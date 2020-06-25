Конституция России
Историческое голосование
Летом 2020 года в нашей стране происходит историческое событие: голосование по поправкам в Конституцию России. Оно началось 25 июня и продлится по 1 июля включительно. Важен голос каждого гражданина, ведь изменения вносятся в главный документ нашего государства. Документ, который касается абсолютно каждого: жителя столицы и глубинки, горожанина и селянина, пожилого и молодого. 1 июля — последний день, когда вы можете сделать свой выбор.

Читайте в нашем проекте, какие поправки хотят внести в Конституцию РФ и на что они повлияют. А также о том, как проходит голосование в Алтайском крае, где можно заполнить бюллетень и насколько это безопасно.
Формат голосования в 2020 году значительно отличается от проведения выборов различного уровня в прежние годы. С 25 по 30 июня можно было проголосовать досрочно и не только на участке, но и практически под «открытым небом». Эта мера позволила избежать одновременного присутствия большого количества избирателей непосредственно 1 июля во время пандемии.

Были приняты и другие меры, чтобы обезопасить как голосующих, так и членов избирательных комиссий.

Об особенностях проведения всероссийского голосования на территории Алтайского края amic.ru поговорил с председателем регионального избиркома Ириной Акимовой.


Четыре способа отдать свой голос
– Как голосовали избиратели с 25 по 30 июня? Это были только придомовые территории или же можно было придти непосредственно на участок?

– С 25 числа люди могли выразить свое волеизъявление четырьмя способами. Первый – выезд избирательной комиссии в муниципальные образования с удаленным местом для голосования или затрудненным транспортным сообщением. Проходило голосование по графику, озвученному для жителей. В качестве примера можно назвать барнаульский поселок Затон. Второй способ – голосование вне помещения для голосования, по ряду уважительных причин, например, инвалидность или самоизоляция в связи с коронавирусом, возраст старше 65 лет. Голосование шло в подъезде или перед частным домом, в квартиры мы не заходили. Прием заявлений для голосования на дому осуществлялся до 1 июля включительно.
Третье – голосование на воздухе или придомовой территории, так как не все наши помещения идеальны с профилактической точки зрения. Учитывалось и время проведения процедуры, так для сельских жителей – это вечерние часы, после окончания полевых работ. Проводилось все на открытом воздухе с использованием стационарных конструкций, если они имелись: шатер, беседка и пр.

Такие мобильные пункты работали преимущественно в городах. К примеру, в Барнауле из 255 УИКов голосование на придомовой территории провели 229 участковых комиссий. Всего на протяжении шести дней в краевом центре было организовано порядка 1300 точек для голосования на открытом воздухе.

Четвертая форма – голосование в помещении участковой избирательной комиссии.

Потребность в таком сложном, на первый взгляд, механизме вызвана учетом необходимости разных форматов, направленных на противодействие распространению инфекции. Это обусловлено требованием развести потоки избирателей и сделать процедуру более удобной. Не стоит забывать и про то, что с 16 по 25 июня на территории Алтайского края проходило досрочное голосование. Речь идет о территориях, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях.

Большое количество населенных пунктов, где прошло подобное голосование, расположено на территории Ельцовского, Красногорского, Солонешенского, Тальменского, Усть-Калманского, Чарышского районов. Есть в перечне и такие населенные пункты, где проживает не более 10 участников голосования. А в некоторых населенных пунктах и вовсе значится один избиратель. По предварительным данным, своим избирательным правом воспользовались почти 2,2 тысячи человек человек.
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КОИБ, наблюдатели и явка
– Ирина Леонидовна, те, кто отдал свой голос до 1 июля — что стало с их бюллетенями? Их поместили в запечатанном конверте в сейф участковой избирательной комиссии?

– Нет. Во время голосования вне помещения избиратели опускали свои бюллетени в переносные урны. По положению ЦИК, в случае нехватки переносных урн для хранения бюллетеней используются сейф-пакеты, куда при наблюдателях запаковываются и опечатываются бюллетени. Наш регион, как и большинство других, воспользовался этим средством. Переносных урн просто недостаточно, чтобы обеспечить все виды голосования. Например, для голосования на придомовой территории необходима переносная урна. Если на участке много стационарных урн, то может использоваться она. Это делается исключительно для удобства избирателей. Но и большая стационарная урна, и переносная в форме чемоданчика выполняют одну функцию.

– Что касается КОИБов, они будут использоваться только 1 июля?

