже временная прописка.
В новой редакции закона внесены следующие изменения: в статье 2 формулировки "по месту жительства", "об изменении места жительства" дополнили словами "(пребывания) или фактического проживания", кроме того, появилась статья 6, в которой говорится о том, что информация о назначении и об осуществлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
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