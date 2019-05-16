В Екатеринбурге третий день продолжается стихийная акция протеста против строительства храма святой Екатерины на месте сквера у театра драмы. Полиция уже задержала несколько десятков человек. О том, что происходит в Екатеринбурге, почему жители города выступают против строительства храма в сквере, и как к этому относятся власти – в материале Amic.ru.
В сквере у театра драмы планируют построить храм святой Екатерины, разрушенный в 1930 году при советской власти. Екатерина является небесной покровительницей города, и к 300-летию Екатеринбурга появилась идея восстановить храм в честь ее имени. Планы по восстановлению храма обсуждают в городе с 2010 года, однако все предложенные варианты его размещения вызывают широкий общественный резонанс.
Сначала храм предложили построить на площади Труда, которая прежде называлась Церковной, Соборной и Екатерининской. На этом месте сейчас находится фонтан "Каменный цветок", построенный в 60-х годах по проекту архитектора Петра Деминцева. Общественность не согласилась с местом строительства. В 2016 году церковь предлагали построить на насыпном острове в акватории городского пляжа, но и эта идея не нашла поддержки у населения и архитекторов. Как сообщает портал 66.ru, из-за протестов по решению губернатора Свердловской области место строительства в итоге перенесли в сквер возле набережной у театра драмы.
Согласно рендерам проекта, пятинефный и пятипасадный храм в традициях древнерусского зодчества будет высотой 75 метров. Внешне он похож на Успенский собор во Владимире. Снаружи храм планируют отделать владимирским известняком и украсить резьбой, внутри – мозаикой. Венчать его будут медные позолоченные купола. Как рассказал порталу 66.ru директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, храм рассчитан на 2,5 тысячи молящихся.
Территорию вокруг храма планировали благоустроить. Проект затрагивает не только парк и Октябрьскую площадь, но и прогулочную зону между драмтеатром и Ельцин-центром, а также городскую набережную, которую не реконструировали с момента ее постройки.
63 дерева, которые попадают в зону застройки, планируют пересадить, 40 – снести. Взамен собираются посадить 100 новых деревьев. Также в парке планировали создать площадку для воркаута, скейт-парк и детскую площадку.
В ноябре 2018 года сообщество "Парки и скверы Екатеринбурга" провело анкетирование 1100 человек (преимущественно людей с высшим образованием и студентов), большинство опрошенных (97%) высказались против вырубки сквера у театра драмы.
Защитники сквера говорили о том, что в Екатеринбурге осталось мало скверов и их необходимо защищать от застройки. Также люди говорили о том, что в городе достаточно храмов (40,6% респондентов назвали себя христианами). Также среди распространенных аргументов против строительства в сквере были такие ответы: "храм не впишется в архитектурный комплекс", будет обслуживать интересы "лишь определенной прослойки людей" и "стоять пустым 99,9% времени".
Горожане выступали против строительства храма в сквере еще осенью 2018 года. Как сообщает портал tagilcity.ru, когда городские и региональные власти одобрили идею строительства храма в сквере возле театра драмы, горожане подали на мэрию в суд, стали проводить в городе митинги и протестные флешмобы.
13 мая, когда на стройплощадке начали возводить забор, противостояние вылилось в стихийную акцию протеста с задержаниями. В первый вечер в сквер пришло около 2,5 тысячи человек. Протестующие снесли ограждение, тогда помощь охране оказали спортсмены из клуба единоборств Русской медной компании (учредитель РМК является спонсором Фонда святой Екатерины). В результате стычки были задержаны три человека.
14 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил провести переговоры между противоборствующими сторонами и пригласил в администрацию по пять человек с каждой стороны. Встреча длилась 2,5 часа без участия журналистов, компромисса найти не удалось.
По мнению властей, решение о строительстве храма законно (были соблюдены все необходимые процедуры), а действия протестантов – нет. Горожан призвали к мирному решению проблемы, но люди снова вышли в сквер. На этот раз их ждала полиция и ОМОН. Собравшиеся скандировали "Это наш город" и "Мы здесь власть!". Портал 66.ru сообщает, что в сквере были распылены перцовые баллончики, протестующие кидали яйца в охранников. По данным Министерства общественной безопасности Свердловской области, во время акции были задержаны 26 человек. Три человека оказались в больнице, одного из них госпитализировали с переломом ребер. На 29 человек составили административные протоколы, большинство из них – за мелкое хулиганство. Санкции статьи предполагают штраф или арест на срок до 15 суток.
Утром 15 мая на месте строительства начали возводить капитальный забор, в первую очередь там, где он был разрушен накануне. К вечеру в сквере снова собрались горожане. По оценкам Znak.com, их было больше, чем в первые дни, – от 3 до 5 тысяч человек.
