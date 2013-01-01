Она сгнивала заживо

Но Шадрина строит планы: когда вернется домой, она наймет для ухода женщину, которая сейчас присматривает за ней: «Она будет моим командиром. У меня же пенсия 18 тысяч рублей. А исполнится 80, будет еще больше!» Как будут выстраиваться отношения с Лидией и Владимиром, она говорит, что не понимает. Светлана настаивает: пусть живет одна в квартире, а когда не сможет, ну как-то… Дальше идея обрывается.



Владимир и Лидия настроены ухаживать за подопечной. Они убрали в квартире, потравили тараканов, выкинули испорченный диван, оставили только одного кота. После выписки планируют нанять сиделку, да такую, чтобы выдержала характер Надежды Шадриной. «Когда нам сообщили о том, что денег у Надежды Петровны опять нет, и она клянется, что никогда «не видела их», были мысли расторгнуть ренту. Юридически мы ничего не должны. Но мы не смогли».



Вот только люди, которые прониклись этой историей, опасаются, что договор ренты могли осознанно составить незаконно, чтобы отнять у Шадриной квартиру. Разбираясь в ситуации, волонтеры нашли юристов, которые готовы бесплатно изучить состояние дел бывшего врача. И главное – договор ренты.





«В суде у таких дел есть перспектива, но при одном условии: предстоит доказать, что на момент подписания договора бабушка не понимала своих действий и не руководили ими, – говорит юрист Роман Виноградов. – Например, если на момент заключения ренты была справка, что Надежда Петровна не состоит на психиатрическом учете, суд примет ее, но большую доказательственную силу имеет заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы. Она проводится комиссией на основе медицинских данных, обследования и интервью. Заключение выносится коллегиально. Такое обследование предстоит пройти и Надежде Петровне, если она обратится в суд. Но надо учесть, что если суд расторгнет договор ренты, бабушка должна будет вернуть все уплаченные ей деньги».



