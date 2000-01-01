Анатолий Иванов

Toyota Land Cruiser 150 Prado



Фермерскому хозяйству Анатолия Иванова в Косихинском районе уже 27 лет. За это время глава хозяйства перепробовал несколько автомобилей. В основном – отечественные, включая культовую "копейку" и несколько моделей "Нивы", которые, несмотря на славу победителя бездорожья, с трудом преодолевали Косихинские поля. Сначала фермера все устраивало, но с годами бизнес стал стремительно развиваться.



Тогда шесть лет назад Анатолий Иванов и приобрел в автосалоне новенький автомобильToyota Land Cruiser 150 Prado. Машина кардинально изменила его подход к работе. Сегодня он с комфортом может объезжать поля, на которых растет пшеница, гречиха, а также другие культуры.





«Это другой стиль жизни. Машина позволяет оперативно решать проблемы. Шесть лет назад, когда встал вопрос о покупке автомобиля, стал изучать рынок. Многие мои друзья уже давно пересели на Toyota Land Cruiser. Не секрет, что техника зарубежных производителей, в том числе в сельском хозяйстве, надежнее и не подведет в любое время года. Land Cruiser для жителя деревни хорош своей проходимостью, надежностью и комфортом», – говорит Анатолий Иванов.

В его фермерском хозяйстве работают более 30 человек. Иногда приходится на «Тойоте» перевозить запчасти для сельхозтехники, продукты для столовой. Со времени покупки автомобиль, по признанию фермера, ни разу не ломался. По мере необходимости Анатолий заезжает в салон, чтобы поменять масло и заменить резину.



Анатолий Иванов раздумывает над тем, чтобы купить новый автомобиль. По его мнению, это необходимо регулярно делать раз в 5-7 лет. Сейчас фермер изучает новинки 2019 года в автосалонах и уже не сомневается, что купит самую последнюю модель Toyota Land Cruiser. Старую же машину, верой и правдой служившую ему шесть лет, он передаст для работы своему агроному или инженеру.



