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Никола Вешний: как по народным приметам предсказывали урожай

, ИА "Амител"
Рассказываем о народном празднике, который отмечают 22 мая
Фото: eventsinrussia.com

Фото: eventsinrussia.com


22 мая по народному календарю – Никола Вешний (травный, теплый). Праздник также называют Николиным днем. Приметы этого дня подсказывают, каким будет урожай в текущем году. Рассказываем, что за праздник Никола Вешний, какие традиции и народные приметы связаны с этим днем, и что нельзя делать в Николин день.

1
Что за праздник Никола Вешний?

Никола Вешний – народный славянский праздник, который также отмечают румыны и молдаване. Его празднуют 22 мая и называют еще Николиным днем, Никола весенний, Никола травный, Никола теплый.

Народный праздник тесно переплетен с христианскими традициями. В православии этот день связан с перенесением мощей святителя Николая Чудотворца.

Николай Чудотворец жил в III веке в Греции, был очень религиозным, после смерти родителей раздал их имущество нуждающимся. Сам он был погребен в ликийском городе Миры. Через семь веков во время нападения на город мусульман мощи Николая Угодника спасли от поругания и перевезли в Италию. В 1087 году была построена церковь во имя святителя Николая, в которую и поместили мощи Николая Чудотворца.

2
Как Николай Чудотворец связан с сельским хозяйством?

Лингвист, переводчик, семиотик и антрополог, академик РАН Вячеслав Иванов и советский лингвист, филолог, действительный член АН СССР считали, что Николай Угодник стал своеобразным "наследником" языческого Бога Велеса, которого славяне называли "скотьим богом", покровителем земледелия и домашних животных.

В народе Николай Чудотворец стал покровителем сельского хозяйства. Считалось, что он может уберечь скот и обеспечить хороший приплод у домашних животных, а по приметам, связанным с этим днем, угадывали, каким будет урожай.

3
Как отмечали праздник Никола Вешний?

Так как Николай Чудотворец считался покровителем лошадей, 9 мая (по новому стилю 22 мая) славяне устраивали "конский праздник". Лошадники заказывали молебны, прося Николу защитить скот от диких зверей. Лошадей в этот день впервые выгоняли в ночь.

22 мая в некоторых местах устраивали "никольщины" – собрания мужчин, на которых чествовали погонщиков и пастухов. Их было принято проводить в поле или у погоста. После заката к мужчинам присоединялись девушки, вместе они водили хороводы с песнями и плясками.

В Приангарье к Николе вешнему варили пиво и проводили обряд закликания весны (просили, чтобы Иртыш освободился ото льда). Пиво на Николу вешнего варили и в районах, граничащих с Белоруссией. Праздник длился четыре дня – с 9 по 12 мая (по старому стилю). В этот период было принято говорить о хозяйстве, петь песни с пожеланиями супругам счастливой жизни и детей. В последний день проводили массовые гулянья под открытым небом.

Восточные и южные славяне в Николин день устраивали крестные ходы и молебны, во время которых просили дождя. После этого можно было искупаться или облиться водой. На Украине верили, что до Николы Вешнего купаться запрещено, а в этот праздник вода освящается.

Лошадники устраивали охранительные ритуалы, символизирующие установление преграды между лошадью и волком. Они вонзали нож в стол или в порог, а также накрывали камень горшком, приговаривая: "Моя коровка, моя кормилица надворная, сиди под горшком от волка, а ты, волк, гложи свои бока".

Также были распространены "хождения в жито" – ритуальный осмотр посевов. Считалось, что в этот день сам Никола обходит поля и помогает житу расти.

4
Какие приметы есть на Николу Вешнего?

С "хождением в жито" связана одна из ключевых примет этого дня: если во время обхода полей пошел дождь – будет хороший урожай. Принято было приговаривать: "Батюшка Никола! Давай дождя большого! На нашу рожь, на бабий лен, поливай ведром!"

Другие приметы и поговорки, связанные с этим днем:

  • До Николы крепись, хоть разопнись, а с Николы живи – не тужи.

  • Попроси Николу, а он Спасу скажет.

  • Каков день на Николу Вешнего, таков и на Николу зимнего.

  • Пришла наша Никола, не видала я никова, пришел и Дух, я увижу сразу двух.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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