Акция началась мирно: к горожанам вышли священники, в том числе протоиерей Максим Миняйло. С начала акции и до полуночи он разговаривал с протестующими и объяснял им, почему здесь нужно построить храм. К нему выстраивались очереди.
Происходящее сравнивали с рок-фестивалем. Тут и там звучала музыка, протестующие заказывали пиццу и напитки. Полиция и ОМОН все это время охраняли забор, который продолжали возводить на месте строительства.
В 23:00 часа кто-то кинул бутылку в забор, в одной части сквера начались столкновения, в то время как в другой люди продолжали мирно сидеть на газоне. ОМОН стал продвигаться, чтобы вытеснить протестующих из сквера. Было задержано около 60 человек.
Некоторые известные уроженцы Екатеринбурга поддержали протестующих.
Так, певица Монеточка написала в instagram.com:
"Я всегда знала, что в моем городе живут самые ответственные люди, которые знают, чего они хотят, ценят то, что им дорого и борются за это. Это качества, которые в нас воспитывают через детские сказки, рассказы о храбрых героях и патриотические фильмы... Но которые так редко встречаются в настоящей взрослой жизни. Это уже не первый раз, когда жители Екатеринбурга своим примером показывают, что они осознают право выбора судьбы для своего города и стремятся его реализовывать в любых обстоятельствах. И я мечтаю, что наступит тот день, когда в нашей стране это не будет никого удивлять".
Музыкант, композитор Кирилл Нечаев тоже поддержал протестующих:
Ребята, я много лет прожил в Екатеринбурге и я очень его люблю, как и многие другие его жители. В городе большие проблемы с сохранением исторического облика, и на многие места, которые ценят горожане, неоднократно покушаются строители с новыми объектами. Как это было с многострадальным храмом на воде, так и сейчас, против воли многих горожан пытаются построить храм и разрушить сквер. Я сам верующий человек, православный, но не так должны строиться храмы!!! Не так, чтоб людям во вред! Это же противоречит здравому смыслу. В городе огромное количество пустырей, которые можно облагородить и дать им новую жизнь, но зачем разрушать любимые места? Я надеюсь, что нас услышат!!! P.S Все, кто неравнодушен, кто мирно отстаивает свои права, свой любимый город! Я с вами🙏 Вы можете подписать официальную петицию на сайте РОИ. Ссылка у меня в Сторис👆 Конституция: "Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ." #скверубыть #екатеринбург #демократия #мызасквер #мир #мызамир
Кремль одобрил действия властей Екатеринбурга в связи с протестом против строительства храма, сообщает “Ъ FM”.
"Местные власти весьма корректно ведут разговор и с населением, и со строителями. Мы также знаем, что местные власти предлагали альтернативные площадки для организации скверов, для организации отдыха и досуга граждан и жителей этого района. В этом плане мы констатируем, что местные пытаются разобраться, с другой стороны, по всей видимости, эту работу нужно продолжить", – прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он назвал недопустимым нарушение закона и сообщил, что "необходима работа правоохранительных органов".
Комментарии
Л .Гозман
1. У нас нет государства. Структура, которая хотя бы на время передает (продает) монополию на насилие разнообразным мафиям и «спортсменам», государством не является, а является одной из мафий.
2. Союз силовиков, РПЦ и криминала, сформировавшийся уже довольно давно, впервые выступил столь открыто и нагло.
3. РПЦ не только не является Церковью, но и не имеет никакого отношения к христианству. В России есть православные христиане, но нет соразмерной по масштабам Православной Церкви. Может быть, теперь появится.
4. У нас нет Патриарха. Человек по фамилии Гундяев, не приехавший в Екатеринбург, Патриархом считаться не может.
5. Степень тупости и неадекватности власти оказалась даже выше привычного уже уровня. У них нет даже инстинкта самосохранения.
6. Подлость официальных СМИ, также, превысила тот уровень, к которому мы все привыкли.
7. Гражданская война возможна.
8. Гражданское общество еще раз заявило о своей растущей силе. Все происходящее сейчас – повод не только для возмущения, но и для оптимизма.
Если бы я был верующим, я бы молился за тех, кто защищает сейчас в Екатеринбурге не сквер — всех нас, всю страну. Спасибо вам. Берегите себя и, пожалуйста, не сдавайтесь.
