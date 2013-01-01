Она сгнивала заживо
Как кошки, одиночество и равнодушие чуть не убили знаменитого врача от Бога Надежду Шадрину
На больничной кровати сидит седовласая женщина. Ее распухшие ноги покоятся на подушке, пропитанной сукровицей. «Я жду врача. Пусть обезболят. Что им жалко, что ли», – шепчет она.
Эта Надежда Шадрина, кандидат медицинских наук, когда-то заведующая гинекологическим отделением этой больницы. В свои 79 лет она заставила увидеть убивающее одиночество старости. Увидеть страхи, от которых бежишь, пока есть силы. Но они догоняют.

Юля Абрамкина поговорила с героями истории, которая шокировала многих.
И попыталась разобраться, как равнодушие стало фатальным.
Редакция amic.ru ознакомилась со всеми документами этой истории. Мы изучили договор ренты, расписки о предоставленных деньгах помимо рентных платежей, журнал с записями об услугах (поездки в магазин, банк, на почту, на кладбище и т.д.) и подписью Надежды Шадриной, квитанции об оплате коммунальных платежей, о перечислении средств по ренте.
История началась шесть лет назад, в 2013 году, когда у Надежды Шадриной скоропостижно скончался сын Вячеслав. Одновременно с этим она оказалась в долгах, на погашение которых уходила почти вся пенсия. В поисках желающих заключить договор ренты обратилась к высокопоставленному супругу одной из пациенток. Тот посоветовал Владимира Николаевича, представив их друг другу как людей порядочных, которые «никогда не обманут».
По договору ренты владелец квартиры передает ее в собственность плательщику. Взамен он получает деньги. Такой документ Владимир и Надежда Петровна подписали у нотариуса. Но прежде женщина прошла психиатрическую экспертизу. Заключение – здорова. Лидия, сестра Владимира, рассказала amic.ru, что договор заключен как «содержание с иждивением».

ЖЕНЩИНА С КОШКАМИ, КРЕДИТАМИ И РЕНТОЙ
«Буня, Бунечка моя»
«Но отдельным пунктом по настоянию Надежды Шадриной там указано: иждивение возможно после дополнительного письменного требования. До тех пор ей нужны только деньги. Но есть же еще человеческое отношение. Это пожилой человек, которому тяжело ходить в ту же больницу или ездить на кладбище, поэтому мы ей помогали», – уточняет Лидия.
Дом, в котором проживает Надежда Шадрина
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ ПО РЕНТЕ
1
Квартиру Надежды Шадриной
оценили в 2,1 млн рублей.
2
В январе 2014-го подписан договор ренты
и выплачено 200 тысяч рублей
в счет будущих платежей.
3
Ежемесячная рента составила два прожиточных минимума, установленных в регионе.
Сначала 13 тыс. рублей, сейчас 23.
Перевод денег организован через Сбербанк.
4
Деньги выделялись на ремонт квартиры
и прочие расходы. Отражено в журнале.
5
Перед отъездом в другой город, «рентщики» передали 330 тысяч рублей в счет будущих платежей. Дана расписка.
6
Рентная плата за 6 лет составила
около 1,7 млн рублей. За счет предоплат погашена до августа 2020 года.
Уже тогда у хозяйки была страсть – кошки. Иногда их накапливалось по восемь штук, и туалетом для них служили газеты, расстеленные по квартире. А еще она кормила животных и птиц во дворе крупами и специальным кормом. Вспоминая о самой любимой кошке, плачет: «Буня, Бунечка моя. Где моя Бунечка».

Из-за кошек, говорят близкие, Шадрину и «попросили с должности заведующей гинекологическим отделением. В день проверки Санэпидемстанцией якобы одну нашли в шкафу кабинета гинеколога. По требованиям к стерильности это помещение приравнивается к операционной.
Квартире Надежды Шадриной потребовался ремонт. После заключения договора ренты там покрасили окна, полы, побелили стены и все отмыли. От обоев и других «уютных» идей женщина отказалась и настаивала не навещать ее часто, говорит Лидия.

