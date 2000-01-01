День сибирского поля на Алтае – 2019
Как прошел, чем порадовал, чему научил
Более 270 компаний из России и зарубежья
приняли участие в 2019 году в агропромышленном форуме
«День сибирского поля на Алтае», который прошел 19-20 июня под Барнаулом.

Участие в форуме приняли такие высокие гости, как первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, полпред по СФО Сергей Меняйло. А программа «Дня поля» была столь интересной, что многие жители Алтайского края высказывали пожелание, чтобы мероприятие проводили в выходные дни, так как не у всех была возможность приехать сюда в рабочее время. Что интересного происходило на «Дне поля» и почему этот форум важен не только для Алтайского края, но и для России, рассказывает наш проект.
«День поля – 2019»
«День поля» в 2019 году – это более 270 компаний-участниц из Алтайского края и еще из 20 регионов России, а также из шести стран мира, в том числе Кореи, Германии, Италии.

Здесь можно увидеть достижения всех агроснабженческих организаций и заводов сельхозмашиностроения, в том числе и кластера аграрного машиностроения. Местные производители представили на форуме около 20 новинок техники. За два дня форума прошли 15 семинаров, конференций, совещаний по актуальнейшим и проблемным вопросам АПК, в том числе и по теме цифровизации.

Помимо техники хозяйства представили и лучших племенных животных знаменитые породы лошадей, овец, коз. А также корма, ветеринарные препараты, оборудование и удобрение.
Говоря по-простому, это большая выставка в чистом поле, где можно посмотреть
и потрогать почти все образцы сельскохозяйственной техники, а также сопутствующих товаров и услуг. А еще – задать вопросы представителям компаний-производителей. Многие образцы техники можно посмотреть
в действии тут же, на форуме, ведь условия демонстрации максимально приближены к реальности.
Для тех, кто еще не знает,
что такое «День поля:
Tilda Publishing
Сельскохозяйственная техника, выпускаемая алтайским объединением компаний "Алмаз", обеспечивает отечественный рынок и покоряет мир
Подробнее ->
Несокрушимая эволюция: "Алмаз" вышел на мировой уровень
Сельскохозяйственная техника, выпускаемая алтайским объединением компаний, обеспечивает отечественный рынок и покоряет мир
Советский Союз славился сельским хозяйством. Профессионалы высокого уровня и качественные технологии создавали агропромышленную историю, о которой говорят до сих пор. Объединение компаний "Алмаз" помнит и чтит великое прошлое, используя и модернизируя имеющиеся наработки с учетом современных требований, обогащая прошлый опыт новейшими идеями.

19-20 июня 2019 года в Сибирском агропарке развернется главный агропромышленный форум Сибири "День Сибирского поля 2019", где каждый гость сможет лично увидеть прорыв в производстве отечественной сельскохозяйственной техники – технику Объединения компаний "Алмаз".

"Ценим прошлое – создаем будущее"

Так названа концепция экспозиции "Алмаза" на предстоящем агрофоруме. Посетители смогут посмотреть на развитие техники от советского времени до наших дней.

К примеру, с являвшимся символом освоения целины трактором Т-4, который в эпоху СССР производили в Рубцовске, будет сагрегатирован современный плуг FINIST ПЛН 5-35. Современный трактор "Кировец" К 424 – "Кирюша", предоставленный "АСМ-Алтай", будет представлен с оборотным плугом PERESVET ППО 5/7-35.

Через всю работу Объединения "Алмаз" красной нитью проходит цель – развитие. Выпуск новых моделей продукции, систематическое совершенствование ее качества и эффективности – именно такие приоритетные задачи стоят перед конструкторами объединения.

"Алмаз" постоянно взаимодействует с дилерами и сельхозтоваропроизводителями, получая от них обратную связь, пожелания и предложения по модернизации. Вся информация подвергается тщательному анализу, после чего происходит реализация улучшений на практике.

На агрофоруме "День Сибирского поля 2019" "Алмаз" представил немало новинок.

Сеялка VITA СЗ-5,4 – усовершенствованная модель уже полюбившейся многими заказчиками сеялки VITA СЗП-3,6А, которая находится в производстве с 2015 года. Новая техника, как логическое развитие уже имеющихся технологий, более производительная. Она способна обрабатывать 6,48 гектара в час против показателя предыдущей модели в 4,32.