Гозман тот еще ... нехороший человек
В опубликованной 4 мая 2019 года на сайте «Новой газеты» статье частично поставил СССР во Второй мировой войне на сторону фашистского блока. По мнению Гозмана, «.. война шла и за свободу, за торжество тех принципов, которые формулировались и в Евангелии, и в Великой хартии вольностей, и в Декларации независимости. И против тех, кто хотел заставить все человечество ходить строем. И здесь наша страна была по другую сторону»
Ну если само существо под кличкой монеточка сказало...Прекратите выдавать пару тысяч человек, большинство из которых пришло ради хайпа, за "народ". и передёргивать факты, опираясь на сомнительные опросы и ссылки на особо " уважаемых" неграмотных безголосых матерщинных певичек. Вы бы ещё опрос по поводу открытия стриптиз-клуба провели в интернате престарелых. А оплаченный консульством США майдан вам провести не дадут, тут вам не Янукович.
Вместо сквера ещё одна церковь. Вместо науки ещё один поп с кадилом. Вместо социальной политики и борьбы с бедностью ,Вова сказочный со сверхтяжёлыми ракетами и самолётами
Искренне желаю отстоять сквер.
что-то Гозман не остановил строительство Ельцин - центра.
и не призывал никого бороться с этим (тем более не сдаваться, как он выразился)
хотя желающих противиться этому было бы значительно больше
Пускай пропаганду в церкви ведут, а то им государство еще и телевидение дало за наши налоги.
Сквер не отстоять - денег нет но вы держитесь не про этот случай....
"....Мы также знаем, что местные власти предлагали альтернативные площадки для организации скверов, для организации отдыха и досуга граждан и жителей этого района...."
Ну круто, чО..
А чего альтернативных мест для стойки храмов не предлагают????
А почему церковь строить надо именно там, где придется что-то разрушать? Слабо построить там, где пустырь и нет ничего? Облагородить территорию, разбить вокруг сквер...
Если кто не обратил внимание, то ищите видео "Кто не скачет, тот за храм" - протесты в Екатеринбурге
Ничего не напоминает? Кто и против кого вышел в Екатеринбурге. Задумайтесь
"майдан" близко
а у нас вместо планетария будет церква. и...тишина....и только мёртвые с косами стоят....
16.05.2019 15:02
- гость -
походу майданом уже не обойдётся, какбы уже армагедон не случился всё к нему походу идёт
А что мало по стране заброшенных церквей, которые можно восстанавливать? Но нет, в глубинке не тот доход, как в центре крупного города. Так что не про веру и духовность эта история, а про серебролюбие и корысть со стороны ЗАО РПЦ .
Барнаульцы помнят как происходят слушания, когда в зал запускают нужных людей, а потом всё законно . Гнать долгогривых .
Знакомые из Ебурга говорят, что там храмом не ограничатся, мол храм - это предлог снести сквер. ЖК там хотят забубенить.
дедушка скоро совсем в маразм впадет, все парки и скверы повырубает
л.гозман смотрит в самую суть,в самую точку проблемы
Желаю ОМОНу выдержки, ибо удержаться от втаптывания в грунт этого дерьма с их "слава героям" и "кто не скачет" очень сложно.
Давайте реальную статистику деятельности РПЦ! Сколько построено новых, сколько вернули старых зданий количество. Давайте рассмотрим деятельность по всей стране, по годам начиная от начала правления патриарха Кирилла. И результаты конечно же деятельности РПЦ (количество верующих прибавилось ли? отношение к церкви улучшилось ли? количество счастливых увеличилось ли? аборты уменьшились? разводы уменьшились?) я даже не знаю критерии по которым мы можем проверить их деятельность!!! Подскажите пожалуйста! Какие улучшения ждут россиян при увеличении церквей?! То что планетарий забирают единственный я понимаю, мы теряем науку, но что мы получаем взамен?
16.05.2019 15:40
технарь
там так-то и "титушки" вполне себе обозначены. В общем, весь набор.
А помните что говорил про Януковича?
технарик, повар следит за вами, побольше трэша!
Простите за бестактный вопрос, а восколько лет выходят на пенсию сотрудники церкви?
предлагаю альтернативный вариант: снести Ельцин центр на его месте построить храм - голосуем?
Ну планетарий-то "заберут",когда для него построят новое здание.А так-то,да...В нашем городе,например, уже достаточно церквей.
16.05.2019 15:47
- гость -
В замен мы ничего не получаем, получает государство - покорных людей, которыми легко управлять и получает РПЦ - прибыль и власть!
Пока в стране идут битвы "за храм" или "за сквер", китайцы осваивают космос по полной программе.
Вам не кажется, что наша страна втянута совсем не в тот спор?
Зачем делиться людям на поклонников храма или сквера? Точнее, кто делит людей? Кто научил кричать часть молодежи "кто не скачет"? Кто одел спортивные костюмы на другую часть молодежи?
Кто сказал что построит новый планетарий? При Колганове разрабатывался проект Планетария но его заморозили, пол месяца назад или с месяц наши порешали что Планетарий переедет в кинотеатр Родина на том и успокоились. В Красноярске мэр не дал сквер под церковь в свете последних событий, или у нас в Барнауле тоже что то сдвинулось?
