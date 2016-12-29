Один из волнующих моментов встречи Нового года – вручение и принятие подарков. Это волнующее чувство сопровождается забавными, необычными и лирическими историями – как в жизни людей известных, так и рядовых граждан. Рассказываем интересные истории, связанные с вручениями подарков.

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Роскошь, романтика и практичность

Подарок, сделанный на Новый год своей супруге французским королем Людовиком XIV (получившим при рождении имя "Король-солнце"), был трогательным и роскошным. Он преподнес своей королеве соболиное манто длиной полтора километра. Стоит заметить, что подарок был не столько оригинальным, сколько практичным: каждое утро королева имела обыкновение прогуливаться босиком по саду от замка до беседки, и, чтобы сделать прогулку комфортной, король подарил даме сердца соболиную "дорожку" длиной как раз в ее утренний маршрут.

Остров и сердце в придачу

Миллиардер Аристотель Онассис очень любил свою вторую супругу – Жаклин Кеннеди. Жаклин была ветреной и одновременно весьма требовательной дамой. Ей было недостаточно, что у Аристотеля много денег – она требовала от него фантазии и романтики. Другой нувориш бы предпочел отступиться, ибо сочетание этих качеств зачастую проблематично, но один из богатейших людей мира был не таков. Не зря же Аристотель, известный казанова, повторял: "Если бы не было женщин – все деньги мира ничего не значили бы". Он преподнес Жаклин в подарок на 1968 год целый остров Скорпион в Ионическом море. Именно на этом острове они в том же 1968 году и сыграли свадьбу. Остров Скорпион стал одним из дорогих и одновременно романтических подарков в мировой истории.

А теперь пара историй, как говорится, "из народа"

Два-Дед Мороз-два

"Новый год еще в детстве был праздником с запахом елки, апельсинов и горящими огнями. Помню, дело было в конце 80-х. Вечер 31 декабря. Дома все готовятся встречать праздник. Мама хлопочет над праздничным ужином. Бабушка накрывает на стол. Я помогаю и маме, и бабушке. Тут раздался звонок в дверь, и на пороге – Дедушка Мороз. Настоящий зимний дедушка! Я с волнением рассматривал его. В голове несколько раз прокрутилось стихотворение, которое я готовился рассказать. И только я открыл рот, как снова раздался звонок, и на пороге… еще один Дед Мороз. Мы все были удивлены и взволнованы. Мое стихотворение словно растворилось у меня в голове. Позднее выяснилось, что второй Дед Мороз ошибся адресом. И хотя подарок был мне подарен всего один, потрясение от двух увиденных Дедов Морозов перекрыло радость, наверное, от десяти подарков…"

Мяукающий подарок

"Накануне Нового года супруга, ездившая днем по магазинам, сказала, что слышала в автомобиле странные звуки. "Не то писк, не то мяуканье, – сказала она. – Вроде смотрела, ничего не увидела…"

Пришлось идти смотреть. Светил фонариком – ничего не увидел. Тем временем праздник приближается. Думаю, утро вечера мудренее.

В полдень 1 января собрались к родственникам. Садимся в авто после предварительного осмотра. Ничего не обнаружено. Заводим, не спеша выезжаем. И тут раздается душераздирающий крик…. Мы похолодели. Вышли из машины. И тут спереди вываливается мелкий издающий писк комочек. Весь грязный. Стали осматривать этого представителя семейства кошачьих. Крови не нашли. Позвонили родственникам. Сказали, что сильно задержимся. Отмыли, очистили это чудо. Дали молока. Смотрит на нас испуганно.

Позвонили знакомому ветеринару. К счастью, травма оказалась не фатальной. Лапка, которую придавило, вскоре зажила. Найденыш оказался кошкой. Назвали Лексой – в честь автомобиля. Вот такой подарок в дом на праздник…"

А какие интересные истории, связанные с новогодними подарками, случались с вами?

Переопубликовано из проекта Новый год – 2016