Также посетители смогут познакомиться с культиватором АЛТАЙ КСУ-15 – внушительным и мощным агрегатом с шириной захвата 15 метров. Предыдущая модель культиватора имеет ширину захвата 11 м.

Еще одна новинка, которой гордится "Алмаз", – рессорная защита рабочих органов оборотных плугов. Наезжая на камень, рабочий орган плуга поднимается, а потом опускается обратно. Это позволяет плугу работать на каменистых почвах.

Партнерство, как двигатель прогресса

Техника "Алмаза" ежегодно модернизируется под потребности конечных потребителей, выпускаются новые модели. Подобных результатов удалось добиться во многом благодаря партнерству предприятий в рамках Алтайского кластера аграрного машиностроения.

Сегодня каждый пятый плуг в России изготовлен "Алмазом", в каждой третьей почвообрабатывающей машине стоят их запчасти. Уже пять лет подряд объединение находится в числе лидеров отрасли по производству почвообрабатывающей техники. Под брендом "Алмаз" ежегодно выпускается более 2000 машин и пять миллионов запчастей, которые распространяются между дилерами в 65 регионах России и странах СНГ.

В конце 2018 года Объединение компаний "Алмаз" получило сертификат о соответствии продукции европейским стандартам качества. Сертификат подтверждает соответствие оборотных плугов "Алмаза" европейским стандартам качества и позволяет реализовывать все модели оборотных плугов PERESVET в странах Евросоюза. В перспективе Объединения – сертификация остального ассортимента под европейские стандарты.
На сегодня одна из ключевых задач Объединения компаний "Алмаз" – выход на внешние рынки Европы, Азии, Африки. Все предпосылки для того, чтобы эти планы успешно осуществились, есть.
Директор краевого центра сельхозконсультирования
Сергей Князев:
«Выставка дает хорошую возможность продемонстрировать достижения алтайских животноводов, но это и хорошая торговая площадка».
Заместитель министра сельского хозяйства края Юрий Лукьянов:
«На площадках представляют весь спектр техники. Наш крестьянин, придя на выставку, может определиться не только в цене, но и посмотреть технику в действии. Мы создаем условия для более короткого выбора».
Не только выставка
В рамках «Дня поля» проходят совещания, конференции, круглые столы по актуальным вопросам. Например, в 2019 году эксперты обсудили темы «Цифровой трансформации сельского хозяйства», «Получение высокоэнергетических, обогащенных протеином кормов. Технологии выращивания сои и кукурузы в Алтайском крае», «Актуальные вопросы послеуборочной обработки зерна в Сибири», «Сушка зерна» и др.

Ну и, конечно, масштабная культурная программа. Ведь каждая компания стремится сделать именно свою площадку самой интересной и запоминающейся.
31 регион
покупает алтайских племенных животных
3 страны
Казахстан, Монголия, Азербайджан также покупают алтайских племенных животных
6 га
составила площадка Сибирского агропарка в 2019 году
О чем договорились власти
во время «Дня поля»
ФАКТ:
В 2018 году за пределы страны Алтай экспортировал агропродукции более чем на 200 млн долларов. Ожидается, что в ближайшие годы эта сумма будет расти.
АПК получит поддержку
на экспорт

Федеральные власти рассчитывают на развитие экспорта от региона и готовы помогать в данном направлении, сообщил во время «Дня поля» первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов:

«Перед Россией открываются новые возможности. Великая аграрная страна уверенно смотрит в будущее. Продукция Сибири – это не только востребованный внутренний рынок, но и мощнейший экспортный потенциал».

Однако многие предприятия не знают о мерах поддержки Минсельхоза и Росэкспоцентра, в том числе и финансовой. А между тем, только в 2018 году на помощь экспортерам было выделено 70 млн рублей, подчеркнул полномочный представитель президента в СФО.

Tilda Publishing
Чтобы вырастить урожай на зависть соседям и получить максимум прибыли, нужно ухаживать за сельхозкультурами и правильно их удобрять. А как это делать, знают в компании YARA, продукция которой зарекомендовала себя по всему миру.
Подробнее ->
Урожай на зависть: как удобрять сельхозкультуры, чтобы получить максимум прибыли
Секрет успешных фермеров – индивидуальные программы питания, подобранные с учетом особенностей разных типов агрокультур
Богатый урожай, который можно легко вырастить и выгодно продать, – мечта любого фермера, в достижении которой, пожалуй, никак не обойтись без удобрений. Опытные аграрии уже давно выработали свои схемы подкормок, однако даже привычные, применяемые годами методы в современных условиях не всегда работают так эффективно, как хотелось бы. Почему это происходит и где найти качественные и безопасные удобрения, действительно приносящие результат? Разбираемся с порталом Amic.ru.

