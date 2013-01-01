Она сгнивала заживо

На больничной кровати сидит седовласая женщина. Ее распухшие ноги покоятся на подушке, пропитанной сукровицей. «Я жду врача. Пусть обезболят. Что им жалко, что ли», – шепчет она.
Эта Надежда Шадрина, кандидат медицинских наук, когда-то заведующая гинекологическим отделением этой больницы. В свои 79 лет она заставила увидеть убивающее одиночество старости. Увидеть страхи, от которых бежишь, пока есть силы. Но они догоняют.
Юля Абрамкина поговорила с героями истории, которая шокировала многих.
И попыталась разобраться, как равнодушие стало фатальным.