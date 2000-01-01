Как Алтайский край исполняет поручения президента РФ и что из этого получается
Президент Российской Федерации периодически раздаёт поручения чиновникам или руководителям регионов. Иногда эти поручения локальные, например, сохранить учебное заведение в конкретном посёлке (в 2018 году глава государства поручил восстановить работу школы в селе Старая Суртайка Красногорского района; это было исполнено). Иногда — масштабные, например, финансовая поддержка семей с детьми в возрасте до семи лет или газификация региона. Поручений много. Каждое имеет свой срок исполнения и адресата. Отменить их имеет право только сам президент. А с недавнего времени чиновники обязаны предоставлять отчёты по их исполнению. Какие поручения от российского лидера получил Алтайский край и как в результате их исполнения меняется жизнь людей, рассказывает наш проект.
Что такое поручения президента и зачем они нужны?
Не каждую проблему можно решить с помощью указа или отдельного закона. Иногда она требует немедленной реакции, тогда как закон, например, разрабатывается несколько месяцев или даже лет. В этих случаях президент раздаёт поручения, в которых в распорядительной форме указывает на необходимость обратить внимание на какие-то конкретные проблемы и даёт указания на выполнение определённых мероприятий. В поручении, как правило, указывается и исполнитель. Им может быть как министерство (ведомство) в целом, так и отдельное должностное лицо. Для исполнительной ветви власти поручение президента – первостепенное волеизъявление главы государства.
«Некоторые вопросы не решить через закон, через постановление или указ. Поручение в этом плане – новая мобильная версия принятия решений. Закон, нацпроект, программа принимаются только после тщательной разработки, а потому не столь оперативны. Поручение же может быть принято здесь и сейчас по итогам совещаний с руководителями государственных органов, встреч с общественностью, заседаний совещательных органов, пресс-конференций».
ВИТАЛИЙ СНЕСАРЬ
заместитель председателя правительства Алтайского края, руководитель администрации губернатора и правительства
Например, в 2020 году, когда Россия столкнулась с пандемией коронавируса, президент принял ряд важнейших решений по поддержке населения, врачей и пострадавших отраслей бизнеса. Так, по всей стране, в том числе и в Алтайском крае, ежемесячно финансовую поддержку из бюджета получают семьи, имеющие детей до семи лет. Речь идёт о гражданах, чей среднедушевой доход менее прожиточного минимума в регионе.
Что грозит за невыполнение поручения президента?
Невыполнение поручения может стать основанием для отставки конкретных должностных лиц.
В какие сроки поручение президента должно быть исполнено?
Каждое поручение имеет свой срок исполнения. Как правило, он указывается в самом тексте документа. Это может быть как несколько дней, так и несколько лет, если речь идёт о долгосрочной перспективе.
Можно ли продлить срок исполнения поручения?
Можно, но только если есть обоснование. При этом, если в ходе исполнения поручения возникли обстоятельства, препятствующие его исполнению в установленный срок, исполнитель должен доложить об этом. Решение о корректировке либо о продлении срока исполнения поручения принимает сам президент либо руководитель администрации президента, либо его помощник.
Какие поручения президента получил Алтайский край
Их много и они очень разные. По данным на середину ноября 2021 года, на контроле находятся 243 поручения президента. Но их число постоянно меняется.
Большинство поручений главы государства, которые получил Алтайский край, относятся к вопросам образования, здравоохранения и социальной защиты.
«В рамках исполнения поручений мы строим объекты социальной сферы, развиваем инфраструктуру. Иногда приходится корректировать действующее правовое поле или разрабатывать специальный механизм реализации, а иногда нужны серьёзные ресурсы – материальные или административные».
ВИТАЛИЙ СНЕСАРЬ
заместитель председателя правительства Алтайского края, руководитель администрации губернатора и правительства
Эффект от выполнения поручений может быть виден сразу, а может только через несколько лет. В любом случае результат – это очевидные улучшения качества жизни населения страны.
Так, например, созданная по поручению президента программа детского туристического кешбэка, по которой за поездку ребёнка в лагерь отдыха и оздоровления можно вернуть 50% стоимости путёвки, стала огромным подспорьем для многих семей Алтайского края. С конца мая по конец сентября 2021 года заявку на предоставление кешбэка оформили родители 7956 детей. То есть за полцены смогли отдохнуть почти восемь тысяч ребят края. Если бы не было этой программы, возможно, многие из этих детей вообще не смогли бы поехать на отдых из-за финансовых возможностей родителей. Эффект от выполнения этого поручения жители страны смогли оценить в первый же год после внедрения программы.
Другое поручение президента, крайне важное для нашего региона, – это догазификация. Благодаря ей к концу 2022 года техническое присоединение к газовым сетям в Алтайском крае получат более 103 тысяч домов.
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