"КОРМИТЕ" ПРАВИЛЬНО: ВАЖЕН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Практика показывает, что традиционная схема подкормок, при которой почва один раз в неделю удобряется аммиачной селитрой, на следующей неделе – фосфорными удобрениями, еще через неделю – калийными, а затем снова аммиачной селитрой – эффективна далеко не для всех типов агрокультур. Почему? Подумайте сами: разве могут одни и те же компоненты давать один и тот же результат при выращивании столь разных культур, как, к примеру, картофель, томат, кукуруза и подсолнечник?

В наше время во всем ценится индивидуальный подход, в том числе и в подкормке растений. Именно поэтому норвежская компания YARA* – один из мировых лидеров по производству удобрений – предлагает фермерам не только прогрессивные препараты высокого качества, но и особые программы питания, разработанные с учетом специфических потребностей в элементах различных культур.

Так, для некорневых подкормок специально создана серия YaraVita* – высококонцентрированный препарат в виде суспензии с большой плотностью и максимально возможной концентрацией. Серия YaraMila* идеально подойдет для картофеля и овощных культур, которым так важно отсутствия хлора в составе, а комплексные водорастворимые NPK-удобрения серии Kristalon*, включающие девять марок, универсальны для всех сельскохозяйственных культур и любых типов почв.

ОТКРОЙТЕ ПОТЕНЦИАЛ ВАШЕГО УРОЖАЯ

Растения "едят" минеральные компоненты исключительно в растворенном виде и любят питаться часто, но небольшими порциями – знание этих секретов позволяет специалистам компании YARA создавать препараты последнего поколения, гарантирующие максимальную эффективность.

Научный подход к производству и безопасность – основополагающие принципы компании: в основе ее удобрений – природные минералы и микроэлементы, многие из которых – к примеру, фосфор, – добываются на собственных рудниках компании, а вся продукция тестируется в научно-исследовательских центрах, расположенных в Германии, Финляндии, Голландии и Великобритании.

В ассортименте YARA – водорастворимые удобрения, содержащие в своем составе все необходимые макро- и микроэлементы в правильной пропорции, которую сложно соблюсти, самостоятельно приготавливая раствор и не проводя агрохимического анализа.

YARA – компания с огромным опытом и надежной репутацией, продукция которой давно зарекомендовала себя как по всему миру, так и в нашей стране: российские аграрии успешно применяют ее удобрения уже более 20 лет.

Выращивайте свой успешный бизнес вместе с удобрениями YARA !
Аграрии получат компенсации на транспортировку
Власть услышала предложение сибирских регионов, с которым выступил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, и аграриям обещан дифференцированный подход к размеру компенсаций на транспортировку продукции АПК с учетом удаленности региона от рынка сбыта.

«Для регионов СФО мы готовим дополнительные меры господдержки стимулирующего и компенсационного характера (...). Рассчитываем, что сельскохозяйственная продукция Сибири будет в основе объемов экспортных поставок».
Джамбулат Хатуов
Замминистра сообщил, что субсидирование перевозок зерна по железной дороге из удаленных от портов регионов, будет продлено и не завершится 31 августа 2019 года, как было установлено ранее.
Кроме того, сейчас Минсельхоз России дорабатывает приказ, который расширит количество регионов для участия в этой программе.
"Для регионов СФО мы готовим дополнительные меры господдержки стимулирующего и компенсационного характера (...). Рассчитываем, что сельскохозяйственная продукция Сибири будет в основе объемов экспортных поставок".
Полпред Сергей Меняйло
«Мы понимаем, что затраты на продукцию сельского хозяйства большие и окупаются очень длительный срок, понимаем, что такое кредиты, что у нас есть крупные агропромышленные предприятия и есть фермерские, домашние подсобные хозяйства. Программа сегодня актуализируется и, думаю, мы перейдем к дифференцированным мерам поддержки».
Когда необходима бесперебойная эксплуатация техники, поможет
«Автодизель». Специалисты внимательно выслушают проблему, вникнут в детали и подберут нужные запчасти. С «Автодизелем» вы не подведете своих клиентов из-за сломанного грузовика.
Подробнее ->
РЦ "Автодизель" предлагает широчайший ассортимент оригинальных запчастей для грузовиков и спецтехники и высокий уровень сервиса
Удобно, когда в одном месте собраны тысячи оригинальных запчастей для любых целей. Не нужно открывать браузер, вбивать запрос и искать одну деталь среди множества поставщиков. Есть дилер, который предложит широкий выбор. Согласитесь, так быстрее и проще?