Раз в месяц (иногда в два-три) плательщики ренты отвозили ее в магазин за крупами, консервами, колбасами, чипсами, салатами, кормом для кошек. Надежда Петровна ходила сама и на ноги не жаловалась, но вес покупок переваливал за 100 кг, поэтому нанимали грузчиков для подъема на этаж.
Так прошло пять лет, за это время произошло многое. Лидия рассказывает, что у Надежды Петровны был крупный золотой перстень. Она его периодически закладывала в ломбард, а в день ренты выкупала обратно. А потом перстень пропал совсем, и его хозяйка непрозрачно намекнула, что его украли «рентщики». Чтобы избавиться от подозрений, Лидия и Владимир купили ей похожий: «Но с тех пор мы перестали входить в квартиру и оставляли покупки на пороге».

В 2018 году им пришлось уехать в другой город по семейным обстоятельствам. Они нашли женщину, чтобы та организовывала покупки Надежды Петровны, но опять услышали: «Никто чужой мне тут не нужен». «Мы договорились с соседкой Ларисой, чтобы она за определенную плату готовила для Надежды Петровны, а мы звонили, чтобы узнать новости», – объяснила Лидия. 80-летняя Лариса приносила обеды, снимала показания счетчиков и заботилась как могла.

ТАК ПРОШЛО ПЯТЬ ЛЕТ
«Что вы ко мне пристали»
«Мы все отражаем в журнале, прикладываем чеки на покупки. Постоянно оказывали и оказываем Надежде Петровне помощь: сломалась антенна – вызвали мастера. Заметили проблемы с кожей на спине – настаивали на поход к врачу. Но в ответ: «Что вы ко мне пристали. Не ездите, я сама позвоню», – вспоминает Лидия.
Историю Шадриной барнаульцы узнали случайно: по просьбе московских родственников крайне дальняя родственница Анна Шакирова принесла ей памперсы и ужаснулась.

На грязном диване, с распухшими ногами, не способная подняться, погруженная в опорожнения, сидела старуха. «Когда-то дружбой с ней дорожили, еще бы – такой врач! <...> Ее просто вычеркнули из друзей», – писала Анна в Facebook. Знакомая с Надеждой Петровной журналистка «Комсомольской правды на Алтае» Марина Кочнева добавляет в своей статье: «Ее называли королевой: ходила с иголочки, в золоте, пахла французскими духами».
Наверное, быт и здоровье «сломались» от равнодушия. Нет, рядом с Надеждой Петровной были люди. Тот же квартирант, которого она пустила за 3 тысячи в месяц (говорят, водил в дом друзей-наркоманов). И соседка Лариса. И таксист, которого отправляли за покупками. Но очевидно, что никто не настаивал на лечении, не убирал за кошками, не травил тараканов, не помогал хозяйке добираться до туалета.


«Зато все запускали руку в кучку денег на столе, – бросает в сердцах Светлана, бывшая пациентка врача от Бога. – Я пришла еще раньше волонтеров, когда узнала о состоянии Надежды Петровны. При мне таксист говорит: «Я привез покупки, деньги беру». А она сидит в полувменяемом состоянии. Потому и в соцзащиту не сообщали, чтобы не отобрали ее». (Начальник управления по социальной политике Ирина Беседина: о состоянии Шадриной они узнали из Сети 30 сентября, – прим. ред.)

ГОД С ДЕНЬГАМИ И БЕЗРАЗЛИЧИЕМ
«У всех своя жизнь»
«У нее шуба норковая была, шапки я ей шила, сапожки, много чего. Королевой ходила. А теперь ничего нет – я заглядывала в шкафы. Даже трусов. Оттого она и не хотела сразу ехать в больницу», – добавляет Светлана.

