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Держи меня, соломинка: пять рецептов вкусных безалкогольных коктейлей

, ИА "Амител"
ИА "Амител" вспоминает, как была изобретена соломинка для коктейлей, а также публикует рецепты безалкогольных коктейлей

Символично, что именно среди череды новогодних праздников отмечается День рождения соломинки для коктейлей. Это приспособление позволило значительно расширить количество напитков и разнообразить их вкусовые качества. ИА "Амител" вспоминает, как все начиналось, а также публикует пять рецептов вкуснейших безалкогольных коктейлей, которые придутся по вкусу всем – и детям и взрослым.  

Считается, что первую искусственную соломинку для коктейля изобрел американский предприниматель Марвин Стоун. Он же — владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков.

До этого люди использовали пустотелые стебли злаковых. Итак, однажды Стоун пил коктейль через ржаную соломинку. Волокна расщепились и это не понравилось Марвину. Тогда он взял полоску бумаги и, намазав ее край по всей длине клеем, намотал спиралью на карандаш, а затем снял полученную трубочку. Так ему показалось пить намного удобнее.

Впрочем, тут тоже возникло препятствие – бумага намокла и перестала держать форму. Тогда Стоун решил использовать для соломинки бумагу из манильской пеньки, которая обладала очень высокой прочностью.

3 января 1888 года Марвин Стоун запатентовал свое изобретение. А уже через два года их изготовление стало его основным бизнесом.

"Доработал" соломинку некий Джозеф Фридман. Он придумал использовать в ней гофрированный участок, чтобы изгибать ее.

Первыми новинку оценили больницы и госпитали — лежачих больных теперь можно было поить, не проливая жидкость.

Сегодня же соломинка используется повсеместно. Отпразднуйте и вы ее день рождения, приготовив следующие коктейли:  

Безалкогольное шампанское

Какой же Новый год без шампанского! Тем более, что от нашего шампанского у вас не будет болеть голова.  

Состав: лимон – 6 шт., сахар – 75г,  минеральная вода (газированная) – 1л, яблочный сок – 2л, яблоки (красные) – 2шт. лед.

Приготовление:

75 г. сахара растворить в подогретом соке шести лимонов. Этот сироп смешать с литром газированной минеральной воды и двумя литрами яблочного сока. Нарезать мелкими кусочками два спелых яблока (желательно – красных), положить в большую посуду и залить полученным напитком. Охладить, разлить по бокалам, украсить веточками мяты и добавить кубики льда.

Коктейль "Мохито"

Продукты: Лайм или лимон, лимонад "Спрайт", сахар, мята свежая, лед.

Приготовление:

На дно стакана положить дольку лимона или лайма, листики мяты.

Добавить 1 чайную ложку сахара и немного растереть ложкой, чтобы раскрыть аромат.

Залить спрайтом до уровня чуть выше половины стакана. Заполнить стакан до верху кубиками льда.

Украсить коктейль "Мохито" листиками мяты.

Коктейль "Тропический"

Продукты (на 3 порции) Молоко — 400 мл Бананы — 3-4 шт. Апельсиновый сок — 400 мл Сахар — 1 ст. л. (по вкусу) Лед — по вкусу

Всё взбить блендером или миксером.

После того, как взбили, добавить кусочки льда и продолжить дальше взбивать до тех пор, пока лёд не станет крошкой.

Коктейль "Тропический" готов.

Коктейль "Снежная королева"

Продукты: сахарные кондитерские украшения 1 горсть, мороженое ванильное100 г., йогурт натуральный 100 г., хурма спелая

Спелую хурму очистить от кожуры. Мороженое достать за 10 минут до приготовления. Йогурт и мороженое поместить в чашу блендера. Добавить хурму и взбить 2 минуты на высокой скорости. Перелить коктейль в бокалы и украсить кондитерской посыпкой.

Коктейль из йогурта

Продукты: манго – 2шт. йогурт – 2 стаканчика, сахар – 2 стол.ложки, кардамон — щепотка, корица – щепотка, лед.

Приготовление: Очистить манго (лучше брать очень спелые фрукты). Мякоть плодов нужно взбить вместе с йогуртом. Йогурт предпочтительнее натуральный. Добавить в коктейль сахара, положить по щепотке кардамона и корицы. При желании можно положить в каждый бокал по кубику льда.

Приятного аппетита!

впервые было опубликовано 2016-01-03

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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