Группа компаний региональный центр "Автодизель" – мультибрендовый поставщик запасных частей для грузовых автомобилей и спецтехники, миссия которого заключена в обеспечении безопасности водителей коммерческого транспорта и других участников дорожного движения. На этом принципе построен бизнес. "Автодизель" поставляет оригинальные запчасти для отечественных грузовиков с 2008 года.

РЦ "Автодизель" в цифрах:

  • 3 000 000 наименований запчастей для любых автомобилей и спецтехники;
  • 7 770 кв.м – совокупная площадь складов и офисов;
  • 2500 постоянных клиентов из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Сербии, Узбекистана и Эстонии;
  • 350 партнеров-производителей;
  • 188 сотрудников;
  • 14 региональных представительств;
  • 11 лет опыта на рынке запчастей для грузовой техники;
  • 8 представительств в Барнауле, Бузулуке, Екатеринбурге, Нижневартовске, Ноябрьске, Оренбурге, Сургуте, Ярославле;
  • 5,1 га 2 площадь земельных участков;
  • 2 автосервиса для отечественных и европейских грузовиков.
Основа успеха – внимание к деталям

Залог стабильности РЦ "Автодизель" заключен в многолетних отношениях. Неудивительно, что с дилером сотрудничают так долго – здесь создана гибкая система поддержки клиентов. Гарантия на запасные части до двух лет, постгарантийная поддержка и консультации технических специалистов – на этих трех китах прочно держится сервис РЦ "Автодизель". Так клиенты становятся постоянными.

Благодаря автоматизированной системе складского учета, заказ отгружается максимум за 48 часов. Хранение деталей стандартизировано. Бизнес-процессы находятся под строгим контролем: путь от момента поступления заказа до получения клиентом отслеживается на каждом этапе. Коллектив "Автодизеля" знает, как важно получить запчасти вовремя. И с этим никогда не подведет.

Почему доверяют РЦ "Автодизель"

Грузовая техника требует регулярного обслуживания, однако нередко случаются ситуации, когда повреждения не миновать. В таких случаях необходима быстрая доставка деталей при ограниченном бюджете. Чтобы коммерческий транспорт служил дольше, нужны исключительно оригинальные запчасти.

"Автодизель" – официальный дилер ведущих отечественных производителей. Среди генеральных партнеров компании такие гиганты, как Ярославский моторный завод, МАЗ, КамАЗ, ГАЗ, УРАЛ, Bosch, "Турбоком", Rubena и другие. Также "Автодизель" поставляет запчасти для грузовых иномарок DAF, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo. Сотрудничает как с юридическими, так и с физическими лицами. Работает с гибкими сроками и разными бюджетами.

Специалисты "Автодизеля" – взрослые и опытные профессионалы. Они дорожат своей репутацией и каждым клиентом. Сотрудники имеют опыт работы в сфере автозапчастей не менее трех лет. Коллектив открытый, дружный и искренний. Только любовь и приверженность к своему делу способствуют прогрессивному развитию.

Как "Автодизель" может помочь

К своим основным направлениям деятельности региональный центр относит оптовую торговлю запчастями для грузовиков, розничные продажи деталей и услуги ремонта. Приоритетная задача – подбор и отгрузка исключительно качественных оригинальных автокомпонентов.

Вы дорожите своей репутацией. "Автодизель" тоже. Вы цените своих клиентов и предлагаете только лучшие решения. "Автодизель" тоже. Вы заботитесь о безопасности своих водителей в грузовом автомобиле, и "Автодизель" ценит своих людей, обеспечивая лучшие условия труда. Вы не допустите простоя в работе из-за поломанного автомобиля, потому что уже решили обратиться в "Автодизель".

