Рождество празднуют более чем в 100 странах мира, и в каждой есть свои традиции и обычаи.

Хоть традиции празднования Рождества Христова в разных странах мира и очень похожи, все-таки везде есть свои оригинальные мелочи. Но едино для всех то, что Рождество — праздник, который проводят в кругу друзей и близких.

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Австрия





Фото с сайта http://traveladdictsnet.c.presscdn.com



Австрийцы любят украшать елку непривычными для нас игрушками и гирляндами, а продуктами, которыми они невероятно гордятся, являются шоколад и марципан. По всей стране задолго до Рождества начинают работать специализированные рождественские базары.



В начале рождественского поста, который австрийцы называют адвент, в домах украшают специальный венок. А на венок устанавливают четыре свечи. В первое воскресенье зажигается одна из них, во второе — две, и так до кануна Рождества, в который горят все свечи. На рождественском столе обязательно есть сазан и пряная выпечка.



Китай





Фото с сайта http://www.johnspeaktrust.co.uk



Рождество в Поднебесной — неофициальный праздник. И отмечают его только в крупных городах. Как и любые другие заимствованные праздники, Рождество в Китае сильно видоизменилось. Лишь около 5% населения страны являются христианами, поэтому об истоках Рождества и истории его символов китайцы знают очень мало.



В некоторых западных компаниях сотрудники получают отгулы. Торговые центры на западный манер ставят большие елки, украшают павильоны атрибутами праздника.



Китайцы не сидят в этот день дома, они ходят развлекаться в клубы и бары, встречаются с друзьями и близкими. Европейцам такое поведение больше напоминает празднование Дня Святого Валентина. Дарить подарки не обязательно. Это традиция других популярных праздников — Весеннего фестиваля и Китайского Нового года.



Аргентина



Фото с сайта http://travel-ekb.com



Члены семьи собираются за столом за несколько часов до наступления Рождества. В полночь открывается сидр или шипучка, а после все выходят на улицу взрывать петарды или стрелять из ружья по воздушным шарам.



Раньше на праздничном столе всегда была индейка, но в последнее время все чаще выбор аргентинцев падает на жареную говядину или телятину (они готовят национальное блюдо асадо).



Елку украшают в строгом стиле — шарами одного-двух цветов. В церковь ходят немногие. Развлекательные заведения 25 декабря закрыты.

Греция



Фото с сайта http://www.pemptousia.gr



Несмотря на то, что это православная страна, Рождество здесь празднуют вместе с католиками — 25 декабря. Елку и праздничный стол украшают фруктами, орехами, инжиром, изюмом и т. д.



Во время праздничных дней греки поют рождественские гимны. В некоторых регионах молодежь ходит колядовать, только в награду они получают не угощения, как это принято по русскому обычаю, а деньги.



Дарить принято практичные вещи — одежду, книги, деньги, предметы для дома.



Главное блюдо — запеченная индейка. Заранее готовится сладкое печенье курабье с миндальными орехами и медовое печенье — меломакароны. Есть у греков и аналог русского кулича — сладкий хлеб Христопсомо. Делают его из сдобного дрожжевого теста с маслом, вина, миндаля и набора ароматных специй. Украшают крестом, в центр которого втыкают грецкий орех в скорлупе.



Исландия



Фото с сайта http://www.farmholidays.is



Рождественские легенды этой страны богаты и интересны. В предвкушении подарков дети уже 12 декабря выставляют на подоконник ботинки. Причем получат они их сразу от 13 сказочных существ — полулюдей-полутроллей Йоуласвейннов.



Дети, которые плохо себя вели в этом году, увидят в башмаках картофелину. А к самым несносным придет кошка с тремя глазами, бородавками и торчащими зубами — Грила. Также легенды гласят, что она забирает в ночь перед Рождеством всех детей, которым не досталась в подарок новая одежда.



Традиционное рождественское блюдо — белая куропатка. Эти птицы не летают, и поймать их можно руками. Так что такой рождественский обед могли себе позволить даже бедные люди, у которых не было ружья. Еще один атрибут праздника, отсылающий нас в глубь истории, – это листовой хлеб. Зерно в Исландию всегда завозилось и было дорогим. Поэтому тесто во время приготовления хлеба раскатывали очень тонко и складывали в фигуры-символы Рождества. Десерт — рисовый пудинг с одной миндалиной.



По радио в ночь перед праздником транслируется церковная месса, а по телевидению прекращаются все программы.