Только в июле 2019 года Шадрина позвонила Лидии: болят ноги, нужно помыть квартиру и нанять сиделку. «Мы просили убрать кошек, потому что ухаживать за человеком – это одно, а за кошками – другое. Надежда Петровна не согласилась». В сентябре соседка сообщила о санитарной катастрофе в квартире Шадриной, и Лидия с Владимиром засобирались в Барнаул.
Документы Надежды Шадриной / история.авра.рф
Надежда Шадрина / история.авра.рф
Когда о людях начинает заботиться государство?
Начальник управления по социальной политике Ирина Беседина рассказала, что под опеку соцзащиты люди попадают после личного согласия. О пожилых и нуждающихся в помощи часто сообщают медики, почтальоны, работники управляющих компаний, соседи, родственники, сослуживцы и волонтеры. Попасть в квартиру специалисты соцслужбы могут лишь с согласия человека.
Соцзащита предложила Надежде Петровне социального работника для ухода на дому либо оформление в дом-интернат для престарелых. «От этого она категорически отказалась», – поясняет Ирина Беседина.
Но Шадрина строит планы: когда вернется домой, она наймет для ухода женщину, которая сейчас присматривает за ней: «Она будет моим командиром. У меня же пенсия 18 тысяч рублей. А исполнится 80, будет еще больше!» Как будут выстраиваться отношения с Лидией и Владимиром, она говорит, что не понимает. Светлана настаивает: пусть живет одна в квартире, а когда не сможет, ну как-то… Дальше идея обрывается.

Владимир и Лидия настроены ухаживать за подопечной. Они убрали в квартире, потравили тараканов, выкинули испорченный диван, оставили только одного кота. После выписки планируют нанять сиделку, да такую, чтобы выдержала характер Надежды Шадриной. «Когда нам сообщили о том, что денег у Надежды Петровны опять нет, и она клянется, что никогда «не видела их», были мысли расторгнуть ренту. Юридически мы ничего не должны. Но мы не смогли».

Вот только люди, которые прониклись этой историей, опасаются, что договор ренты могли осознанно составить незаконно, чтобы отнять у Шадриной квартиру. Разбираясь в ситуации, волонтеры нашли юристов, которые готовы бесплатно изучить состояние дел бывшего врача. И главное – договор ренты.


«В суде у таких дел есть перспектива, но при одном условии: предстоит доказать, что на момент подписания договора бабушка не понимала своих действий и не руководили ими, – говорит юрист Роман Виноградов. – Например, если на момент заключения ренты была справка, что Надежда Петровна не состоит на психиатрическом учете, суд примет ее, но большую доказательственную силу имеет заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы. Она проводится комиссией на основе медицинских данных, обследования и интервью. Заключение выносится коллегиально. Такое обследование предстоит пройти и Надежде Петровне, если она обратится в суд. Но надо учесть, что если суд расторгнет договор ренты, бабушка должна будет вернуть все уплаченные ей деньги».

КАКИЕ ДЕНЬГИ?
«Не знаю, вот тут на столе лежали»
«Я ни в какой приют не поеду. Я не хочу. Я достаточно и добросовестно проработала, чтобы заслужить смерть в своей квартире», – так отвечает Надежда Петровна на вопрос, чего она хочет.


Пока она не понимает, как и когда попадет домой. Врач воздерживается от прямых прогнозов по состоянию пациентки: почти сразу после госпитализации ей удалили большой палец ноги и еще предстоит решать вопрос с другими заболеваниями.
Горбольница №12
Если пожилой человек является инвалидом и не в состоянии отстаивать свои права, то он может попросить Минсоцзащиты Алтайского края помочь обратиться в органы прокуратуры и суд. Для этого нужно предоставить договор ренты. Само министерство не вправе проверить его.
Ирина Беседина
Начальник управления
по социальной политике
В Алтайском крае на социальном обслуживании находится:
6000
пожилых людей
5000
проживают в стационарных учреждениях
«Надежда Петровна всегда была твердой, властной и даже надменной женщиной, – вспоминает Анна Шакирова, которая после института стажировалась у нее на кафедре. – Но какой бы она ни была, это не повод оставить ее одну. Да, легко любить бабушку – божьего одуванчика. Но что поделать, если Надежда Петровна не такая».

«Мы должны понимать, что многих людей в возрасте настигает деменция. А может быть дело в том, что бабушке и «рентщикам» не удалось выстроить коммуникацию», – рассуждает о судьбе Шадриной руководитель региональных программ фонда «Старость в радость» Надежда Постникова и предполагает, что в ситуации мог бы попробовать разобраться психолог.