Когда необходима бесперебойная эксплуатация техники, "Автодизель" поможет. Свяжитесь с компанией, специалисты внимательно выслушают вашу проблему, вникнут в детали и подберут нужные запчасти. С "Автодизелем" вы не подведете своих клиентов из-за сломанного грузовика. Обратитесь "Автодизель", и ваша техника будет на ходу.
Контроль за эффективностью
Власть намерена четко контролировать эффективность использования средств господдержки: на каждый рубль господдержки эффект должен составлять минимум 10 рублей, – сообщил полпред Сергей Меняйло.
«Ранее меры поддержки были средневзвешенными, а теперь мы переходим к погектарной поддержке, когда учитывается потенциал урожайности культур и зонирование отраслей сельского хозяйства. Универсальной экономики в сельском хозяйстве нет».
Полпред
Сергей Меняйло
Цифровизация
В сельское хозяйство пришли цифровые технологии. Ожидается, что уже в ближайшем будущем цифровизация позволит минимизировать участие человека в производственных процессах, автоматизировать принятие решений и снизить затраты.
«В ближайшее время увеличить производительность в сельском хозяйстве, как и во многих других отраслях, будет невозможно без внедрения новых информационных технологий».
Евгений Зрюмов,
министр цифрового развития
и связи Алтайского края
На данный момент в Алтайском крае около 10% пашен региона вовлечены в цифровизацию. Это умные датчики на технике и оборудовании для работы в полях, информационные системы, датчики на животных, которые показывают их физиологическое состояние и местоположение. В некоторых хозяйствах используется система точного земледелия, когда удобрение не распыляется по всему полю, а точечно вносится именно туда, где посажено семя или взошел росток.

На «Дне поля» производители представили технику, которая буквально напичкана датчиками, позволяющими управлять транспортным средством, агрегатами, информационными системами, собирающими и обрабатывающими информацию.
Кстати, на базе Алтайского аграрного университета планируют создать пилотный проект по внедрению цифровых технологий в хозяйствах региона. Например, это система параллельного вождения, когда техника управляется дистанционно,
с помощью ГЛОНАСС, без присутствия человека в кабине.
Новые телескопические погрузчики Manitou представили
на «Дне сибирского поля».
В линейке французской техники, которая не нуждается
в представлении, появились
новые модели.
Подробнее ->
Новые телескопические
погрузчики Manitou представили
на «Дне Сибирского поля»
В линейке французской техники, которая не нуждается в представлении, появились новые модели
Международная группа компаний Manitou совместно с ООО «Агротрак» представила на "Дне Сибирского поля" в Алтайском крае новую линейку своей техники — телескопические погрузчики серии New Ag. О том, чем отличаются модели нового поколения от бестселлеров компании, которые уже не нуждаются в рекламе, почему эта техника пользуется огромной популярностью у аграриев и какие дополнительные функции она может выполнять, - в материале Amic.ru.

Незаменимый помощник

Сложно представить, но еще 13 лет назад российские фермеры не имели представления о том, что такое телескопический погрузчик и как его можно использовать в сельском хозяйстве. В 2006 году, когда представитель компании Manitou Фредерик Бишон только приехал в Россию, местные аграрии эксплуатировали, в основном, тракторы или комбайны. Сегодня бренд Manitou широко известен по всей стране. Во многих регионах это слово стало нарицательным: так фермеры называют все телескопические погрузчики.

"То, что фермеры могут использовать погрузчик только для разгрузки зерна, - заблуждение. На самом деле, его можно задействовать в строительных, земляных работах, планировке территории, раздаче корма скоту, уборке грязи и навоза в стойле, нарезке и измельчении силоса и т. д., - говорит инженер технической поддержки компании ООО «Маниту Восток» Олег Савочкин. - Порядка 200 видов специального навесного оборудования существенно расширяют возможности погрузчика. Фактически с его помощью можно будет выполнить как строительные, так и сельскохозяйственные работы. Машина становится универсальной и многофункциональной".

Одно из главных преимуществ техники Manitou, которое ценят российские фермеры, - ее высокая проходимость. Погрузчики этой компании по праву можно назвать внедорожными, способными передвигаться не только по ровной, но и по пересеченной местности. Еще одно преимущество телескопических погрузчиков Manitou — способность поднимать грузы на высоту 7 метров. Именно поэтому самыми популярными моделями в линейке Manitou до сих пор были MLT X-732 и MLT-X 735, отвечающие этим характеристикам, однако в линейке есть и погрузчики с высотой подъема до 10 метров.

