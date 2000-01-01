Более 270 компаний из России и зарубежья
приняли участие в 2019 году в агропромышленном форуме
«День сибирского поля на Алтае», который прошел
19-20 июня под Барнаулом.
Участие в форуме приняли такие высокие гости, как первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, полпред по СФО Сергей Меняйло. А программа «Дня поля» была столь интересной, что многие жители Алтайского края высказывали пожелание, чтобы мероприятие проводили в выходные дни, так как не у всех была возможность приехать сюда в рабочее время. Что интересного происходило на «Дне поля» и почему этот форум важен не только для Алтайского края, но и для России, рассказывает наш проект.