Лживый лёня, который был у власти , когда растаскивали богатства народные и рушилась страна, еще не стыдится других критиковать.
16:18
Кто? Обама? Трамп?
16.05.2019 16:24
- гость -
кроме обамы и трампа нет больше вариантов?
Не тяни Петрович! не Голубков же Леня?
За следующие три года в Барнауле и место найдут и отстроят для него современное здание.Обсуждаются три варианта.Вряд ли церковники успеют застолбить эти участки ))
кто-то насчитал около двадцати строений РПЦ в радиусе 6 км. от этого парка...
а нас кстати тоже скоро ждёт церковь на месте сквера : поните гундяй приезжал камень какойто закладной освятил в солнечном ветре там где аллея ветеранов она походу там тоже мешать будет
Сквер - общественная территория, используемая и верующими и атеистами, православными и католиками, и изменение ее статуса возможно только после общегородского референдума. Вопрос прокурору: проводился установленным порядком референдум? Были жители заблаговременно оповещены о проекте перестройки сквера? Предоставление площадки застройщику возможно только после проведения тендера среди застройщиков. Были ли заявки, например, на строительство мечети или католического храма? Иначе любая застройка незаконна. Вопрос прокурору: проводился тендер? После принятия решения о застройке столь значимой для жителей территории должен был быть проведен конкурс проектов застройки. Вопрос прокурору: проводился конкурс или рассматривался единственный проект?
В России история - это не наука, а какое-то никчемное словоблудие для ботанов и не более. РПЦшникам уже один раз храмы покрошили, но задумываться отчего так случилось им неохота. Типа они за то отмолились и теперь им Бог дает? А ничего, что они сейчас хотят снести творение Божье - кусочек живой природы и вместо этого воткнуть свою мертвую поделку. Лучшие сковордки ада будут ихние.
16.05.2019 16:34
- гость -
Кто строил "Ельцин-центр"? Кто этот центр финансирует и покровительствует? Кто учит молодежь скакать?
Кто строил бойцовские клубы, откуда пришли крепкие ребята? Кто этих ребят позвал?
Найдите ответы на эти вопросы.
чё за сайт?! картинку не вставляет...
Вот возле парка " Солнечный ветер" возможно планетарий и построят.Там место высокое,смога мало,хорошо смотреть на небушко из телескопа.Пусть и церковники поодаль строятся,бог с ними.
А почему никто не говорит о том что храм измачально был отстроен на месте сквера.Когда рушили храм кто отстаивал его историческую ценность?Кто считался с мнением тех для кого этот храм был дорог?Значит ваши деревья дороги для вас а для тех для кого этот храм был дорог всем наплевать.Идиоты.Толпа безмозглых баранов
Я за строительство храма.
Где храм стоял там и надо его отстроить.
Попы меру отбашляли
Арнольд,ты действительно думаешь,что в попы идут чтобы деньгу большую зашибить?Как всё-таки у многих запущено...
16.05.2019 15:40
технарь
Зря ты на омоновцев надеешься, тролль пригожинский, ой зря... Все уже видели, что их ожидает, когда эти вытираны "боевых действий" (как они сами назвали события на Болотной, где они избивали людей дубинками и утаскивали их в автозаки) разместили слезливое видео на ютубе, что родное государство их пинком под зад вышвырнуло из предоставленного ранее жилья. Так что усердствовать менты теперь особо не будут. А если жареным запахнет, так первыми оттуда разбегутся.
16.05.2019 18:17
Анна Хубецова
Безмозглая овца это ты, оскорбляешь людей, которые не побоялись выразить открыто свое мнение.Во -первых, тех, кому тот храм был дорог, как ты говоришь, уже давно на свете нет, а во-вторых, ничего, что после 1991 года вместо снесенных в годы сов.власти храмов множество новых понастроили, причем в тех местах, где их до революции не было!?
Анна вы больны. Он там не стоял.
Я Анну поддерживаю.А кто громче всех бьёт копытцами-тех в загон.
16.05.2019 19:27
- гость -
у вас значит тоже ПГМ
16.05.2019 19:27
- гость -
Сами всю жизнь привыкли в стойле с ярмом на шее жить, и других туда же хотите загнать?
Наше страна из светского государства превращается в лакейско-церковное! Церковь = в оккупантов!
16.05.2019 18:17
Анна Хубецова
Если вы хотите им пользоваться, то верните здания, особняки Екатеринбурга наследникам тех, у кого они были отняты в 1917-1918, а потом уже начинайте вспоминать где у вас и что стояло..." ("Епископ Карельской Евангелической Лютеранской церкви Игорь Князев:...)