Забота о человеке

Отдельный пункт, заслуживающий особого внимания, - это забота о комфорте оператора погрузчика, ведь производительность машины зависит не только от "железа", но и от человека, который им управляет. Французские разработки в сфере эргономики и удобства применения техники оценены настолько, что их пытаются копировать другие производители. "Мы первые представили на рынке ковши со съемным лезвием-кромкой. Как только кромка стирается, достаточно просто снять болты и заменить ее. Не нужно вырезать износившуюся часть ковша, что-то приваривать. Это более дешевый и быстрый процесс", - рассказывает менеджер по продажам запасных частей ООО «Маниту Восток» Ева Соседенко.

Каретка для подключения навесного оборудования тоже считается одной из самых удобных и функциональных в своем классе. Она напоминает человеческие руки, которые легко и быстро захватывают нужный агрегат. Пара минут - и можно приступать к работе. А одну из запатентованных разработок компании — эргономичный джойстик управления - создавали совместно с врачами-ортопедами. "Основное движение погрузчика вперед и назад. С помощью джойстика мы полностью разгрузили оператора: его правая рука управляет гидравликой, а левая рука лежит на руле ", - говорит Олег Савочкин.

Экономия на топливе и комфорт

Благодаря узкой специализации на рынке телескопических погрузчиков, все внимание разработчиков Manitou сосредоточено на усовершенствовании моделей, а не на экспансии на другие рынки. Серию New Ag готовили к выпуску довольно долго. Сначала было изготовлено 10 прототипов, которые тестировали французские фермеры. После сбора отзывов машины доработали и только потом их выпустили на общий рынок.

"Что изменилось на машинах серии New Ag? На них установлены новые более мощные двигатели, которые потребляют на 10-15% меньше топлива за счет применения инновационных технологий в области гидросистем. Например, опускание стрелы на новых моделях теперь происходит под собственным весом, соответственно, расход топлива снижается, - рассказывает Олег Савочкин. - Также новые модели отличаются прогрессивной трансмиссией. Так, на серии машин MLT-X 737 New Ag установлена автоматическая коробка передач, на MLT-X 741 New Ag — трансмиссия Vario Plus".

По словам Евы Соседенко, в машинах нового поколения забота об операторе проявилась особенно ярко. В погрузчиках пониженный уровень шума, панорамное окно, которое позволяет видеть груз во время его подъема. Для нейтрализации вибрации сидение установлено на специальной пружинящей подвеске, джойстик больше не закреплен жестко, он движется вместе с креслом. Панель управления можно подстраивать под себя, перенося часто используемые кнопки ближе.

Надежный партнер — хороший сервис

Несмотря на то, что продажи новой линейки телескопических погрузчиков Manitou в России стартовали еще в начале года, в Алтайский край техника пришла лишь в начале июня. Впервые ее презентовали на "Дне Сибирского поля". Всего были представлены шесть моделей: MLT-X 961, MLT-X 737 New Ag, MLT-X 741 New Ag, MLT-X 735, MLT-X 735 120, MLT-X 1035. Гости мероприятия могли не просто рассмотреть машины, но и оценить возможности техники при работе в полевых условиях.

Экспозиция разместилась на площадке эксклюзивного дилера Manitou в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской области и Республике Алтай - ООО "Агротрак". Компания была основана в 2001 году как предприятие, поставляющее запасные части к сельскохозяйственной технике в хозяйства агропромышленного комплекса Сибири. На сегодняшний день "Агротрак" является одним из крупнейших операторов СФО по продаже сельхозтехники и запасных частей российского и зарубежного производства.

"Выбирая партнера в регионах, мы рассматривали компанию, которая имеет хорошую сервисную службу. Любая техника ломается, но это не должно повлиять на репутацию компании. Как известно, первую машину продает дилер, вторую — сервис, - говорит Олег Савочкин. - Если машина будет долгое время простаивать из-за поломки, то такая техника будет никому не нужна. В "Агротрак" большое внимание уделяется подготовленности сервисных специалистов и уровню их компетентности. Ежегодно они проходят обучение в тренинг-центре Manitou".

Для бесперебойной работы техники также важно, чтобы в наличии были необходимые запчасти. "Центральный склад Manitou находится в Москве, - рассказывает Ева Соседенко. - У нас очень высокий уровень наличия запасных частей — в среднем, 87% за год. Кроме того, у дилеров есть собственные склады с так называемыми критическими запчастями, без которых машина не может продолжать работать. Стандартная доставка обычных заказов с центрального склада из Москвы составляет неделю-полторы. Но у "Агротрака" есть экспресс-доставка за 1-1,5 суток. Стоит отметить, что за 4 года сотрудничества с компанией "Агротрак" продажи машин Manitou в регионе удвоились".

