Ребята, я много лет прожил в Екатеринбурге и я очень его люблю, как и многие другие его жители. В городе большие проблемы с сохранением исторического облика, и на многие места, которые ценят горожане, неоднократно покушаются строители с новыми объектами. Как это было с многострадальным храмом на воде, так и сейчас, против воли многих горожан пытаются построить храм и разрушить сквер. Я сам верующий человек, православный, но не так должны строиться храмы!!! Не так, чтоб людям во вред! Это же противоречит здравому смыслу. В городе огромное количество пустырей, которые можно облагородить и дать им новую жизнь, но зачем разрушать любимые места? Я надеюсь, что нас услышат!!! P.S Все, кто неравнодушен, кто мирно отстаивает свои права, свой любимый город! Я с вами🙏 Вы можете подписать официальную петицию на сайте РОИ. Ссылка у меня в Сторис👆 Конституция: "Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ." #скверубыть #екатеринбург #демократия #мызасквер #мир #мызамир