Люди, которые громче всех отвергают помощь, на самом деле острее всех нуждаются в ней, делится волонтер опытом. «Когда мы приезжаем в «домик» (приют, – прим. ред.), иногда кто-то встречает нас очень агрессивно. Не хочет общаться и даже громко ругается. Для меня это сигнал – этот человек больше всех хочет, чтобы его обняли. Шаг за шагом мы идем к этому. С кем-то становимся друзьями не разлей вода. Одна такая бабушка, Феня, перед моим приездом теперь ходит на рынок и покупает мне черешню. Потому что я стала ее родней».

Рентный договор – сложная штука, считает Надежда Постникова: «На мой взгляд, заключать его можно, если ты сумеешь полюбить человека. А это очень сложно».

НЕ БОЖИЙ ОДУВАНЧИК
«Если ты сумеешь полюбить»
Надежда Постникова рассказала еще одну историю, о которой мы не могли умолчать. О том, что заслуги молодости не гарантируют достойную старость.

– Мы приехали в один пансионат. Я захожу в палату маломобильных, а там мужчина говорит: «Ты к этому не подходи, он все – кусок мяса». Лежит человек в возрасте, с седой бородой. У него атрофированы руки и ноги. Я говорю: «Здравствуйте, меня зовут Надежда, а вас как» – «Да не ответит он тебе», – выкрикивает сосед.

И вдруг он поднимает на меня выцветшие стариковские глаза: «Борис я». Я начала что-то рассказывать и гладить его по голове, а когда встала, он понял: я уйду. И у него потекли слезы. Горестно-молчаливые слезы.

А у него спастика мышц – хаотичные движения тела. И чтобы не падал с кровати, ему прибили с краю деревяшку, а он разбил о нее голову. Чтобы купить специальную кровать, нужно было 30 тысяч, и мы хотели открыть сбор денег, но для этого нужно согласие опекуна. Его дочь в грубой форме отказала.

Кровать купили благодаря единовременному платежу двух меценатов, и Борис улыбался. А через три месяца он умер, но я уверена – эти три месяца были для него счастливыми. Потом выяснилось, что Борис был выдающимся летчиком.

Он всё – кусок мяса
Надежда Постникова, руководитель региональных программ фонда «Старость в радость»:

«Когда говорят, что наше будущее – дети, это правда. Но надо понимать, что наше будущее – еще и старость. У всех: и у вас, и у меня, и у моих детей, и у их детей. И пока мы не сделаем старость не страшной, нам будет страшно стареть.

Мы будем понимать: на пенсии общество закроет нас дома. Потому что бабушка с розовой помадой и фиолетовыми сережками в ушах, зашедшая в 85 попить кофе в кофейню, в России выглядит нелепо. Правда? В Европе такая старушка и в 95 в кофейне будет воспринята адекватно. Это говорит о том, что мы, как общество, еще незрелое.

Министерство социальной защиты Алтайского края просит: если рядом с вами пожилой человек нуждается в помощи, сообщите в любую социальную, медицинскую службу или по телефону 27-36-22 в будни и в любой день и час по номеру 112».

ПУСТЬ ОБЩЕСТВО ПОВЗРОСЛЕЕТ
«Бабушка с розовой помадой»
Надежда Постникова с бабушкой Валей
КАКАЯ БЫВАЕТ РЕНТА
Роман Виноградов, юрист:
-1-
Постоянная рента
Деньги выплачиваются бессрочно в размере, о котором договорились стороны. Сумма не может быть ниже прожиточного минимума. Плательщик может в любой момент выкупить ренту по цене определенной в договоре или по рыночной, если договором ее не предусмотрели. В случае смерти получателя ренты, его права на платежи перейдут к наследникам.
-2-
Пожизненная рента
Устанавливается на период жизни собственника квартиры. Деньги выплачивают в размере не ниже прожиточного минимума. Расторгнуть такой договор или выкупить ренту плательщик по своему желанию уже не может. Такая квартира может достаться ему по цене гораздо ниже рыночной, так как договор прекращает действие после смерти получателя ренты.
-3-
Пожизненное содержание с иждивением
Разновидность пожизненной ренты. Новый собственник квартиры не платит ренту деньгами, а обязуется содержать человека. При этом тратить на содержание он должен не меньше прожиточного минимума в двойном размере.
Договор ренты обязательно удостоверяют у нотариуса, а переход права собственности регистрируется в Росреестре.
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