Более подробную информацию о новых моделях можно узнать в ООО "Агротрак"
с ГЛОНАСС-навигацией работает
на полях Алтайского края
Почти 2,5 тысячи единиц техники
Около
4 млн гектаров
обрабатывается с использованием энерго-
и ресурсосберегающих технологий
Более
33 млрд рублей
потратили аграрии края региона
на обновление парка сельхозтехники
за последние шесть лет
Что и где выращивают в районах Алтайского края
Алтайский край недаром называют житницей страны. Регион – лидер по площади пашни и зернового поля. Занимая всего 4% территории всей Сибири, Алтай производит треть зерна от общего объема СФО.

Но не только зерном богат наш край. Это единственный регион за Уралом, где выращивают сахарную свеклу, это крупнейший в Сибири производитель маслосемян подсолнечника, один из самых значимых производителей гречихи. В крае также выращивают большие объемы масличных культур.

Край большой, и аграриям приходится трудиться в разных климатических условиях, возделывать поля с совершенно разной почвой. Amic.ru собрал информацию об аграрных зонах Алтайского края и представил ее на интерактивной карте.

Фермеры ездят на Прадо
Подробнее про АЕМ Холдинг
Независимо от того, в какой точке Алтайского края вам приходится жить и работать, автомобиль Toyota Land Cruiser 150 Prado окажется незаменимым помощником. Это точно знают алтайские фермеры Михаил Горлов и Анатолий Иванов. У каждого своя история дружбы с этим автомобилем, но объединяет этих людей одно – надежный Toyota Land Cruiser 150 Prado.

АЕМ Холдинг – официальный дилер Toyota, Lexus, Volkswagen, Audi в Алтайском крае.
История холдинга началась в 2006 году с получения статуса Официального дилера Volkswagen. В августе 2011 года компания стала официальным дилером Audi. В 2018 году АЕМ Холдинг стал Единственным Официальным дилером автомобилей Toyota и Lexus в Алтайском крае. В данный момент ведется строительство современного автоцентра "Toyota Lexus Барнаул" по адресу Павловский тракт 164а. Автоцентр площадью более 6000 кв.м. станет одним из самых крупных в краевой столице. Открытие запланировано на первый квартал 2020 года.

АЕМ Холдинг популярен у покупателей по ряду причин:

  • Более 200 автомобилей в наличии;
  • Весь модельный ряд доступен для тест-драйва;
  • Свой парк подменных автомобилей;
  • Высокое качество сборки автомобилей;
  • Большой выбор комплектаций;
  • Гарантии на автомобили до 5 лет;
  • Адаптация к российским условиям;
На сегодняшний день дилерские центры АЕМ Холдинга предоставляют весь спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей. Здесь индивидуально работают с каждым клиентом на всех этапах приобретения и обслуживания автомобиля.

В дилерских центрах АЕМ доступен широкий перечень дополнительных услуг, которые помогут сделать покупку автомобиля максимально удобной и комфортной:

  • кредитование;
  • страхование;
  • лизинг;
  • trade-in;
  • оригинальные запчасти и аксессуары;
  • дополнительное оборудование.
Сервисные центры АЕМ холдинга оснащены самым современным оборудованием, что
позволяет проводить все необходимые работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Качество выполненных работ в сервисных центрах АЕМ подтверждено соответствующими сертификатами, высокой квалификацией персонала и многочисленными положительными отзывами клиентов.

Сотрудничество с АЕМ Холдингом — это выгодное и открытое партнерство, высокое качество сервиса для всех, а самое главное – это довольные клиенты, которые доверяют АЕМ покупку и обслуживание автомобилей своей мечты.

Ждем всех в автосалонах АЕМ!

АЕМ Холдинг
Адреса автосалонов
TOYOTA, VOLKSWAGEN: г. Барнаул, ул. Попова 165
Телефон: 8 (3852) 23-23-23, 8 (3852) 23-00-00
LEXUS, AUDI: г. Барнаул, Павловский тракт, 164
Телефон: 8 (3852) 23-22-22, 8 (3852) 29-00-00

Анатолий Иванов
Toyota Land Cruiser 150 Prado
Фермерскому хозяйству Анатолия Иванова в Косихинском районе уже 27 лет. За это время глава хозяйства перепробовал несколько автомобилей. В основном – отечественные, включая культовую "копейку" и несколько моделей "Нивы", которые, несмотря на славу победителя бездорожья, с трудом преодолевали Косихинские поля. Сначала фермера все устраивало, но с годами бизнес стал стремительно развиваться.

