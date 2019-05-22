Никола Вешний: как по народным приметам предсказывали урожай

22 мая по народному календарю – Никола Вешний (травный, теплый). Праздник также называют Николиным днем. Приметы этого дня подсказывают, каким будет урожай в текущем году. Рассказываем, что за праздник Никола Вешний, какие традиции и народные приметы связаны с этим днем, и что нельзя делать в Николин день.
Никола Вешний – народный славянский праздник, который также отмечают румыны и молдаване. Его празднуют 22 мая и называют еще Николиным днем, Никола весенний, Никола травный, Никола теплый.
Народный праздник тесно переплетен с христианскими традициями. В православии этот день связан с перенесением мощей святителя Николая Чудотворца.
Николай Чудотворец жил в III веке в Греции, был очень религиозным, после смерти родителей раздал их имущество нуждающимся. Сам он был погребен в ликийском городе Миры. Через семь веков во время нападения на город мусульман мощи Николая Угодника спасли от поругания и перевезли в Италию. В 1087 году была построена церковь во имя святителя Николая, в которую и поместили мощи Николая Чудотворца.
Лингвист, переводчик, семиотик и антрополог, академик РАН Вячеслав Иванов и советский лингвист, филолог, действительный член АН СССР считали, что Николай Угодник стал своеобразным "наследником" языческого Бога Велеса, которого славяне называли "скотьим богом", покровителем земледелия и домашних животных.
В народе Николай Чудотворец стал покровителем сельского хозяйства. Считалось, что он может уберечь скот и обеспечить хороший приплод у домашних животных, а по приметам, связанным с этим днем, угадывали, каким будет урожай.
Так как Николай Чудотворец считался покровителем лошадей, 9 мая (по новому стилю 22 мая) славяне устраивали "конский праздник". Лошадники заказывали молебны, прося Николу защитить скот от диких зверей. Лошадей в этот день впервые выгоняли в ночь.
22 мая в некоторых местах устраивали "никольщины" – собрания мужчин, на которых чествовали погонщиков и пастухов. Их было принято проводить в поле или у погоста. После заката к мужчинам присоединялись девушки, вместе они водили хороводы с песнями и плясками.
В Приангарье к Николе вешнему варили пиво и проводили обряд закликания весны (просили, чтобы Иртыш освободился ото льда). Пиво на Николу вешнего варили и в районах, граничащих с Белоруссией. Праздник длился четыре дня – с 9 по 12 мая (по старому стилю). В этот период было принято говорить о хозяйстве, петь песни с пожеланиями супругам счастливой жизни и детей. В последний день проводили массовые гулянья под открытым небом.
Восточные и южные славяне в Николин день устраивали крестные ходы и молебны, во время которых просили дождя. После этого можно было искупаться или облиться водой. На Украине верили, что до Николы Вешнего купаться запрещено, а в этот праздник вода освящается.
Лошадники устраивали охранительные ритуалы, символизирующие установление преграды между лошадью и волком. Они вонзали нож в стол или в порог, а также накрывали камень горшком, приговаривая: "Моя коровка, моя кормилица надворная, сиди под горшком от волка, а ты, волк, гложи свои бока".
Также были распространены "хождения в жито" – ритуальный осмотр посевов. Считалось, что в этот день сам Никола обходит поля и помогает житу расти.
С "хождением в жито" связана одна из ключевых примет этого дня: если во время обхода полей пошел дождь – будет хороший урожай. Принято было приговаривать: "Батюшка Никола! Давай дождя большого! На нашу рожь, на бабий лен, поливай ведром!"
Другие приметы и поговорки, связанные с этим днем:
- До Николы крепись, хоть разопнись, а с Николы живи – не тужи.
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Попроси Николу, а он Спасу скажет.
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Каков день на Николу Вешнего, таков и на Николу зимнего.
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Пришла наша Никола, не видала я никова, пришел и Дух, я увижу сразу двух.
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