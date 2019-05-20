18 мая завершился один из главных вокальных конкурсов мира – Евровидение. Россию на нем, как и три года назад, представлял Сергей Лазарев. Каких результатов добился Сергей в 2019 году, и какие скандалы обсуждают в сети на этот раз – в материале Amic.ru.
64-й Международный песенный конкурс в 2019 году проходил в Тель-Авиве (Израиль). В финале выступили представители 26 стран: Мальты, Албании, Чехии, Германии, России, Дании, Сан-Марино, Северной Македонии, Швеции, Словении, Кипра, Нидерландов, Греции, Израиля, Норвегии, Великобритании, Исландии, Эстонии, Белоруссии, Азербайджана, Франции, Италии, Сербии, Швейцарии, Австралии и Испании. Россию, как и в 2016 году, представлял Сергей Лазарев. Участники выступали в этом порядке, Сергей Лазарев вышел на сцену пятым.
Победителя выбирали путем суммирования оценок от профессионального жюри и зрителей. Главное правило Евровидения – голосовать за свою страну нельзя.
В России финал транслировали в 22:00 (мск) на телеканале "Россия", также трансляцию можно было посмотреть на сайте конкурса.
По итогам голосования профессионального жюри на первом месте оказался Джон Лундвик из Швеции, на втором – Тамара Тодевска из Северной Македонии, на третьем – Дункан Лоуренс из Нидерландов. Представителю России дали лишь девятое место.
После голосования зрителей расстановка изменилась. Победителем был признан певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, второе место досталось итальянскому артисту Мамуду, третье – Сергею Лазареву. Отставание оказалось достаточно весомым: лидер набрал 492 балла, а Сергей Лазарев – лишь 369 баллов.
Максимальную оценку в 12 баллов Лазарев получил от телезрителей из Эстонии, а жюри этой страны отдали ему 7 баллов, пишет ee.sputniknews.ru.
Сергей Лазарев в целом остался доволен своим выступлением, но отметил некую "предвзятость к стране", которая помешала ему показать лучший результат.
"Для меня очень важно было выступить хорошо. Так, чтобы это было достойно, показать себя с другой стороны. Я все эти задачи выполнил. Конечно же, я хотел показать результат не ниже третьего места. Ехал с большим риском, понимал, что возвращающихся артистов не очень в последнее время жалуют. Я доволен, счастлив, что результат не понизил, удержал. Стабильность – признак профессионализма, как сказал Филипп Киркоров. Россию не подвел, так что все хорошо", – цитирует артиста официальный сайт Евровидения.
Портал spletnik.ru приводит более смелое высказывание Сергея Лазарева:
"Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию... Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране..."
Сергей Лазарев сказал, что больше не планирует участвовать в конкурсе, но готов приехать на Евровидение в качестве гостя.
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