– Да, комплекс обработки избирательных бюллетеней будет задействован только 1 июля. Им смогут воспользоваться избиратели, пришедшие в день голосования на участок. Инструкция предусматривает, что после 20:00 при наблюдателях председатель опускает в КОИБ все бюллетени, в том числе и проголосовавших ранее - вне участка.

Стоит отметить, что комплексы обработки избирательных бюллетеней будет использоваться на 203 участках для голосования, из них в Барнауле - 106, в Бийске - 50, в Новоалтайске - 16, в Рубцовске - 31. Важно отметить, что на участках, которые предполагается оснастить КОИБ, зарегистрировано 420 515 избирателей, что составляет более 23 % от общего количества избирателей Алтайского края.

– Ирина Леонидовна, будут ли контрольные отметки по явке в течение дня выборов в режиме live? Как было это, например, на губернаторских выборах в 2018 году.

– Конечно. Мы максимально будем выдавать статистические данные каждый день по мере обработки информации. Часы контрольной явки будут определены Центризбиркомом позже, но обычно они стандартные (10:00, 12:00, 14:00 и 18:00 — прим. ред.).

– Что касается наблюдателей. Знаю, что уже вызвались осуществлять контроль за процедурой представители от Общественной палаты края и партии «Единая Россия».

– Соглашение с «Единой России» заключено, более того, они активно работают. С рядом общественных организации работаем в порядке обмена информацией. На прошлой неделе у нас был онлайн-форум и члены Общественной палаты Алтайского края сказали, что в процедуре наблюдения намерены участвовать около 5 тысяч человек. Могут принять участие в выборах в качестве наблюдателей и представители других парламентских партий, кроме представителей ЕР. Общественная палата активно призывает граждан работать в этом направлении, также мы оказываем помощь в подготовке наблюдателей, это уже сложившаяся традиция: предлагаем программы обучения. Очень надеемся, что наши коллеги в муниципалитетах на них откликнутся.

– Наверняка знаете об инициативе администрации города по проведению голосования «Барнаул – город трудовой доблести». Эта процедура не пересекалась с всероссийским голосованием, там были свои ответственные люди?

– В наш адрес поступило уже несколько обращений из муниципалитетов. Это форма, которая не запрещена при проведении общероссийского голосования. В Алтайском крае подобного рода голосование проходит в 4 городах: Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске. Процедура осуществляется не в помещениях избирательных комиссий и без привлечения ее членов. Мы не препятствуем проведению процедуры, но в этом году рекомендуем полное соблюдение норм противоэпидемиологической безопасности. Поскольку средства индивидуальной защиты были предоставлены как членам УИК, так и избирателям, мы высказались за то, чтобы и параллельное голосование прошло со всеми необходимыми предосторожностями.


Итоги — только после часа ночи
– Коснемся процедуры подведения итогов. Я понимаю, что итоговой протокол будет носить упрощенный характер, в нем не будет многих пунктов. Ускорит ли это работу комиссий на участках 1 июля?

– Думаю, что да. Во-первых, будет только один бюллетень с двумя вариантами ответа, а во-вторых, большинство членов комиссий – опытные люди.

– Что касается публикации итогов. Пока не закроется последний участок в Калининградской области, мы в Алтайском крае не имеем права никаких итогов обнародовать, кроме явки?

– Да. Это инструкция установления единого порядка голосования, подсчетов голосов, установления итогов голосования, которая утверждается ЦИК. И мы будем четко ей следовать, так как проводится всероссийское голосование.

– Знаю, что бюллетеней напечатано ровно столько, сколько зарегистрировано избирателей в крае (1 822 538). Тем не мене на 100% явку рассчитывать, наверное, не приходится. Какое в процентном отношении число бюллетеней будут доводить до УИКов?

– Количество печатаемых бюллетеней определяем не мы, а Центральная избирательная комиссия. В первую очередь здесь мотивация - обеспечение каждого избирателя возможностью проголосовать. 100% бюллетеней распределены в ТИК, далее уже они решают, какое количество будет передано на участки. Регламентации по выдаче нет. Но традиционно УИК получают бюллетени пропорционально с учетом резерва, хранящегося в ТИКе.

– Ирина Леонидовна, расскажите о безопасности самих членов избирательных комиссий, про тестирование на COVID-19.

– Организационная тема дорабатывается. В обязательном порядке будет проводиться тестирование среди членов комиссий, участвующих в выборах вне помещения для голосования. А именно, в круглосуточных стационарах, психоневрологических интернатах, домах престарелых, интернатах ветеранов войны и труда.

