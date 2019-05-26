Жительница Барнаула Елена интересуется, может ли садоводство, в котором старые провода, подключиться к городской линии электропередач:
"Дом находится в садоводстве, провода старые и напряжения не хватает. Председатель садоводства не хочет менять провода за счет садоводства, говорит, чтобы мы сами платили. Рядом проходит городская линия электропередач, можно нам к ней подключиться и как это сделать?" — пишет читательница.
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
Для присоединения к электрическим сетям ООО "Барнаульская сетевая компания" вам следует обратиться с заявкой на технологическое присоединение. Форма заявки утверждена в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств. Ее можно скачать с официального сайта БСК, заполнить и подать через Личный кабинет.
Можно обратиться лично в центр обслуживания клиентов по адресу: ул. Деповская, 19 или в пункт обслуживания клиентов на ул. Ползунова, 50.
Отмечу, что садовые участки считаются присоединенными в момент обеспечения электроснабжения садоводства и не могут рассматриваться как присоединяющиеся впервые. Это означает, что льготная цена (550 рублей) за присоединение, а также требование обеспечить точку поставки электроэнергии не далее 25 метров от границы участка заявителя не будут распространяться на такой договор. Поэтому стоимость создания дополнительной точки присоединения может быть достаточно высока. Придется платить полную стоимость техприсоединения по утвержденным ставкам.
Вопрос поступил в рамках онлайн-конференции со специалистами БГЭС на портале Amic.ru. Со всеми вопросами и ответами вы можете ознакомиться в нашей рубрике онлайн-конференции.
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