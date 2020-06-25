Конституция России

Третье – голосование на воздухе или придомовой территории, так как не все наши помещения идеальны с профилактической точки зрения. Учитывалось и время проведения процедуры, так для сельских жителей – это вечерние часы, после окончания полевых работ. Проводилось все на открытом воздухе с использованием стационарных конструкций, если они имелись: шатер, беседка и пр.



Такие мобильные пункты работали преимущественно в городах. К примеру, в Барнауле из 255 УИКов голосование на придомовой территории провели 229 участковых комиссий. Всего на протяжении шести дней в краевом центре было организовано порядка 1300 точек для голосования на открытом воздухе.



Четвертая форма – голосование в помещении участковой избирательной комиссии.



Потребность в таком сложном, на первый взгляд, механизме вызвана учетом необходимости разных форматов, направленных на противодействие распространению инфекции. Это обусловлено требованием развести потоки избирателей и сделать процедуру более удобной. Не стоит забывать и про то, что с 16 по 25 июня на территории Алтайского края проходило досрочное голосование. Речь идет о территориях, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях.



Большое количество населенных пунктов, где прошло подобное голосование, расположено на территории Ельцовского, Красногорского, Солонешенского, Тальменского, Усть-Калманского, Чарышского районов. Есть в перечне и такие населенные пункты, где проживает не более 10 участников голосования. А в некоторых населенных пунктах и вовсе значится один избиратель. По предварительным данным, своим избирательным правом воспользовались почти 2,2 тысячи человек человек.