Поручения президента

Эффект от выполнения поручений может быть виден сразу, а может только через несколько лет. В любом случае результат – это очевидные улучшения качества жизни населения страны.



Так, например, созданная по поручению президента программа детского туристического кешбэка, по которой за поездку ребёнка в лагерь отдыха и оздоровления можно вернуть 50% стоимости путёвки, стала огромным подспорьем для многих семей Алтайского края. С конца мая по конец сентября 2021 года заявку на предоставление кешбэка оформили родители 7956 детей. То есть за полцены смогли отдохнуть почти восемь тысяч ребят края. Если бы не было этой программы, возможно, многие из этих детей вообще не смогли бы поехать на отдых из-за финансовых возможностей родителей. Эффект от выполнения этого поручения жители страны смогли оценить в первый же год после внедрения программы.



Другое поручение президента, крайне важное для нашего региона, – это догазификация. Благодаря ей к концу 2022 года техническое присоединение к газовым сетям в Алтайском крае получат более 103 тысяч домов.