Остальные члены комиссии будут проходить тестирование на добровольной основе. В данное время проводится согласование с региональным министерством здравоохранения по проведению этой процедуры на территории Алтайского края. Мы максимально стараемся предоставить всем членам избирательных комиссий возможность протестироваться. Эту процедуру начнут проводить, как только завершится подготовка со стороны медицинских центров.
Как принимали Конституцию России в 1993-м году
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Как принимали Конституцию России в 1993-м году
История создания Конституции – это невероятный «триллер», который не снился сценаристам Голливуда. В июне 1990 года сразу же после принятия Съездом народных депутатов РСФСР "Декларации о государственном суверенитете России" специальная комиссия должна была разработать текст Конституции. Возглавил рабочую группу лично Борис Ельцин, занимавший пост председателя Верховного Совета РСФСР. Секретарем Конституционной комиссии и ее фактическим руководителем стал Олег Румянцев — молодой юрист, который один из первых в стране заявил о необходимости демократических реформ.

Всего в состав комиссии вошли 102 человека. Хотя формально над документов основательно работали 12-15 человек — ведущие ученые и юристы страны. За основу взяли аналогичные документы европейских стран, где во главу ставились свобода и права человека. Конституция предусматривала чёткое разделение властей, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов федерации. Законодательную власть решили разделить на Госдуму и Совет Федерации, а исполнительную возложить на президента и правительство.

К началу 1991 года первый вариант проекта был готов, но члены рабочей группы по-разному смотрели на форму правления в России. Одни поддерживали вариант с президентской республикой по образцу США, где правительство формировал президент — только он мог контролировать работу исполнительной власти. Другие же эксперты комиссии продвигали сценарий "парламентской" республики по примеру Германии, где премьером-страны назначался лидер партии, победившей на выборах. Эксперты, в том числе Борис Ельцин, склонялись к первому варианту, а часть депутатов из рабочей группы поддерживала второй. Оба проекта опубликовали в газете "Аргументы и факты", чтобы граждане сами решили, какой из вариантов им нравится больше.

Однако во время работы над поправками в конце 1992 года Борис Ельцин фактически вступил в открытый конфликт с председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым. Последний пытался не допустить, чтобы вся власть в стране была в руках у одного человека — у президента. В начале 1993 года съезд депутатов едва не отправил Бориса Ельцина в отставку. Мириться с этим глава государства не хотел и 21 сентября распустил Верховный Совет РСФСР. Через две недели в Москве из танков уже стреляли по Белому дому, брали штурмом телецентр "Останкино". Россия была на пороге гражданской войны, и Ельцин подписал указ о введении чрезвычайного положения. Через три дня сторонников Хасбулатова арестовали и обвинили в государственной измене. Работа же над Конституцией продолжилась. Поэтому рабочая группа сразу остановилась на варианте, который так отстаивал Борис Ельцин: вся власть в руках у президента. Ему не нужно был даже согласия Государственной думы на отставку правительства. Одну из самых главных правок - членов Совет Федерации не выбирают — внесли в самый последний момент. Именно этот вариант Конституции и вынесли на референдум.

В ноябре 1993-го года текст Конституции опубликовали во всех центральных газетах страны. Жителям России дали месяц, чтобы ознакомиться с основными статьями документа. Голосование состоялось 12 декабря 1993 года. Всенародное голосование ничем не отличалось от нынешнего референдума. В бюллетене был всего на один вопрос: "Принимаете ли вы Конституцию Российской Федерации?" и два варианта ответа "Да" или "Нет".

В голосовании приняли участие 54,80% избирателей, из них за принятие нового основного закона страны проголосовали 58,42% граждан. Миллионы россиян, озлобленные на власть и на задержки по зарплатам по полгода, проигнорировали референдум и не пришли на участки. В 17 субъектах России поправки и вовсе не одобрили. В основном в тех регионах, где поддерживали лидера коммунистов Геннадия Зюганова, который через несколько лет едва не выиграет выборы президента у Ельцина. Конституцию все же приняли. В тяжелом противостоянии политических сил, в самый сложный период новой России. Документ вступил в силу в день официального опубликования - 25 декабря.
Где проголосовать?
Если раньше вы никогда не голосовали там, где прописаны, то быстро найти свой участок можно найти с помощью сервиса "Найди свой избирательный участок" на сайте Избирательной комиссии Алтайского края. Также предлагаем воспользоваться нашей интерактивной картой избирательных участков в Барнауле.
Участвовать в голосовании безопаснее, чем сходить в магазин, уверена Глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Насколько это верно, демонстрирует наша инфографика.
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Материал подготовлен в рамках госконтракта от 25.06.2020 №89