Тогда шесть лет назад Анатолий Иванов и приобрел в автосалоне новенький автомобильToyota Land Cruiser 150 Prado. Машина кардинально изменила его подход к работе. Сегодня он с комфортом может объезжать поля, на которых растет пшеница, гречиха, а также другие культуры.

«Это другой стиль жизни. Машина позволяет оперативно решать проблемы. Шесть лет назад, когда встал вопрос о покупке автомобиля, стал изучать рынок. Многие мои друзья уже давно пересели на Toyota Land Cruiser. Не секрет, что техника зарубежных производителей, в том числе в сельском хозяйстве, надежнее и не подведет в любое время года. Land Cruiser для жителя деревни хорош своей проходимостью, надежностью и комфортом», – говорит Анатолий Иванов.
В его фермерском хозяйстве работают более 30 человек. Иногда приходится на «Тойоте» перевозить запчасти для сельхозтехники, продукты для столовой. Со времени покупки автомобиль, по признанию фермера, ни разу не ломался. По мере необходимости Анатолий заезжает в салон, чтобы поменять масло и заменить резину.
Анатолий Иванов раздумывает над тем, чтобы купить новый автомобиль. По его мнению, это необходимо регулярно делать раз в 5-7 лет. Сейчас фермер изучает новинки 2019 года в автосалонах и уже не сомневается, что купит самую последнюю модель Toyota Land Cruiser. Старую же машину, верой и правдой служившую ему шесть лет, он передаст для работы своему агроному или инженеру.

«Мне всегда в этой марке нравилось соотношение высоты, ширины и длины. Это оптимальный размер автомобиля. На него смотришь и любуешься. Все в этом авто гармонично».
Михаил Горлов
Toyota Land Cruiser 150 Prado
Михаил Горлов – молодой фермер, который, в отличие от большинства алтайской молодежи, не остался жить в Барнауле, а отправился «осваивать целину» в село. Сейчас он работает заместителем директора в ООО «Биолён» Залесовского района Алтайского края. Организация, где трудится несколько десятков человек, занимается растениеводством. По работе часто Михаилу необходимо совершать объезд полей с посевами, ездить приходится в любую погоду. А дороги, по признанию фермера, в Залесово не самого лучшего качества. Особенно полевые. Михаил Горлов приобрел Toyota Land Cruiser 150 Prado с пробегом – пятидверный внедорожник среднеразмерного класса, по-настоящему легендарная модель японского автопроизводителя. До этого у него уже был автомобиль марки Land Cruiser Prado. Железный конь начинающего фермера оправдал все возложенные на него ожидания. Поэтому, когда встал выбор какое авто покупать, то Михаил даже не задумывался.

«Теперь буду покупать автомобиль только этой марки. Он надежный, и довольно доступная цена на автозапчасти. Их можно легко найти в магазине и в любом сервисном центре. Приходится очень много времени проводить за рулем. А это машина очень комфортная. И можно прокатиться по полям, дать газу по трассе», – уверен Михаил.
По словам Михаила, он влюбился в автомобиль с первого взгляда. Теперь без него никуда: ездит по полям в Залесово, в родное село Косиха домой и обратно, в Барнаул. А мотаться в столицу Алтайского края приходится по делам часто.
Фермер признается, что иногда бережет свой автомобиль и в плохую погоду пересаживается на служебный УАЗ. Разница ощущается с первых километров пути. В ближайший год Михаил планирует приобрести новый автомобиль. Не сомневается, что им станет более новая модель Land Cruiser Prado.
Первый в истории Алтая конкурс с демонстрацией земледельческой техники прошел
12 августа 1903 года. Его организовало Алтайское сельскохозяйственное общество. Проходил он также под Барнаулом и на нем продемонстрировали возможности сенокосилок на конной тяге, плуги и бороны. Цель выставки: познакомить крестьян
с современными технологиями. В общем, такая же, как и сегодня. Так что можно смело считать, что история проведения «Дня поля» на Алтае насчитывает уже более 100 лет.
Интересный факт
А насколько вы хорошо знаете факты о сельском хозяйстве? Давайте проверим:
 
powered by Typeform